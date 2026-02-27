La agencia atómica de la ONU anunció un alto el fuego local para reparaciones en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Un militar ruso hace guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhizha. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un nuevo “alto el fuego local” para permitir trabajos de reparación de una de las líneas de suministro de la central nuclear de Zaporizhzhia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

“Esta en vigor otro alto el fuego local mediado por el OIEA para permitir el restablecimiento del suministro eléctrico de reserva de 330 kilovatios a la central nuclear de Zaporizhzhia”, ha dicho el organismo.

Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha destacado que “se están realizando actividades de desminado para garantizar el acceso seguro de los equipos de reparación”, según un mensaje de la agencia a través de sus redes sociales.

La gestora de la central nuclear ha confirmado en un comunicado que “han empezado los trabajos de reparación y restauración para garantizar la operabilidad de la línea de suministro Ferrosplavnaya-1” después de la entrada en vigor del citado alto el fuego.

En este sentido, ha subrayado que “los acuerdos a tal efecto han sido alcanzados con la participación del director general del OIEA, Rafael Grossi”, antes de subrayar que la central “sigue recibiendo suministro a través de la línea de respaldo Dneprovskaya”. “La situación de radiación en la central y sus alrededores es normal”, ha zanjado.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, provocando diversos cortes del suministro eléctrico, lo que ha generado preocupaciones por el riesgo de un accidente nuclear en las instalaciones.

Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporizhzhia y Kharkiv.

En la capital, el bombardeo ha causado daños materiales en tres distritos, sin que de momento se conozcan víctimas, según informó el alcalde, Vitali Klichkó.

En Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, una persona ha resultado herida por el impacto de un dron de ataque Shahed ruso-iraní en un edificio residencial.

Por lo que respecta a Zaporizhzhia, una urbe del sureste de Ucrania que está cerca del frente, unos 500 edificios residenciales se han quedado sin calefacción debido al ataque ruso, según han informado las autoridades locales.

Por último en Kharkiv, la administración militar regional ha informado de 14 heridos en la ciudad y la región homónima de la que es capital.

(Con información de Europa Press y EFE)