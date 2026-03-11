Mundo

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El grupo Handala, afín al régimen iraní, reivindicó la operación como represalia por el bombardeo de una escuela de niñas en Minab el primer día de los ataques de Washington y Tel Aviv contra Irán

Guardar
El logotipo de la tecnología
El logotipo de la tecnología médica Stryker se ve en su planta en el polígono IDA (Agencia de Desarrollo Industrial), en Carrigtwohill, Condado de Cork, Irlanda. 28 de marzo de 2025 REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El fabricante estadounidense de dispositivos médicos Stryker sufrió el miércoles un ciberataque masivo que paralizó sus operaciones en todo el mundo. El grupo Handala, vinculado al Ministerio de Inteligencia de Irán según analistas de ciberseguridad, reivindicó la acción y afirmó haber destruido más de 200.000 sistemas, servidores y dispositivos móviles, además de haber extraído 50 terabytes de datos. Las cifras, publicadas por el colectivo en X, no fueron verificadas de forma independiente.

Stryker confirmó la interrupción en un comunicado. La empresa indicó que enfrentaba “una interrupción global de la red en nuestro entorno Microsoft como consecuencia de un ciberataque”, aunque descartó la presencia de ransomware o malware y aseguró que el incidente estaba “controlado”. Empleados en Estados Unidos, Australia, Irlanda e India relataron en foros de Reddit que sus equipos habían sido borrados y que las páginas de inicio de sesión aparecían con el logotipo del grupo. En Cork, donde Stryker concentra su mayor operación fuera de Norteamérica con 4.000 trabajadores, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Irlanda confirmó que respondía al incidente.

El ataque es el primero de magnitud conocida vinculado a Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica el 28 de febrero. Handala declaró que la operación era “en represalia por el brutal ataque a la escuela de Minab y en respuesta a los continuos ciberataques contra la infraestructura del Eje de la Resistencia”.

Un hombre sostiene un ordenador
Un hombre sostiene un ordenador portátil mientras se proyecta sobre él un código cibernético en esta fotografía ilustrativa tomada el 13 de mayo de 2017 REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

La elección de Stryker no fue aleatoria. La empresa, con sede en Portage, Míchigan, adquirió en 2019 la firma israelí OrthoSpace por 220 millones de dólares y obtuvo el año pasado un contrato de 450 millones con el Departamento de Defensa estadounidense. Con 56.000 empleados y presencia en más de 61 países, es uno de los mayores fabricantes de tecnología médica del mundo y proveedor clave de hospitales y fuerzas armadas occidentales. Sus acciones en la Bolsa de Nueva York cayeron alrededor de un 3,5% al conocerse la noticia.

Handala surgió a finales de 2023 tras el inicio del conflicto en Gaza, con un perfil que combina el hacktivismo propalestino con operaciones de inteligencia estatal. FalconFeeds lo clasifica como un grupo de “falso hacktivismo” gestionado por el Ministerio de Inteligencia iraní. Su nombre remite al personaje del caricaturista palestino Naji al-Ali, símbolo de resistencia desde 1969. A diferencia de los grupos criminales convencionales, Handala no opera por dinero, lo que lo convierte en un actor difícil de disuadir: su único objetivo es el daño máximo.

El ataque a Stryker no es un hecho aislado. Desde el 28 de febrero, múltiples grupos afines a Irán han coordinado una campaña bautizada como #OpIsrael que apunta a infraestructuras críticas en países aliados de Washington, incluidos Bahréin, Jordania y Kuwait. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió públicamente que las oficinas e infraestructuras de empresas estadounidenses con vínculos israelíes —entre ellas Google, Microsoft, Oracle, Palantir e IBM— serían consideradas objetivos legítimos. El ataque a Stryker parece ser la primera materialización de esa amenaza a gran escala contra una corporación cotizada en bolsa.

El ataque empleó la técnica “wiper”, diseñada para destruir datos de forma permanente. Irán recurrió a este método por primera vez a escala internacional con el ataque de Shamoon contra Saudi Aramco en 2012. El día anterior, el director del FBI, Kash Patel, advirtió que el organismo trabajaba “las 24 horas” para contener la amenaza iraní en el ciberespacio. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ya había advertido que los ataques del 28 de febrero marcaban el inicio de una nueva fase de escalada cibernética, no su conclusión.

Temas Relacionados

HackersIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteCiberataque

Últimas Noticias

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

La antigua celebración despliega música, desfiles y panqueques en una semana llena de tradiciones, donde el fuego y los rituales comunitarios simbolizan el paso a la primavera y la renovación colectiva

Muñecos de paja, banquetes y

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

El vuelo, realizado en espacio aéreo internacional, fue monitoreado por el ejército chino y se produce en medio de fuertes fricciones comerciales entre Washington y Beijing

Un avión militar de Estados

La presidenta del Parlamento alemán garantizó su apoyo a Ucrania durante su visita oficial a Kiev

El liderazgo alemán busca sostener el apoyo internacional pese a la atención global en otras crisis

La presidenta del Parlamento alemán

La liberación de reservas estratégicas no frena el avance del petróleo: los mercados europeos cerraron con pérdidas

La cotización internacional del crudo se incrementó nuevamente ante la persistencia de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, mientras las bolsas de Europa y Estados Unidos finalizaron la jornada con pérdidas en diversos sectores

La liberación de reservas estratégicas

El estado de salud de Mojtaba Khamenei suscita rumores tras su nombramiento como líder supremo

La confirmación de lesiones por parte de diplomáticos y la escasa comunicación oficial han incrementado la incertidumbre sobre la condición del dirigente iraní después del bombardeo que costó la vida de sus familiares

El estado de salud de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Murió uno de los empleados que se intoxicaron cuando trabajaban en un pozo de cuatro metros en un hotel de Mendoza

Cúster del ‘Anconero’ acumulaba más de 154 mil soles en multas: será la primera destruida en el chatarreo de la ATU en 2026

El 68% de los abortos en México ocurren en la CDMX, señala la CNDH: piden legislaciones para mejorar su acceso a la población

¿Ataques de EEUU a cárteles mexicanos? Esta entidad estaría de acuerdo para recuperar la paz

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Costa Rica produjo el 98,6 % de su electricidad con fuentes renovables durante el 2025

La mayor patronal de Argentina expresa malestar por acusaciones de Milei a empresarios

El aeropuerto de Berlín para su actividad 45 minutos tras avistarse un objeto desconocido

Previa del Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Lula y Flávio Bolsonaro aparecen empatados por primera vez en un sondeo electoral

ENTRETENIMIENTO

“Zootopia 2″, la película animada

“Zootopia 2″, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La nieta del dictador Benito Mussolini entra a la casa de Big Brother: Alessandra Mussolini será concursante de “Grande Fratello VIP 2026”

Taylor Swift vuelve a coronarse como la cantante más rica del mundo

Surf, tiburones y tatuajes familiares: la vida de Chris Hemsworth lejos de Hollywood

Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio con Keith Urban: “Todavía hay dolor”