El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

El brazo de un estudiante entre los escombros tras un supuesto ataque a una escuela en Minab, Irán, el 28 de febrero de 2026 Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este miércoles que el Pentágono investiga el bombardeo de una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, que dejó unas 180 víctimas mortales, la mayoría niñas, en lo que constituyó uno de los episodios más graves del primer día de la ofensiva militar conjunta lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado sábado contra la República Islámica.

“Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando”, respondió Hegseth ante los periodistas cuando fue interrogado sobre el ataque al colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgán. El jefe del Pentágono añadió que Estados Unidos “nunca ataca objetivos civiles”, aunque reconoció que el examen del incidente seguía abierto y no ofreció ningún dato sobre sus avances.

La autoría del bombardeo no está establecida. El régimen iraní responsabilizó directamente a Israel del ataque y lo calificó de “acto bárbaro”, mientras que las circunstancias técnicas y operacionales permanecen sin esclarecer. La ONU anunció la apertura de una investigación “exhaustiva” sobre lo ocurrido en Minab, en respuesta a las condenas de múltiples gobiernos y organismos internacionales que exigieron una rendición de cuentas pública.

Según la Media Luna Roja iraní, las víctimas incluyeron no solo a las alumnas del centro sino también a maestros y padres que se encontraban en el edificio en el momento del impacto. El ataque al colegio se produjo durante la primera jornada de los bombardeos. Desde el inicio del conflicto, al menos 787 personas han muerto en territorio iraní, entre ellas el líder supremo, Alí Khamenei, y parte de la cúpula militar del régimen, según las agencias internacionales.

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, celebra una reunión informativa en medio del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., EE.UU., el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Elizabeth Frantz

La ofensiva, que el presidente Donald Trump describió como un operativo destinado a destruir el programa de misiles, la Marina y las capacidades nucleares de la República Islámica, tiene previsto prolongarse durante varias semanas más. El Pentágono confirmó este miércoles un cambio táctico significativo en el desarrollo de las operaciones: la transición desde “grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo”, hacia “ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán”.

Ese giro operativo implica una mayor exposición del personal militar estadounidense desplegado en la región. Al menos seis soldados murieron en los primeros cinco días del conflicto. Teherán respondió a los bombardeos con ataques contra países en los que Washington mantiene presencia militar, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita, lo que amplió la confrontación más allá de las fronteras iraníes y convirtió el Golfo Pérsico en un nuevo frente de tensión regional.

El conflicto entró este miércoles en su quinto día con una intensidad sostenida. La campaña arrancó el sábado con bombardeos sobre instalaciones militares, nucleares y de mando en todo Irán. Las bajas civiles acumuladas superan los 1.000 muertos y decenas de miles de personas huyeron de las ciudades más expuestas en el sur y el centro del país.

Trump condicionó cualquier negociación a la entrega total del programa nuclear iraní y al desmantelamiento de su arsenal de misiles balísticos, condiciones que Teherán rechazó de antemano. Con la investigación sobre Minab abierta y la presión internacional en aumento, el conflicto enfrenta su primera gran crisis de legitimidad a menos de una semana de su inicio.