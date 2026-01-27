Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

Un deslizamiento de tierra deja a una localidad siciliana al borde del precipicio

Más de 1.500 personas han sido evacuadas del pueblo siciliano de Niscemi después de que un gran deslizamiento de tierra desencadenado por violentas tormentas dejara viviendas al borde de un precipicio, informó el martes el jefe de protección civil de Italia.

Niscemi, una localidad de unos 25.000 habitantes en el centro-sur de Sicilia, se asienta sobre una meseta que las autoridades afirman está colapsando gradualmente hacia la llanura inferior, impulsada por el agua que permanece en el subsuelo.

Casas al borde de un acantilado tras el deslizamiento en Niscemi, Sicilia. Más de 1.500 personas fueron evacuadas y el jefe de protección civil advirtió que el colapso continúa activo. (REUTERS/Danilo Arnone)

Las imágenes del lugar mostraban edificios enteros al borde del abismo después de que grandes secciones de la ladera cedieran. Un automóvil quedó suspendido sobre el vacío, visible desde el interior de una estructura colapsada.

Un deslizamiento de tierra deja a una localidad siciliana al borde del precipicio

“Dejemos una cosa clara: si una casa está al borde no puede ser ocupada”, dijo a periodistas en Niscemi el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano, quien añadió que los residentes de las áreas afectadas serían reubicados permanentemente.

Casas al borde del precipicio tras el deslizamiento en Niscemi. Un automóvil quedó suspendido sobre el vacío, visible desde el interior de una estructura colapsada. (REUTERS/Danilo Arnone)

Ciciliano advirtió que el deslizamiento continúa activo. “Una cosa es segura. El deslizamiento está absolutamente todavía activo. Yo mismo lo documenté con mi teléfono mientras realizaba la inspección. Está claro para todos que la situación es realmente muy, muy complicada”, declaró.

El lunes, el gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur azotadas por el violento temporal la semana pasada.

Vista aérea del deslizamiento en Niscemi, Sicilia. El frente de colapso tiene al menos cuatro kilómetros de largo y continúa ensanchándose, según el alcalde de la localidad. (REUTERS/Danilo Arnone)

Los eventos climáticos extremos se han vuelto más frecuentes en Italia en los últimos años. Las inundaciones han devastado ciudades de todo el país, matando a docenas de personas y amplificando los riesgos de deslizamientos e inundaciones también en áreas históricamente menos expuestas.

La administración destinó 100 millones de euros para las necesidades iniciales. Sin embargo, las autoridades locales estiman los daños en más de mil millones después de que vientos poderosos y olas empujaran el mar tierra adentro, superando las defensas costeras y destruyendo viviendas y negocios.

Viviendas suspendidas al borde del acantilado en Niscemi. Las autoridades afirman que la meseta está colapsando gradualmente hacia la llanura impulsada por agua en el subsuelo. (REUTERS/Danilo Arnone)

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, afirmó que tienen “un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando”. Añadió que “habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”.

Las evacuaciones repentinas han alimentado la ansiedad y la ira entre los residentes, algunos de los cuales afirman que deslizamientos anteriores no fueron atendidos.

“Me han dicho que tengo que irme. Tuvimos el primer deslizamiento hace 30 años, y nadie nunca hizo nada”, dijo el residente local Francesco Zarba a Reuters.

Zarba añadió que hace tres décadas una comisión inspeccionó su casa y determinó que todo estaba bien. “Hoy, después de 30 años, aparece este deslizamiento, y antes de esto, nadie había hecho nada al respecto, desde el primer alcalde de entonces cuando sucedió por primera vez hasta ahora”, expresó.

Viviendas al borde del abismo en Niscemi, Sicilia. Italia declaró estado de emergencia en tres regiones del sur y destinó 100 millones de euros para necesidades iniciales. (REUTERS/Danilo Arnone)

Otro residente, cuyo nombre no fue dado, dijo: “Estamos fuera de nuestra casa, es normal estar nerviosos. ¿Cómo deberíamos sentirnos? Llevamos tres días fuera de la casa, no tenemos nada que decir”.

El deslizamiento de tierra cubrió la carretera que conduce al pueblo. Las autoridades locales están trabajando con la policía, bomberos y unidades de protección civil para evaluar los próximos pasos, incluida la reanudación de clases, que fueron canceladas el lunes.

Unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso permanecen cerradas.

El presidente de la región siciliana, Renato Schifani, estimó el lunes que el costo de los daños, incluido el del deslizamiento de Niscemi, supera los 1.500 millones de euros.