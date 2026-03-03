Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Irán realiza una procesión fúnebre por las víctimas de la escuela de niñas bombardeada

Miles de personas se congregaron este martes en la Plaza de los Mártires de Minab para despedir a las 165 víctimas del ataque que el sábado destruyó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh. La ceremonia comenzó a las 8:00 hora local —las 4:30 GMT— con féretros cubiertos con banderas iraníes avanzando entre una multitud que gritó consignas contra Washington y Tel Aviv. Fue el entierro más masivo celebrado en esta ciudad de la provincia de Hormozgán desde que el 28 de febrero comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La gente asiste al funeral de las víctimas tras un ataque israelí a una escuela en Minab, Irán, el 3 de marzo de 2026 Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Cientos de personas participaron entre llantos, con fotografías de las víctimas y cargando los féretros de madera hacia más de un centenar de tumbas excavadas en el cementerio de la localidad. Una mujer que se identificó como la madre de una de las fallecidas exhibió imágenes ante la televisión estatal y las describió como “documentos de crímenes estadounidenses”. La multitud respondió con cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”.

El gobernador de Minab, Mohamad Radmehr, confirmó el domingo que los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de 165 personas —alumnas, maestras y padres que se encontraban en el colegio en el momento del ataque— tras dos días de trabajos entre las ruinas del edificio. Otras 95 resultaron heridas, la mayoría menores. Las cifras no se verificaron de manera independiente, aunque videos del lugar fueron verificados por The New York Times, The Washington Post y Reuters.

El régimen iraní atribuyó el ataque a Israel sin presentar pruebas directas. El ejército israelí señaló que no tenía conocimiento de ningún ataque en esa zona; Washington indicó que investigaba los informes de víctimas civiles. Según informó la BBC, la escuela estaba ubicada en las inmediaciones de una base del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) que fue objetivo de otro ataque aéreo el mismo día.

La UNESCO calificó el bombardeo de violación grave del derecho humanitario internacional y recordó que los alumnos en centros educativos están protegidos bajo ese marco normativo. El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó los ataques, al igual que la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las circunstancias del ataque.

Minab está ubicada en la provincia de Hormozgán, con acceso directo al estratégico estrecho de Ormuz, zona de alta concentración de fuerzas del IRGC naval, que opera en esa franja costera con lanchas rápidas, drones y plataformas de misiles costeros. The Guardian reconstruyó el incidente a partir de imágenes verificadas y describió murales infantiles de pinceles y microscopios cubiertos de ceniza, ventanas reventadas y un par de sandalias rosas sobre una estantería volcada entre los escombros.

El presidente Masoud Pezeshkian declaró que “la agresión estadounidense y sionista contra la escuela primaria de Minab nunca se borrará de la memoria histórica” del país. Teherán elevó el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ninguna resolución prosperó dado el bloqueo habitual entre las potencias con derecho a veto.

Ataúdes durante el funeral de las víctimas de un ataque israelí contra una escuela en Minab, Irán, 3 de marzo de 2026 Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El ataque al colegio de Minab, el de mayor número de víctimas civiles desde el inicio de la ofensiva, ilustra la escala del daño que acumula el conflicto en su cuarto día. Según la Media Luna Roja iraní, los bombardeos en al menos 24 provincias dejaron más de 787 muertos en Irán —entre ellos 176 niños, según la organización de derechos humanos HRANA—, con ataques registrados en más de 500 localidades.

En paralelo, Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y el grupo terrorista Hezbollah abrió un nuevo frente desde el Líbano que dejó más de 50 muertos en ese país. Trump estimó el lunes que la campaña duraría “cuatro semanas”.