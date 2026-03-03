Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un ataque al complejo de operaciones del régimen iraní en pleno centro de Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el complejo central del régimen iraní en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que atacaron el complejo del liderazgo iraní, identificado como la sede más importante y central del régimen en Teherán. El operativo fue ejecutado durante la noche por la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia Militar.

Según el comunicado, los ataques se dirigieron contra edificios gubernamentales de seguridad dentro del complejo principal del régimen iraní. Entre los objetivos alcanzados estuvieron la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el complejo de reuniones del foro responsable de la toma de decisiones en seguridad. También se atacó el instituto de entrenamiento de oficiales militares iraníes y otras infraestructuras consideradas estratégicas.

El comunicado de las FDI en la red social X

El ejército israelí afirmó que el complejo atacado es una de las propiedades más seguras de Irán y cubre varias calles en el corazón de Teherán. En este recinto se reunían con frecuencia líderes y responsables de seguridad del régimen, desde donde coordinaban actividades vinculadas al programa nuclear iraní y la planificación de acciones hostiles contra Israel.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, el complejo había sido utilizado por Ali Khamenei, líder del régimen iraní, y servía como centro de operaciones para la organización y financiación de agentes identificados como terroristas por Israel. El comunicado subraya que la acción fue posible tras un extenso proceso de recopilación de información e investigación de inteligencia conducido por el Servicio de Inteligencia Militar.

El mapa aéreo que identifica ubicaciones específicas en Teherán, etiquetadas como centros de mando del régimen iraní (FOTO: FDI)

El ataque contra este complejo, considerado la sede central más importante del régimen iraní, busca deteriorar la continuidad funcional de los sistemas de mando y control de Irán. Las FDI sostienen que la operación representa un golpe significativo a la estructura operativa y de decisión del gobierno iraní.

EEUU atacó a la Guardia Revolucionaria de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses destruyeron instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), capacidades de defensa aérea iraníes, sitios de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares durante operaciones sostenidas.

El comando añadió, vía X, que continuará tomando “medidas decisivas contra las amenazas inminentes” que plantea el régimen iraní.

Las imágenes publicadas por el CENTCOM para anunciar el nuevo ataque a instalaciones de la Guardia Revolucionaria (@CENTCOM)

Por su parte, el CGRI anunciaron este martes que realizaron un “ataque a gran escala” contra una base aérea estadounidense en Bahréin. Según un comunicado citado por la agencia oficial Irna, las fuerzas navales del ejército ideológico de la república islámica, “llevaron a cabo un ataque a gran escala utilizando drones y misiles al amanecer contra la base aérea estadounidense situada en la región de Sheikh Isa, en Bahréin”.

El boletín sostiene, sin aportar pruebas, que “20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos” y “destruyeron el principal puesto de mando de la base”.

“Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán. Hoy no queda ninguno”, señaló la entidad estadounidense mediante un comunicado publicado, en la misma red social antes mencionada, al anunciar la destrucción total de la flota de Irán en la región.

Un destructor estadounidense lanzando un proyectil (@CENTCOM)

El mensaje, acompañado de imágenes de los bombardeos, sostiene que la presencia naval de Irán en esa estratégica vía marítima ha sido “reducida a cero”. La destrucción de la flota iraní, según Estados Unidos, marca el final de una era de ataques y amenazas a la navegación internacional en la región.

El Pentágono afirma que estas acciones buscan restablecer la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas y vulnerables del mundo. El Golfo de Omán y el cercano estrecho de Ormuz son puntos críticos para el comercio internacional, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.