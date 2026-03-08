El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón: así funciona la red de apoyo que busca prevenir la soledad en los adultos mayores

Las visitas periódicas de las repartidoras refuerzan la salud emocional de los mayores y contribuyen a mitigar los efectos del aislamiento social en Japón Crédito: World Branding Awards

Las muertes en soledad entre adultos mayores en Japón se han convertido en un fenómeno, impulsado por el envejecimiento acelerado de la población y el debilitamiento de las redes familiares tradicionales. El país lidera el envejecimiento a nivel global, con prácticamente el 30 % de su población mayor de 65 años, según reporta la cadena británica BBC .

Cambios profundos en la estructura familiar y el aumento de hogares unipersonales han incrementado el riesgo de aislamiento, especialmente en grandes ciudades. El término “kodokushi” describe las muertes en soledad, una tendencia que llevó a la Agencia Nacional de Policía a registrar más de 40.000 fallecimientos en soledad solo en el primer semestre de 2025.

En respuesta a este contexto, el gobierno japonés ha implementado políticas públicas centradas en la soledad y su impacto en la salud, como la designación del Ministro de la Soledad y campañas para reducir el estigma de pedir ayuda. De acuerdo con la revista científica Frontiers, la cultura japonesa valora la dignidad y la autosuficiencia, lo que dificulta que los adultos mayores expresen su necesidad de apoyo y compañía.

Japón enfrenta un aumento de muertes en soledad entre adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciativas comunitarias y políticas frente a la soledad de los mayores

Estas condiciones han impulsado el desarrollo de redes comunitarias y estrategias locales. Programas como los cafés comunitarios y la Caravana de Apoyo a la Demencia, según la revista científica, han permitido que más de 7.900 cafés operen en todo el país y que 15 millones de personas capacitadas actúen como apoyos comunitarios.

Por otro lado, el modelo de Omuta, ciudad donde el 38 % de la población supera los 65 años, muestra cómo la colaboración entre sector público, empresas y entidades locales crea comunidades amigables con la demencia, sistemas de alerta y formación en empatía intergeneracional. En este municipio, se han implementado redes de alerta y formación ciudadana fundamentadas en el concepto japonés de chiiki-ryoku, entendido como la capacidad colectiva de una comunidad para organizarse y construir resiliencia social.

Estas acciones movilizan a miles de vecinos y estudiantes en simulacros y capacitaciones, y junto con la labor de los trabajadores sociales comunitarios, refuerzan la detección precoz de riesgos y la respuesta rápida ante emergencias.

Más de 7.900 cafés comunitarios y 15 millones de voluntarios capacitados refuerzan la red de apoyo social contra el aislamiento en Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento de las Yakult Ladies como red contra el aislamiento

Una rutina que parece sencilla, la distribución de bebidas probióticas a domicilio, se ha convertido en una fuente regular de compañía para miles de adultos mayores en Japón. Las repartidoras de yogur, conocidas formalmente como Yakult Ladies, ilustran cómo estos gestos cotidianos se transforman en apoyo emocional y comunitario, según la cadena británica.

Las repartidoras de yogur en Japón combaten la soledad de los adultos mayores al entregar productos directamente en sus hogares, al brindar tanto alimento como oportunidades de interacción social y monitoreo del bienestar. Con cada visita, estas repartidoras contribuyen a la estabilidad emocional y permiten detectar posibles problemas de salud o situaciones de riesgo, lo que refuerza redes de apoyo que suplen la ausencia de familiares cercanos.

Desde su creación formal en 1963, el sistema Yakult Ladies ha evolucionado de estrategia comercial a pieza esencial de la infraestructura social en Japón. Actualmente más de 31.000 mujeres realizan estas entregas, al recorrer barrios en bicicleta, motocicleta o automóvil y mantener relaciones personales a lo largo de los años.

La labor de las Yakult Ladies, encargadas de repartir probióticos, representa un soporte emocional esencial para miles de adultos mayores aislados en Japón Crédito: Yakult Honsha

Perspectivas y testimonios sobre el acompañamiento

Satoko Furuhata, con 25 años en la labor, visita entre 40 y 45 hogares al día. Su clienta mayor destacó el valor emocional de estas visitas: “Saber que alguien vendrá a verme cada semana es un inmenso consuelo”, comentó a la BBC.

Estas visitas frecuentes funcionan como un termómetro social y sanitario. “Ver una cara familiar es fundamental, sobre todo para quienes viven solos”, aseguró Mochida. Las charlas sobre jardinería, familia o noticias del barrio ayudan a romper la soledad; incluso en días ocupados, un breve encuentro puede elevar el ánimo y contribuir a detectar posibles problemas de salud o cambios en la rutina diaria.

Mochida Asuka, repartidora en Gunma, mencionó el orgullo y la responsabilidad de brindar compañía y cuidado: “No solo vendemos; somos quienes notamos pequeños cambios en la salud o hábitos de los clientes”. Si una persona mayor deja de responder a la puerta o muestra signos de malestar, las repartidoras pueden avisar a familiares o buscar ayuda adicional.

La presencia de repartidoras de yogur y las redes resultantes de modelos de capacidad comunitaria evidencian que pequeños actos constantes, combinados con políticas públicas, pueden mitigar los efectos del aislamiento. La disposición a acompañar puede cambiar la vida de quienes enfrentan la vejez en soledad.