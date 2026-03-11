Mundo

El G7 se reúne en una cumbre de emergencia para coordinar su respuesta al impacto económico de la guerra en Medio Oriente

Los líderes de las siete economías más industrializadas se reúnen este miércoles tras dos días de contactos entre sus ministros de Finanzas y Energía. La convocatoria fue impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron y confirmada por el premier canadiense Mark Carney

Guardar
El G7 se reúne en
El G7 se reúne en una cumbre virtual de emergencia para coordinar su respuesta al impacto económico de la guerra en Irán (AP)

Los líderes del G7 se reúnen este miércoles en una cumbre virtual de emergencia para coordinar su respuesta a la crisis económica desencadenada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde el 28 de febrero ha sacudido los mercados energéticos mundiales.

La convocatoria, impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron en su condición de titular de la presidencia del grupo, fue confirmada por el primer ministro canadiense Mark Carney tras una conversación telefónica con el mandatario galo.

La sesión será el tercer encuentro en menos de 48 horas entre los miembros del club de las grandes economías industrializadas. El lunes se reunieron virtualmente los ministros de Finanzas y este martes lo hicieron sus homólogos de Energía, convocados también por París.

Según el ministro francés de Economía, Roland Lescure, los siete países están listos para actuar “de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles” para estabilizar el mercado del crudo. Sin embargo, hasta el momento ningún gobierno ha tomado una decisión efectiva sobre la liberación coordinada de reservas estratégicas, según informó la cadena CNBC citando fuentes no identificadas. Esa decisión, en caso de producirse, quedaría para después de la cumbre de líderes de este miércoles.

El nudo del problema es el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo de apenas 40 kilómetros de ancho que separa Irán de Emiratos Árabes Unidos y por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado que abastece Asia y Europa.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023 REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí —bautizada como Operación Furia Épica—, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que ejerce “control completo” sobre el paso y amenazó con convertirlo en una zona de conflicto. Esa advertencia disparó el precio del barril de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, más de un 35% en una semana, superando los 100 dólares.

El martes, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas de la Marina destruyeron 16 embarcaciones minadoras en el estrecho. Horas antes había advertido a Teherán de que, si Irán coloca minas y no las retira de inmediato, las consecuencias militares serán “de un nivel nunca antes visto”. La acción y la retórica de Washington ilustran la tensión que rodea una ruta vital para el abastecimiento energético global, cuyo cierre prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares, según analistas del sector consultados por el Financial Times.

Desde Ottawa, Carney subrayó que Canadá respalda los esfuerzos para garantizar la libertad de navegación en el estrecho, según un comunicado de su oficina. Además, el primer ministro canadiense también conversó el martes con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, cuyo país ejerció como mediador entre Washington y Teherán en las rondas de negociación nuclear celebradas en febrero, antes del inicio de la guerra.

El 10 de marzo, las fuerzas estadounidenses eliminaron varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz.

Omán jugó un papel central en esos contactos diplomáticos. El canciller omaní Badr Albusaidi facilitó tres rondas de conversaciones indirectas entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el ministro iraní Abbas Araghchi, la última en Ginebra a finales de febrero. Albusaidi calificó el proceso de “buen progreso”. Días después, los bombardeos de Estados Unidos e Israel terminaron con esa vía diplomática.

El G7 intenta ahora amortiguar el golpe económico de un conflicto que, a once días de su inicio, ha causado cientos de muertos entre los países involucrados. El FMI advirtió esta semana que un aumento del 10% en el precio del petróleo puede empujar la inflación global al alza de manera significativa.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

G7IránIsraelGuerra en Medio OrienteMedio Oriente

Últimas Noticias

EN VIVO: El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

La máxima autoridad diplomática de Israel subrayó que la ofensiva actual concluirá cuando, en diálogo con Estados Unidos, así lo determinen. “Ya conseguimos grandes logros”, sostuvo

EN VIVO: El ministro de

Netanyahu anunció que Israel destinará un presupuesto especial para cubrir los gastos en defensa derivados de la guerra contra Irán

El primer ministro israelí y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobaron una transferencia adicional inmediata de decenas de miles de millones de séqueles y sostuvieron que el incremento debe entenderse “no como un gasto, sino como una inversión”

Netanyahu anunció que Israel destinará

El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

La máxima autoridad diplomática de Israel subrayó que la ofensiva actual concluirá cuando, en diálogo con Estados Unidos, así lo determinen. “Ya conseguimos grandes logros”, sostuvo

El ministro de Exteriores israelí

Isla de Kharg: el centro petrolero clave del régimen de Irán que podría estar en la mira

La isla, ubicada a unos 30 kilómetros del continente iraní, maneja aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo

Isla de Kharg: el centro

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los proyectiles “alcanzaron el corazón de Tel Aviv” y calificó el bombardeo como “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra”

El régimen de Irán lanzó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los ‘Detectives de Guerra’ investigan

Los ‘Detectives de Guerra’ investigan los descendientes de 72 soldados británicos fallecidos en la Primera Guerra Mundial

Los beneficios de consumir hinojo: alivia la hinchazón abdominal, ayuda con los gases y mejora la digestión

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

El portátil fino y potente Lenovo ideal para multitarea que está rebajado en FNAC

Ley de Defensa al Consumidor: el Ministerio de Economía actualizó el listado de cláusulas abusivas en contratos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Live Nation llega a un acuerdo con el DOJ para cerrar demanda antimonopolio, según medios

El presidente de Irán subraya el "sabio liderazgo" de Mojtaba Jamenei en medio de la guerra con Israel y EEUU

El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Al menos 30 muertos en el sur de Etiopía en inundaciones causadas por fuertes lluvias

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan acusa a un

Chappell Roan acusa a un grupo de fans de acosarla en público: “Están ignorando todos mis límites”

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher