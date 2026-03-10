Israel estima que cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán estaban equipados con bombas de racimo

Un muerto y dos heridos en el centro de Israel tras el impacto de una bomba de racimo iraní

Cerca del 50% de los misiles balísticos lanzados por Irán contra Israel durante la guerra estaban equipados con bombas de racimo, según nuevas evaluaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Estas ojivas dispersaron múltiples submuniciones, cada una con varios kilogramos de explosivos, en un área de aproximadamente 10 kilómetros.

Funcionarios militares señalaron que la interceptación de estos misiles ha resultado efectiva, aunque presenta dificultades, ya que las defensas aéreas de Israel no logran una protección total. Según el Comando del Frente Interno de las FDI, los misiles iraníes han tenido como objetivo tanto centros de población como instalaciones militares e infraestructura crítica.

En los últimos días, los ataques iraníes se han limitado a uno o pocos misiles por vez, lo que indica, según las FDI, problemas de Irán para coordinar bombardeos de mayor escala. Ayer, dos personas murieron por el impacto de una bomba de racimo en una obra en construcción en el centro de Israel, mientras que otra persona resultó gravemente herida y se registraron daños adicionales en distintas zonas.

Las bombas de racimo en los misiles iraníes dispersan múltiples submuniciones explosivas en áreas de hasta 10 kilómetros en Israel

Según detalló el Times of Israel, la segunda víctima mortal fue identificada como Amid Mortozov. Mortozov murió a causa de sus heridas en el Centro Médico Sheba, donde permanecía internado desde el lunes. La primera víctima había sido identificada como Rostam Golumov, de 61 años, quien falleció en el lugar del ataque.

El ataque ocurrió cuando un misil balístico iraní equipado con una bomba de racimo impactó en una obra en construcción en Yehud. Golumov y Mortozov trabajaban en ese sitio al momento de la explosión. Según los servicios de emergencia, ninguno se encontraba en un refugio antiaéreo cuando la metralla los alcanzó. Ambos eran vecinos de Petah Tikva, ciudad del centro de Israel.

El lunes, el lanzamiento de misiles con ojivas de racimo alcanzó al menos seis lugares en el centro de Israel, incluidos Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam. Las explosiones provocaron daños en vehículos, edificios y dejaron cráteres en el suelo. Además de los dos fallecidos en Yehud, otra persona resultó gravemente herida en Or Yehuda. Una mujer sufrió heridas leves en Rishon Lezion por escombros resultantes de una munición en racimo, según informaron los servicios médicos.

Los misiles iraníes con bombas de racimo impactaron al menos seis lugares en el centro de Israel, incluyendo Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam

El ataque volvió a poner en el centro del debate uno de los armamentos más controvertidos de los conflictos modernos: las bombas de racimo, municiones diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies y que, según organizaciones humanitarias, representan un riesgo persistente para la población civil incluso años después de finalizados los combates.

Las bombas de racimo —también llamadas municiones de racimo— son armas diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos más pequeños sobre una amplia superficie. A diferencia de una bomba convencional, que detona en un solo punto, estas municiones funcionan como un contenedor que se abre en el aire.

El momento en el que un misil iraní impactó en el centro de Israel

Una vez liberada desde un misil, avión o sistema de artillería, la carcasa principal se abre a cierta altura y esparce submuniciones, conocidas como “bombetas”. Cada una de ellas puede detonar al impactar contra el suelo o al entrar en contacto con un objeto.

El resultado es una cobertura de área extensa que puede abarcar el equivalente a varios campos de fútbol. Este diseño buscaba originalmente atacar objetivos múltiples, como columnas de vehículos militares, concentraciones de tropas o pistas de aterrizaje.