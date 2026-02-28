Mundo

Los restos de un drone iraní interceptado en Dubái impactaron contra el lujoso hotel Burj Al Arab y provocaron un incendio

El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva iraní contra Emiratos Árabes Unidos y posiciones estratégicas del Golfo

En el hotel Burj Al Arab de Dubái un drone iraní impacto.

El icónico hotel Burj Al Arab en Dubái resultó alcanzado este sábado por unos restos de un drone lanzado desde Irán, en medio de una serie de ataques de represalia ordenados por Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y otras posiciones estratégicas del Golfo.

El hotel, caracterizado por su singular estructura en forma de vela y reconocido internacionalmente como el único de “siete estrellas” del mundo, se encuentra actualmente envuelto en llamas, según confirmaron testigos y fuentes periodísticas presentes en la zona.

Las autoridades no han difundido información oficial sobre víctimas ni sobre el alcance de los daños; sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales muestran el edificio de 60 pisos y 321 metros de altura envuelto en llamas.

Este es uno de los
Este es uno de los hoteles más importantes de Emiratos Arabes Unidos (Captura de video)

Sin embargo, bajo este contexto, una fuerte explosión ya habia sacudido en esta jornada, la isla artificial The Palm Jumeirah en Dubái poco antes de las 20:00, hora local, generando alarma entre residentes y turistas.

Irán ya habia atacado el The Palm Jumeirah

Testigos reportaron una densa columna de humo elevándose desde el área afectada, mientras equipos de emergencia acudían al lugar.

La explosión se registró en uno de los enclaves más reconocidos de Dubái. Según la agencia de noticias AFP, los servicios de emergencia acudieron de inmediato, mientras habitantes y corresponsales informaron sobre detonaciones adicionales que aumentaron la incertidumbre respecto a la naturaleza y el alcance del incidente.

Esta ofensiva, confirmada el sábado, fue una respuesta a los ataques previos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

Al mismo tiempo, el aeropuerto internacional de Dubái, el principal de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que una zona anexa a su terminal registró daños menores y que cuatro trabajadores resultaron heridos tras el ataque iraní ocurrido este sábado.

Irán atacó al Aeropuerto Internacional de Dubai recientemente y sufrió daños menores, según informó la agencia EFE (X)

Las autoridades informaron que la situación fue rápidamente contenida y que los heridos recibieron atención médica inmediata. En ese momento, la mayoría de las terminales ya habían sido evacuadas como parte de los planes de contingencia activados ante la escalada de violencia en la región.

Como consecuencia de los ataques, el aeropuerto de Dubái suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso, mientras se reportaron explosiones e incendios en distintos puntos de la ciudad.

El aeropuerto de Dubái suspendió
El aeropuerto de Dubái suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso (Captura de video)

Bajo este contexto, de ataques a los países del golfo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de Ali Khamenei, líder supremo de Irán, a través de un comunicado publicado en su red social Truth Social, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de Ali Khamenei (Reuters)

En su mensaje, Trump aseguró que la muerte de Khamenei representa “justicia para el pueblo de Irán” y para “todos los grandes estadounidenses y personas de muchos países en el mundo que han sido asesinados o mutilados” por el líder iraní y su entorno.

(Con información de EFE)

Trump mantuvo contactos directos con líderes de Medio Oriente y la OTAN tras los ataques contra el régimen de Irán

La Casa Blanca confirmó conversaciones con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para coordinar respuestas ante la escalada de tensiones

Trump mantuvo contactos directos con

El mensaje publicado desde la cuenta de Ali Khamenei tras la confirmación de su muerte

El ayatollah fue abatido este sábado en el marco del operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del régimen iraní

El mensaje publicado desde la

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí: al menos un muerto

Las autoridades indicaron que la víctima es una mujer que había resultado gravemente herida luego de que un proyectil impactara en el área metropolitana de Tel Aviv

El régimen de Irán lanzó

Trump sostuvo que la muerte de Ali Khamenei es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones”, expresó el presidente de Estados Unidos

Trump sostuvo que la muerte

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

El líder supremo del régimen de Irán fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero

Murió Ali Khamenei, el ideólogo
