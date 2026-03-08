La historia detrás de la Roca de las Tres Ballenas: la transformación ecológica de un ícono tailandés

La Roca de las Tres Ballenas, de 75 millones de años, es el principal atractivo de turismo sostenible en Bueng Kan, noreste de Tailandia (Captura/YouTube)

En el noreste de Tailandia, rodeada por vastos bosques protegidos, se encuentra la formación rocosa de Hin Sam Wan, conocida como la Roca de las Tres Ballenas. Este enclave, ubicado en la provincia de Bueng Kan—la más nueva del país—, ha cautivado tanto por su antigüedad de 75 millones de años como por la distintiva silueta de sus tres gigantescas moles de arenisca, que desde ciertos ángulos asemejan a una familia de cetáceos sobre la cresta de una montaña.

El lugar, cuyo nombre proviene del tailandés y significa precisamente “Roca de las Tres Ballenas”, es parte del Parque Forestal Phu Sing, una amplia reserva que protege tanto la biodiversidad regional como este fenómeno geológico esculpido durante millones de años por la erosión y los movimientos tectónicos.

Desde las alturas de estas formaciones, los visitantes contemplan el río Mekong, los bosques colindantes e incluso las montañas del distrito de Pakkading, en la República Democrática Popular Lao. El paisaje, perceptible en días despejados, exhibe el carácter fronterizo y biogeográfico de Bueng Kan, provincia situada a 751 kilómetros de Bangkok.

Esta región ha experimentado un auge turístico tras años de relativo anonimato internacional, con rutas que ahora promueven el turismo responsable bajo el enfoque impulsado por la agencia oficial de turismo de Tailandia (TAT) y su programa “7 Greens”, creado en 2011 para fomentar prácticas sostenibles, según National Geographic.

La agencia oficial de turismo de Tailandia (TAT) defiende una gestión que garantice la conservación de estos paisajes y su accesibilidad a las generaciones futuras. Según la TAT, el propósito es que los intereses ecológicos y la experiencia cultural prevalezcan por encima de la explotación masiva. En ese sentido, la Roca de las Tres Ballenas se alinea de manera ejemplar con el planteamiento de sostenibilidad, ya que es uno de los destinos donde la actividad turística se desarrolla bajo estrictas pautas de bajo impacto.

Qué hace singular a Hin Sam Wan y su entorno

Hin Sam Wan presenta una red de senderos que permite llegar hasta las formaciones principales caminando a través del Parque Forestal Phu Sing. De las tres “ballenas”, solo dos —las de mayor tamaño— son accesibles para el público; la más pequeña, conocida como la del “hijo”, permanece cerrada al acceso terrestre para proteger su integridad y la de su entorno inmediato.

La característica principal de estas estructuras es su antigüedad: tienen 75 millones de años, lo que las sitúa en la era en que los dinosaurios poblaban la Tierra. Forman parte de una reserva forestal de extensa diversidad biológica, que alberga especies endémicas de flora y fauna propias de la región nororiental de Tailandia, además de cascadas y miradores naturales. Durante la puesta de sol, el entorno ofrece una experiencia visual en la que los tonos anaranjados iluminan una vasta superficie arbórea, realzando la particularidad geológica y el atractivo paisajístico del sitio.

El origen del nombre proviene de la forma alargada y redondeada de las rocas, esculpidas por el viento, la lluvia y las grietas naturales con el paso del tiempo. Desde la cima de las “ballenas”, se logra apreciar no solo el río Mekong sino también extensos bosques protegidos y, en la lejanía, las montañas del país vecino. La sensación para quienes las visitan es la de estar suspendidos sobre la jungla, en un punto de observación natural privilegiado.

Los visitantes pueden recorrer las principales 'ballenas' de Hin Sam Wan y disfrutar de miradores naturales con vistas al Mekong y las montañas de Laos (Captura/YouTube)

Opciones de rutas y actividades sostenibles en Bueng Kan

En Bueng Kan, los turistas disponen de nueve rutas de senderismo que atraviesan bosques, cruzan cascadas y ofrecen la posibilidad de observar una gran variedad de plantas y animales. Estas rutas están concebidas para dirigir los flujos de visitantes de manera segmentada, evitando la sobrecarga de personas en puntos frágiles. La caminata hasta los bloques de arenisca ofrece un modo ecológico y respetuoso para explorar los paisajes del noreste tailandés.

Dedicar un día a explorar las formaciones es la elección de la mayoría de los viajeros, quienes muchas veces extienden su visita hasta el atardecer para observar el sol ocultándose desde las alturas de la roca. Se recomienda llevar calzado adecuado y agua suficiente, ya que los trayectos pueden ser largos y, en algunos tramos, de moderada exigencia física. Desde la cima, el panorama incluye vistas claras de la frontera natural entre Tailandia y la República Democrática Popular Lao, lo que refuerza el carácter único de la experiencia.

Además de las formaciones geológicas, el entorno ofrece diferentes áreas de descanso y miradores, además de la oportunidad de descubrir la labor de las comunidades locales y su relación con el uso sustentable del territorio.

Patrimonio cultural: el Life Community Museum y la identidad Isan

Para quienes buscan penetrar en la cultura del noreste tailandés, la visita al Life Community Museum en Bueng Kan resulta fundamental. Este museo viviente fue fundado por una estilista gastronómica tailandesa, cuya familia reside en la propiedad, y funciona como un espacio de inmersión en el modo de vida Isan sin interferir en la cotidianidad de la comunidad. El proyecto involucra a 45 familias de la zona, quienes participan en la gestión y contenidos, promoviendo la transmisión respetuosa de su patrimonio.

El Life Community Museum ocupa 12 rai (casi cinco acres) y comprende una casa tradicional de arquitectura Isan, un mercado y una zona especialmente dedicada al arte urbano, donde destacan representaciones del Naga, considerados espíritus guardianes del río Mekong. Los murales, pintados sobre láminas metálicas onduladas, son visibles tanto en el propio museo como en algunos edificios aledaños, y representan una de las facetas más singulares del arte popular local.

El mercado, que se organiza los sábados, permite a los visitantes adquirir productos realizados por productores agrícolas, artesanos y artistas locales. Esta instancia favorece el diálogo directo entre quienes habitan la región y quienes la visitan, generando oportunidades de intercambio y reconocimiento mutuo.

Diversos relatos que los integrantes de la comunidad comparten al ofrecer sus productos aportan matices a la experiencia, que permanece en la memoria de los viajeros una vez concluida la estadía.

La identidad espiritual de Bueng Kan se refleja en templos y artesanías Isan, que muestran el simbolismo religioso y la cosmovisión local a los visitantes (Captura/YouTube)

Rituales, artesanía y espiritualidad en la experiencia tailandesa

La espiritualidad ocupa un lugar central en la identidad de Bueng Kan y la cultura Isan. A poca distancia del museo, un templo local abrió sus puertas para compartir con los visitantes la dimensión espiritual de la región. Uno de sus espacios está dedicado a las artesanías de los budistas Isan, las cuales representan, mediante técnicas y motivos tradicionales, el recorrido simbólico de la vida y la muerte según la cosmovisión local.

Este esfuerzo por compartir la cultura se vincula estrechamente con la filosofía de turismo responsable que promueve la TAT a través del programa “7 Greens”. Como parte de la política de preservación, la gestión del flujo de visitantes y la valorización de las prácticas comunitarias buscan asegurar que propuestas como el Life Community Museum o los senderos alrededor de la Roca de las Tres Ballenas se mantengan accesibles y preservados para el futuro.