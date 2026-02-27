Bomberos rescatan 400 libros raros tras un deslizamiento de tierra en Sicilia

Cientos de libros raros fueron rescatados de la biblioteca histórica de Niscemi tras el deslizamiento de tierra (Vigili del Fuoco)

Un cuerpo de bomberos de Sicilia logró rescatar en Niscemi unos 400 libros raros amenazados por el colapso de una biblioteca, tras un deslizamiento de tierra que destruyó parte del municipio y dejó el edificio al borde del vacío. Más de 1600 habitantes debieron abandonar el municipio mientras equipos especializados ideaban maniobras inéditas para proteger piezas fundamentales de la historia siciliana, según detalló The Guardian.

El deslizamiento comenzó el pasado 25 de enero y arrasó una ladera entera en Niscemi, abriendo una grieta de 4 km. Incluso, varias construcciones, incluidas viviendas y una autopista, se desplomaron en el abismo.

Riesgo inminente para la biblioteca de Niscemi

La biblioteca pública local, situada justamente al filo del terreno erosionado, quedó suspendida parcialmente sobre el vacío luego del movimiento de tierras. Parte de la estructura permanece en el aire, lo que aceleró la necesidad de proteger la colección más valiosa.

Especialistas identificaron el sótano como la zona de mayor peligro porque allí se almacenan numerosos volúmenes. La prioridad fue rescatar los ejemplares insustituibles, informaron fuentes citadas por The Guardian, aunque la amenaza de nuevos desplazamientos persiste.

Así fue el rescate de los libros

El cuerpo de bomberos de Sicilia utilizó tecnología avanzada y maniobras inéditas para salvar ejemplares irremplazables (Vigili del Fuoco)

La operación, dirigida por Salvatore Cantale, comandante provincial de bomberos, combinó creatividad y tecnología avanzada. El equipo perforó la pared de un edificio posterior para ingresar a la biblioteca y, en intervenciones breves, amarró las estanterías y las retiró rápidamente, reduciendo el tiempo en la zona de riesgo.

Para supervisar la seguridad, los bomberos desplegaron un dron que transmitía imágenes en tiempo real. Además, instalaron sensores láser en las áreas más vulnerables para detectar movimientos, junto con un sistema adicional para monitorear vibraciones y cambios sutiles en la inclinación de la estructura.

Cantale describió la maniobra comparándola con “un robo de película”. Explicó que debieron ser “rápidos e intentar sacar tanto como fuera posible”.

El rescate cubrió las áreas accesibles del edificio, pero muchos libros permanecen atrapados en el sótano, el sector más expuesto. Las autoridades analizan emplear robots para recuperar los ejemplares en zonas de peligro, aunque aún no hay equipos idóneos disponibles en Niscemi. “Si logramos encontrar el robot adecuado, lo utilizaremos de inmediato”.

La intervención urgente evitó la pérdida de obras insustituibles, aunque muchos ejemplares permanecen atrapados en el área más peligrosa del edificio, según informaron autoridades locales y especialistas AP

De acuerdo con geólogos que trabajan junto a los bomberos, el lodo podría avanzar entre 10 y 15 metros y arrastrar más edificios, incluso la propia biblioteca.

El valor histórico de los libros

La biblioteca de Niscemi alberga unas cuatro mil obras, con ejemplares de historia, literatura y no ficción que constituyen un fondo clave para la historia local, incluyendo ediciones previas a 1830 sobre la historia de Sicilia.

Entre los libros más valiosos se encuentra un ejemplar del siglo XVI, considerado uno de los tesoros de la colección. La pérdida de estos documentos significaría la desaparición de registros únicos de la memoria cultural de la región.

Expertos insisten en la necesidad de preservar volúmenes únicos, tanto por su antigüedad como por la información histórica que aportan sobre la isla y su población.

Más de 1.600 habitantes de Niscemi fueron evacuados luego de que una grieta de 4 km destruyera parte del municipio y pusiera en peligro edificios clave (REUTERS/Fatos Bytyci)

Reacciones tras el salvamento

El rescate motivó reacciones entre figuras culturales y la ciudadanía. Stefania Auci, autora de la novela sobre la saga de los Florio en Sicilia, destacó en entrevista con la agencia Adnkronos que el llamado público ayudó a concentrar la atención en el caso.

“No sé si nuestro llamado fue determinante para salvar algunos de esos volúmenes antiguos, pero quiero pensar que, al menos en pequeña parte, ayudó”, expresó Auci al medio.

The Guardian resaltó el efecto de la iniciativa ciudadana y de escritores italianos, que reclamaron la acción urgente de las autoridades para proteger lo que consideran una joya del patrimonio bibliográfico siciliano.

Los equipos de emergencia revisan alternativas para rescatar los materiales restantes y salvaguardar lo que todavía está bajo amenaza.

Según los especialistas, si el edificio finalmente se desplazara íntegro con el terreno, los libros podrían recuperarse con menos riesgo que en la situación actual. Esto mantiene abierta la esperanza para el patrimonio cultural de Niscemi.