El festival Holi: la celebración que reune a millones de personas en la India y el mundo

El festival Holi en la India reúne a millones de personas cada año para celebrar la llegada de la primavera y el triunfo del bien sobre el mal (REUTERS/Amit Dave)

El festival Holi, conocido como la “fiesta de los colores”, es una de las celebraciones más reconocidas del hinduismo. Cada año, millones de personas en la India y otras partes del mundo se reúnen para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal y dar la bienvenida a la primavera. Durante esta festividad, los participantes lanzan polvos de colores y agua, creando un ambiente de comunión social en el que las barreras se difuminan y los asistentes conviven a través de la música, la danza y la pintura de rostros con pigmentos brillantes.

Holi tiene raíces en la mitología hindú y está vinculado a valores de renovación, perdón y comunidad. El festival simboliza el inicio de una nueva estación, invitando a dejar atrás resentimientos y celebrar la vida. La fecha varía cada año, ya que se determina según el calendario lunar hindú, pero siempre marca la transición entre el final del invierno y el arranque de la primavera.

Según información de la revista científica National Geographic, ocupa un lugar central en la identidad cultural de la India, reflejando tanto su diversidad religiosa.

El mito de Holika y Prahlad es central en Holi, representando la destrucción del mal y la protección divina según la mitología hindú (REUTERS/Priyanshu Singh)

Mitos y leyendas asociados a Holi

Los mitos y leyendas que rodean al festival Holi están entrelazados con la tradición hindú. Uno de los relatos más difundidos es el de Holika y Prahlad, donde la fe de un niño devoto logra vencer la maldad. Según la leyenda, el rey demonio Hiranyakashipu quería ser adorado como un dios, pero su propio hijo Prahlad se negó a rendirle culto y mantuvo su devoción al dios Vishnu.

Para castigar a su hijo, el rey recurrió a su hermana Holika, quien poseía un manto mágico que la protegía del fuego. Holika intentó quemar a Prahlad sentándose con él en una hoguera, pero el niño salió ileso gracias a su fe, mientras que Holika fue consumida por las llamas.

Este episodio es fundamental para entender el simbolismo de Holi: la quema de Holika la víspera del festival representa la destrucción del mal y la victoria del bien. En la práctica, las comunidades encienden hogueras la noche previa a Holi, recreando este pasaje mítico y renovando el sentido de esperanza y protección espiritual. De acuerdo con la revista científica National Geographic, estos mitos contribuyen a dar sentido a la celebración.

Celebraciones y rituales de Holi

Durante Holi, las calles se llenan de color, convirtiendo a las ciudades y pueblos en escenarios de celebración comunitaria. El acto central es el lanzamiento de polvos de colores, conocido como gulal, que simboliza la inclusión y la igualdad. Niños y adultos participan juntos, borrando distinciones sociales y compartiendo risas. Además de los colores, es común el uso de agua, ya sea en globos, pistolas de agua o cubos, para salpicar a los participantes.

La festividad también incluye danzas tradicionales, cánticos y la preparación de dulces típicos como el gujiya. Muchas familias se reúnen y se reconcilian durante Holi, visitando casas de vecinos y amigos para intercambiar comidas especiales. Según la revista científica National Geographic, pueden durar desde un día hasta más de una semana las celebraciones en diferentes regiones.

El festival Holi ha trascendido las fronteras de la India y se ha expandido a Estados Unidos, Europa y América Latina, promoviendo la diversidad cultural (REUTERS/Priyanshu Singh)

Fechas y calendario de Holi

Holi se celebra cada año en la fecha que marca la luna llena del mes hindú de Phalguna, lo que suele coincidir con principios de marzo en el calendario gregoriano. Esta vez fue el 4 de marzo. La festividad principal dura un día, pero en algunas zonas las celebraciones pueden extenderse durante varios días, especialmente en el norte de la India. La noche anterior a Holi, conocida como Holika Dahan, es el momento en que se encienden hogueras para simbolizar la victoria del bien sobre el mal.

La variabilidad de la fecha responde al calendario lunar hindú, por lo que la celebración no tiene un día fijo en el calendario occidental. Este aspecto convierte a Holi en un evento móvil, con un componente de expectación y preparación para las comunidades que esperan el inicio de la primavera. Según la revista científica National Geographic, el carácter itinerante de la fecha refuerza la conexión con los ciclos naturales.

Impacto cultural y expansión global de Holi

Autoridades y organizaciones impulsan campañas para el uso de pigmentos naturales y refuerzan la seguridad durante Holi por desafíos ambientales y sociales actuales (REUTERS/Priyanshu Singh)

Aunque Holi tiene su origen en la India, su popularidad se ha extendido a numerosos países con comunidades hindúes y más allá. En ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina, Holi se celebra como un evento multicultural, abierto a personas de distintas religiones y nacionalidades. El festival se ha convertido en un símbolo de diversidad y convivencia.

A nivel cultural, Holi ha influido en festivales de colores organizados por comunidades no hindúes y se ha adoptado en actividades recreativas y eventos universitarios. Según la revista científica National Geographic, esta expansión global contribuye a difundir valores de inclusión y tolerancia, aunque también genera debates sobre la apropiación cultural.

