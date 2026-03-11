Mundo

Rusia restringió el acceso a internet y limitó servicios móviles en Moscú y otras regiones

Solo algunos servicios esenciales mantienen conectividad, mientras la mayoría de plataformas y redes sociales permanecen bloqueadas

Moscu y varias regiones del país enfrentan cortes y graves interrupciones en las conexiones a internet, una medida que el gobierno considera indispensable para proteger la seguridad de la población ante amenazas atribuidas a Ucrania.

El portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, comunicó en Moscú que estas restricciones tecnológicas se mantendrán “todo el tiempo que sea necesario” para garantizar la protección de los ciudadanos.

Desde hace varios días, usuarios de la capital y otras zonas reportan dificultades de acceso, especialmente a través de servicios de telefonía móvil.

“El gobierno de Kiev utiliza métodos cada vez más sofisticados para sus ataques y se necesitan medidas tecnológicas de respuesta para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, declaró el portavoz en una comparecencia ante periodistas.

La navegación estable solo es posible mediante wifi, mientras que la conectividad móvil se encuentra gravemente restringida y, en ocasiones, completamente interrumpida, según describen medios rusos y testimonios de usuarios.

Las autoridades rusas han implementado lo que describen como “medidas sistémicas” para limitar el acceso, asegurando que todas las acciones cumplen con la legislación vigente. Peskov reiteró que la prioridad del gobierno es la seguridad y que las afectaciones para empresas y vida diaria “deben ser objeto de debate en los organismos competentes” para mitigar las pérdidas.

Algunos residentes afirman que ahora es “mucho más complicado” comunicarse con familiares, dificultad que también afecta a tareas laborales, como señalan empleados de empresas que mencionan la imposibilidad de contactar a sus clientes sin wifi.

Para reducir los efectos sobre actividades esenciales, el gobierno propuso la creación de “listas blancas” de sitios web, que reúnen páginas y aplicaciones estatales, bancarias y de medios oficiales que deben mantenerse operativas durante los apagones.

Las restricciones al acceso a internet forman parte de una tendencia de control creciente desde el inicio de la ofensiva militar rusa contra Ucrania en 2022.

En las últimas semanas, el Estado limitó el uso de servicios como WhatsApp y Telegram, argumentando que incumplen la normativa nacional. Organizaciones críticas del gobierno sostienen que estas decisiones buscan reforzar el control estatal sobre la red y restringir la libertad de información y las comunicaciones privadas.

El Parlamento de Rusia aprobó una ley que faculta al Servicio Federal de Seguridad (FSB) a bloquear el acceso a internet, lo que generó quejas ciudadanas por la imposibilidad de utilizar servicios móviles en la vía pública y fuera de espacios de trabajo.

A pesar de las restricciones, usuarios que desean sortear el bloqueo utilizan redes privadas virtuales (VPN), aunque las autoridades han bloqueado progresivamente el acceso a muchas de estas herramientas desde 2022.

Bajo este contexto, la intensificación de los ataques con drones y la ausencia de avances diplomáticos agravan la situación humanitaria en zonas fronterizas y consolidan la inestabilidad en el frente.

Ataques con drones de Rusia y Ucrania dejaron al menos cuatro muertos en una nueva jornada de escalada bélica, mientras la guerra se acerca a su quinto año sin avances diplomáticos.

Dos personas murieron y siete resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Kharkiv tras bombardeos rusos, mientras que autoridades en la región ocupada de Zaporizhia informaron la muerte de dos civiles por un ataque ucraniano con dron en Vasylivka.

(Con información de AFP)

