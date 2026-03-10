Mundo

Israel realizó nuevas incursiones terrestres y aéreas en El Líbano: eliminó a terroristas e incautó armas de Hezbollah

Las recientes maniobras en zonas fronterizas incluyeron el ataque a sospechosos en inmediaciones estratégicas, así como la localización de material militar y de propaganda tras operativos nocturnos

Vehículos militares israelíes fueron vistos cerca de la frontera con el Líbano

La actividad militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur del Líbano intensificó la presión sobre la estructura operativa de Hezbollah tras lo que fuentes castrenses describieron como un “ataque aéreo que eliminó a una célula terrorista de Hezbollah” identificado durante la noche por la Brigada 769. De acuerdo al reporte, los soldados localizaron “numerosas armas y material de propaganda de la organización” tras el operativo.

En una maniobra separada, efectivos de la División 91 identificaron a más sospechosos en las inmediaciones de las posiciones del FDI, calificándolos como una amenaza directa. Según el informe oficial, “fueron atacados y eliminados por la Fuerza Aérea”. Mientras tanto, intervenciones de la División 36 incluyeron redadas selectivas en el sur del Líbano, donde fuerzas israelíes detectaron a terroristas dentro de un edificio. El comunicado informó que “un tanque disparó contra los terroristas y los eliminó”.

Ataque de las FDI en el sur del Líbano

Nuevas operaciones y objetivos estratégicos

Ese mismo despliegue permitió atacar objetivos prioritarios, como un edificio donde estaban reunidos los comandantes de la unidad Fuerza Radwan y un depósito de armas de la organización, según el reporte militar. Las FDI comunicaron su intención de “seguir trabajando para fortalecer la primera línea de defensa y evitar el fortalecimiento y la rehabilitación de Hezbollah”.

El Ejército israelí informó este lunes de que sus tropas iniciaron una redada en el sur del Líbano con el objetivo de atacar “infraestructuras y combatientes” del grupo chií Hezbollah.

Según un comunicado militar, durante esta madrugada “las fuerzas del equipo de combate del batallón, bajo el mando de la 36.ª División, llevaron a cabo una incursión selectiva en la zona sur del Líbano”.

Columnas de humo se elevan
Columnas de humo se elevan tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbollah e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano. REUTERS/Mohamed Azakir

“Como parte de la incursión, las fuerzas operan para localizar y atacar infraestructuras terroristas y eliminar a los terroristas en el sur del Líbano”, añade la nota castrense.

Antes de la entrada de las tropas, el ejército indicó que disparó un “fuego masivo” contra múltiples objetivos en el área, mediante ataques aéreos y desde tierra.

Tanques israelíes y un vehículo
Tanques israelíes y un vehículo de transporte de personal (APC) en Líbano, vistos desde la frontera entre Israel y Líbano, en medio de la escalada entre Hezbollah e Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Además, el Ejército israelí llevó a cabo bombardeos en el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut, a lo largo de la mañana de este lunes.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Khamenei, Hezbollah atacó hace justo una semana el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país.

Además, esos ataques han dejado ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.

Fuerzas de Defensa de IsraelLíbanoHezboláFuerza Aérea IsraelíOperaciones MilitaresConflicto FronterizoGuerra en Medio OrienteIránEstados Unidos

