Rubio afirmó que Irán se niega a hablar de su programa balístico y es “un gran problema” para las negociaciones bilaterales

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto AP/Allison Robbert)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el miércoles que el régimen iraní “se niega” a dialogar sobre su programa de misiles balísticos, una situación que calificó como “un gran problema”, a pocas horas de una nueva ronda de conversaciones prevista para este jueves en Ginebra.

“El presidente (Donald Trump) desea soluciones diplomáticas. Las prefiere ampliamente. Por lo tanto, no calificaría el día de mañana más que como una serie de conversaciones que, espero serán productivas, pero al final tendremos que hablar de otros temas además del programa nuclear”, declaró el secretario de Estado en una conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio insistió que las autoridades de la República Islámica evita abordar el tema de los misiles balísticos con Estados Unidos o cualquier otra parte.

El martes, Donald Trump acusó a Irán ante el Congreso de desarrollar armas capaces de alcanzar el territorio estadounidense. “Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases” y “están trabajando para construir misiles que pronto podrán alcanzar los Estados Unidos”, sostuvo el mandatario norteamericano, quien ordenó el despliegue de una fuerza militar en el Golfo.

Teherán rechazó las acusaciones y calificó de “grandes mentiras” las afirmaciones estadounidenses sobre su armamento.

Misiles iraníes se exhiben en un parque en Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026 (REUTERS)

Washington insiste en incluir el programa de misiles en la agenda, mientras el presidente Trump mantiene las advertencias sobre una posible operación militar en caso de no alcanzar nuevos acuerdos con Irán.

Los negociadores iraníes llegaron a Ginebra la noche del miércoles y expresaron su optimismo antes de las nuevas conversaciones, en las que participarán el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner.

Rubio añadió que, tras los ataques estadounidenses de junio de 2025, el programa nuclear iraní fue “destruido” y que el régimen fue advertido de no intentar reactivarlo. “Por el momento no están enriqueciendo, pero están intentando llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo”, concluyó.

En línea con las declaraciones del secretario de Estado, Washington impuso el miércoles nuevas sanciones a Teherán con el objetivo de limitar las ventas de petróleo y frenar el desarrollo de misiles balísticos. Las medidas fueron ampliadas a más de 30 personas, empresas y embarcaciones vinculadas a la financiación del programa militar de Irán.

El Departamento de Estado, liderado por Rubio, anunció la decisión, que busca bloquear los recursos que sostienen la estrategia armamentística iraní, en la antesala de una nueva ronda de negociaciones nucleares en Suiza. La autoridad estadounidense identificó redes de individuos y compañías con base en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que actúan como facilitadores logísticos y financieros de los programas de defensa de Irán.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla en una conferencia de prensa (AP/Kevin Wolf/Archivo)

“Estamos designando a individuos y entidades involucrados en diversas redes de adquisición de armas que respaldan el desarrollo de misiles balísticos y armamento avanzado del régimen iraní”, explicó el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado.

Las sanciones afectan también a propietarios y operadores de cerca de cien buques que conforman la denominada “flota en la sombra“, utilizada para transportar millones de dólares en crudo y productos petroquímicos iraníes a mercados internacionales, eludiendo restricciones previas.

Según el Departamento del Tesoro, estos ingresos ilícitos son fundamentales para financiar tanto el programa nuclear iraní como el apoyo a grupos armados en la región.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Irán recurre a los sistemas financieros internacionales para vender petróleo de manera ilegal, blanquear los ingresos obtenidos y adquirir componentes necesarios para sus programas nucleares y convencionales.

El funcionario de la administración de Trump subrayó que estos fondos “sostienen la actividad de grupos terroristas y las ambiciones militares desestabilizadoras de Teherán”.

(Con información de AFP)