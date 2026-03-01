Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

El Ejército de Israel atacó cuatro instalaciones utilizadas para la producción de motores de misiles balísticos iraníes (EFE/KCNA/Archivo)

El Ejército de Israel informó este domingo de que destruyó el 50% de los lanzamisiles balísticos de Irán, aproximadamente 200, e impidió la producción de 1.500 misiles.

Israel añadió que inutilizó otras “docenas” de lanzamisiles tras desmantelar la planta central de producción de explosivos de Irán, que producía el material explosivo de los misiles balísticos y de otros tipos de armas, como cohetes o misiles de crucero.

El Ejército también atacó cuatro instalaciones utilizadas para la producción de motores de misiles balísticos, así como “otros aspectos fundamentales de la industria armamentística iraní”, logrando “resultados significativos que redujeron las amenazas que el eje iraní representaba para Israel y para toda la región”, aseguró su comunicado.

Entre ellos había fábricas que producían sistemas antitanque avanzados e infraestructuras de investigación “únicas”.

El humo se eleva en Sharjah, tras informes de ataques iraníes después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfiky)

Por ello, Israel aseguró que espera que esto “retrase en años los procesos de investigación y desarrollo de armas” de Irán.

Tras la muerte del supremo iraní, Ali Khamenei, en los bombardeos que dieron inicio a una nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense, han fallecido ya nueve personas por impactos de misiles en Israel.

El Ejército israelí había informado previamente de que en la última andanada de proyectiles iraníes se registraron “múltiples impactos simultáneamente” y de que los militares están “realizando extensas operaciones de búsqueda y rescate”.

De acuerdo con los medios de propaganda del régimen de Teherán, los ataques de Israel y Estados Unidos alcanzaron una escuela femenina de primaria en la localidad iraní de Minab, donde hubo 148 muertes.

Personas y fuerzas de rescate trabajan tras un ataque israelí contra una escuela en Minab, Irán (REUTERS)

La Media Luna Roja Iraní también denunció este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon su sede en Teherán.

Entretanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que su país tendrá “un tren aéreo ininterrumpido” de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán.

Israel lanzó ataques masivos que sacudieron la capital iraní, Teherán, el domingo por la mañana. Irán lanzó simultáneamente múltiples proyectiles hacia Israel.

Israel afirma que sus ataques mataron a 40 altos oficiales militares iraníes

El ejército israelí afirmó el domingo que sus ataques habían matado a 40 altos mandos militares iraníes, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi.

El ejército israelí también dijo que había “desmantelado la mayoría de los sistemas de defensa aérea en el oeste y centro de Irán” y que estaba “allanando el camino hacia el establecimiento de la superioridad aérea sobre los cielos de Teherán”.

(Con información de EFE)