El “Eje de la Resistencia” de Irán, amenazado tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Irán perdió el control sobre Bagdad, Damasco, Beirut y Saná, debilitando el llamado “Eje de la Resistencia” (Reuters)

Irán se jactaba de controlar cuatro capitales árabes: Bagdad, Damasco, Beirut y Saná, en una alianza denominada “Eje de la Resistencia”.

Pero la red, utilizada durante mucho tiempo como fuerza regional contra Israel, se ha debilitado desde la guerra de Gaza y ahora corre el riesgo de colapsar, alterando el equilibrio regional, dijeron los analistas.

“El eje de la resistencia ha terminado”, dijo el investigador del Atlantic Council Nicholas Blanford.

Dos días después de que Hamas lanzara su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la respuesta de su país “cambiaría el Medio Oriente”.

Tras el ataque de Hamás, Benjamin Netanyahu prometió una respuesta que cambiaría Medio Oriente (Europa Press)

Con el respaldo del poderoso aliado de Israel, Estados Unidos, el líder israelí no sólo pretendía derrotar al grupo palestino respaldado por Irán, sino a todo el eje.

El debilitamiento del Hezbollah libanés después de su guerra de 2024 con Israel y la caída del gobernante sirio Bashar al-Assad allanaron el camino para que Israel apunte directamente a Irán.

Desde el sábado, el país ha sido blanco de una importante ofensiva estadounidense-israelí, en la que incluso murió el líder supremo iraní, Ali Khamenei.

El líder supremo iraní, murió durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel (Europa Press)

La mayoría de los miembros del eje, como el Hezbollah, los hutíes de Yemen o los grupos chiítas iraquíes, “están tratando de entender cómo sobrevivir”, dijo a la AFP Renad Mansour, investigador principal del centro de estudios sobre asuntos internacionales Chatham House.

‘Enfoque defensivo’

Desde que decidió entrar en la guerra lanzando cohetes contra Israel el lunes, Hezbollah tomó una importante represalia israelí, que incluyó bombardeos en todo el Líbano y una incursión terrestre israelí para crear una zona de amortiguación.

Israel lanzó una ofensiva de bombardeos en todo el territorio libanés como represalia a Hezbolá (EFE)

“Naim Qassem no quiere involucrarse en esta lucha”, dijo Blanford, quien escribió un libro sobre Hezbollah, refiriéndose al jefe del grupo.

Naim Qassem, líder de Hezbolá, se mostró reacio a involucrarse en el conflicto regional (Reuters)

Sin embargo, el analista dijo que Teherán puede haber obligado a Qassem a intervenir.

Irak, un antiguo campo de batalla entre Washington y Teherán, vio a grupos respaldados por Irán reivindicar docenas de ataques con aviones no tripulados contra bases estadounidenses, aunque muchos fueron derribados.

Para Mansour, estos grupos carecen de “las capacidades militares necesarias para infligir daños significativos” mientras que los más destacados están ahora “entrelazados en el Estado iraquí”.

Los hutíes en Yemen hasta ahora se han mantenido al margen del conflicto.

Los hutíes de Yemen mantuvieron una estrategia de espera y prudencia ante la crisis regional (Europa Press)

“Los hutíes están adoptando una postura de espera calculada, o quizás una estrategia defensiva”, dijo Ahmed Nagi, analista senior del International Crisis Group.

Sin embargo, Nagi cree que aunque el eje “se enfrenta a una amenaza existencial, eso no significa necesariamente que se desintegrará”.

“La red opera a un nivel que va más allá del militar; sus vínculos políticos, sociales y religiosos siguen estando profundamente arraigados entre sus grupos y es poco probable que se deshagan únicamente por los reveses en el campo de batalla”.

Analistas consideran que los hutíes enfrentan una amenaza existencial, pero mantienen su cohesión (AP Foto, Archivo)

‘Momento crucial’

Los trastornos regionales dependerán del resultado de esta guerra, en particular del colapso o la supervivencia de la república islámica.

Sin embargo, para los países del Golfo las consecuencias ya son claras.

Todos los países árabes ricos del Golfo fueron alcanzados por misiles y drones iraníes, mientras que ninguno de estos estados atacó a Teherán.

Misiles y drones iraníes alcanzaron instalaciones petroleras en Ras Tanura, Arabia Saudita

“Si el conflicto se prolonga, podría convertirse en un verdadero punto de inflexión para el Golfo, uno que transforme la manera en que los estados piensan sobre la seguridad, las alianzas e incluso su futuro económico a largo plazo”, dijo Khald Al-Jaber, director ejecutivo del Consejo de Asuntos Globales del Medio Oriente, en un artículo de opinión.

Camille Lons, especialista en el Golfo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, explicó a la AFP que “al final, pierden en ambos aspectos”.

“La escalada con Irán demuestra que el acercamiento diplomático no fue suficiente y que toda la inversión en seguridad con Estados Unidos no los habrá protegido”.

La supervivencia del régimen iraní se convirtió en un factor central del desenlace del conflicto (Reuters)

Los países que normalizaron sus relaciones con Israel en los últimos años, como los Emiratos Árabes Unidos, se encontraron en la primera línea de las represalias iraníes.

Los ataques con drones alteraron la percepción de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos

Lons dijo que la capacidad de los países del Golfo para influir en Washington también quedó en duda, ya que “han estado tratando durante meses de evitar una escalada regional y Trump no los está escuchando”.

A pesar de las costosas inversiones en equipo militar estadounidense, “muy pocos” son capaces de defenderse por sí solos, añadió Lons.

Entre la desconfianza y la rivalidad, “les quedan pocas opciones”.

(AFP)