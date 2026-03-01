Las imágenes más impactantes de la jornada en la que murió Ali Khamenei, el líder supremo del régimen de Irán

Rastros de interceptaciones de misiles de defensa aérea se observan en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP/Ohad Zwigenberg)

Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, fue abatido el sábado durante ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La confirmación llegó horas después de incertidumbre sobre su paradero y fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Se observa una explosión cuando un misil iraní impacta directamente un edificio en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP /Tomer Neuberg)

“Khameneí, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto”, publicó Trump en la red social Truth Social. El mandatario agregó: “Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.

Trump también sostuvo: “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Los bomberos intentan extinguir las llamas en un edificio tras el impacto directo de un misil iraní en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP/Tomer Neuberg)

Las sirenas sonaron en todo el centro de Israel el sábado por la noche ante un nuevo ataque con misiles lanzado por el régimen de Irán, en respuesta a los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Explosiones de proyectiles interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel sobre Tel Aviv el 28 de febrero de 2026 (Jack GUEZ/AFP)

El régimen ayatollah ejecutó un contraataque masivo con más de 200 misiles dirigidos a Israel y a posiciones militares estadounidenses en la región. Esta ofensiva se produjo como reacción a los bombardeos previos realizados por los ejércitos de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní.

Intento de interceptación tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, en el centro de Israel, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS/Oren Ben Hakoon)

Los equipos de emergencia israelíes inspeccionan un creater en el lugar del impacto de un proyectil, después de que Irán lanzara misiles contra Israel, tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán, en Tel Aviv, Israel, 1 de marzo de 2026 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Equipos de emergencia israelíes trabajan en el lugar del impacto de un proyectil después de que Irán lanzara misiles contra Israel, tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán, en Tel Aviv, Israel, 28 de febrero de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMÁGENES DEL DÍA

Un bombero israelí trabaja para apagar el incendio de un automóvil en el lugar del impacto de un proyectil, después de que Irán lanzara misiles contra Israel (REUTERS/Itai Ron)

La cuenta oficial de Ali Khamenei publicó el sábado un mensaje tras el anuncio del mandatario estadounidense sobre la muerte del mandatario: “En nombre del noble Alí, que la paz sea con él”.

Explosión causada por el impacto de un proyectil después de que Irán lanzara misiles contra Israel (REUTERS/Gideon Markowicz)

Una imagen fija publicada por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), que acompañaba a un comunicado de prensa que describe la operación denominada "Furia Épica" (REUTERS)

El humo se eleva desde un edificio en llamas alcanzado por un ataque con drones iraníes, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en el distrito de Seef, Manama, Bahréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Irán lanzó ataques con misiles este sábado contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait, y advirtió sobre las posibles nuevas ofensivas, según informó la agencia iraní Mehr, que luego fueron lanzadas durante la madrugada del domingo.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes declaró: “Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, citado por la agencia.

De acuerdo con el medio, los ataques alcanzaron de forma simultánea la base de Al Udeid en Qatar, Al Salem en Kuwait, Al Dhafra en EAU y una quinta base estadounidense en Bahréin.

El humo se eleva desde un edificio en llamas alcanzado por un ataque con drones iraníes en Bahréin (REUTERS)

Un avión F/A-18F Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 213, se prepara para despegar desde el portaaviones USS Gerald R. Ford de la Armada de los EE. UU., durante su apoyo a la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní (Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/Handout via REUTERS)

Un bombero israelí trabaja para apagar el incendio de un automóvil en el lugar del impacto de un proyectil después de que Irán lanzara misiles contra Israel (REUTERS/Tomer Appelbaum)

El sistema de defensa antiaérea israelí intercepta un proyectil, después de que se lanzaran misiles hacia Israel desde Irán, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, como se ve desde Ashkelon, Israel, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

República Dominicana condena los ataques de Irán en Oriente Medio y hace un llamado al retorno de la paz y la diplomacia regional. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Humo en el cielo sobre Jerusalén, después del lanzamiento de misiles desde Irán hacia Israel, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

Un sistema de defensa aérea opera mientras se lanzan misiles hacia Israel desde Irán, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en Jerusalén, (REUTERS/Ronen Zvulun)

El humo se eleva después de una explosión, después de que el ministro de Defensa de Israel Israel Katz dijo que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán (REUTERS)