Mundo

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental

La organización advirtió que aún queda mucho trabajo para garantizar la libre determinación del pueblo saharaui

Guardar
El conflicto por el estatus
El conflicto por el estatus del Sáhara Occidental sigue sin resolverse tras décadas de negociaciones (Wikimedia Commons)

Naciones Unidas calificó como “alentadoras” las conversaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental, celebradas en Washington entre el 23 y el 24 de febrero. Sin embargo, la organización advirtió que aún queda un extenso trabajo pendiente para garantizar la libre determinación del pueblo saharaui.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, indicó que el reinicio de los contactos diplomáticos abrió un nuevo espacio de diálogo centrado en la propuesta marroquí, conforme a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad.

Stéphane Dujarric informó sobre
Stéphane Dujarric informó sobre los avances de las negociaciones en Washington por el Sáhara Occidental (Europa Press)

La delegación de la ONU estuvo encabezada por Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general para el Sáhara Occidental, mientras que el equipo estadounidense incluyó al embajador ante la ONU, Michael Waltz, y al enviado especial para África, Massad Boulos.

Este tipo de encuentros ya tuvo precedentes este año, con reuniones previas en Madrid a principios de febrero.

Staffan De Mistura lideró la
Staffan De Mistura lideró la delegación de la ONU en las recientes negociaciones sobre el conflicto saharaui (Europa Press)

El plan presentado por Marruecos contempla un estatuto de autonomía para Sáhara Occidental que, una vez aprobado en referéndum, convertiría la cuestión en un asunto interno del Estado marroquí y eliminaría cualquier tipo de tutela internacional permanente sobre el territorio.

Según un documento elaborado por asesores reales, la propuesta busca que el futuro gobierno autónomo sea liderado por una figura investida por el rey Mohamed VI.

El rey Mohamed VI impulsa
El rey Mohamed VI impulsa la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental (EFE/ Mariscal)

El objetivo es que este representante garantice la coherencia constitucional y la unidad del Estado, replicando el modelo de designación vigente en la política nacional de Marruecos.

La autonomía regional se organizaría en torno a una asamblea unicameral, cuyos miembros serían elegidos en parte por sufragio universal y en parte por designación de tribus saharauis reconocidas.

El sistema prevé una cuota de representación femenina y otorga a la región competencias exclusivas en áreas como planificación territorial, desarrollo turístico, industria, pesca, salud y educación.

La ONU impulsa un proceso
La ONU impulsa un proceso de autodeterminación para el pueblo saharaui en el Sáhara Occidental (Europa Press)

Las materias de defensa, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de soberanía permanecerían bajo control central del Estado marroquí.

Además, cualquier competencia no asignada explícitamente a la región se consideraría nacional y, ante una amenaza al orden constitucional o la integridad territorial, el Estado podría suspender temporalmente las facultades regionales.

En cuanto a la gestión de recursos, el plan prevé que la región autónoma recaude impuestos y regalías derivados de sus recursos naturales, como pesca, fosfatos y energía renovable. Una parte de estos ingresos quedaría en la región y otra correspondería al Estado central. Los porcentajes exactos se definirían en negociaciones posteriores.

Sáhara Occidental es una región africana situada en el extremo occidental del desierto del Sahara, con capital en El Aaiún. Entre 1884 y 1975 fue colonia española, y tras la retirada ibérica en 1976, su proceso de independencia quedó inconcluso cuando Marruecos asumió el control de gran parte del territorio.

La ciudad está bajo control
La ciudad está bajo control marroquí desde la retirada española en 1976 (Wikimedia Commons)

El Frente Polisario proclamó la independencia de una fracción bajo el nombre de República Democrática Saharaui, estableciendo un sistema republicano encabezado por un jefe de Estado y un jefe de Gobierno. Sin embargo, esta república solo cuenta con el reconocimiento de la Unión Africana.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

ONUSáhara OccidentalMarruecosNaciones Unidas

Últimas Noticias

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

El municipio apuesta por un turismo más ordenado mediante normas estrictas sobre movilidad, identificación de guías y acceso a los principales puntos de interés

Capri impone nuevas restricciones a

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El ministro de Exteriores de Ghana alertó que sus ciudadanos fueron captados incluso por la dark web y sin experiencia militar

Ucrania advirtió que cientos de

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

Londres suspende el trámite parlamentario del tratado que cedería el archipiélago a Mauricio tras las críticas del presidente Trump, que calificó el acuerdo de “gran error” y advirtió sobre el futuro estratégico de la base de Diego García

El Reino Unido postergó la

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

La investigación fue posible gracias a la delación premiada del expolicía Ronnie Lessa, autor material del crimen

La Corte Suprema de Brasil

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

El diplomático Mike Hammer culmina en Roma una gira por España e Italia destinada a articular apoyos internacionales para un cambio político en Cuba, en el marco de la estrategia diseñada por Marco Rubio para este año

Estados Unidos presiona al Vaticano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desapareció el candidato al Senado

Desapareció el candidato al Senado Andrés Vásquez; encontraron su vehículo: Partido Conservador se pronunció

Día Mundial del Pistacho: la fecha que promueve su valor nutricional y su historia milenaria

Resultados Chontico Noche: último sorteo del miércoles 25 de febrero

México vs Islandia: minuto a minuto del partido en el Estadio Corregidora de Querétaro

“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: ex piloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

INFOBAE AMÉRICA
Capri impone nuevas restricciones a

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Brasil busca a 21 desaparecidos en Minas Gerais tras unas lluvias históricas que ya causaron 46 muertos

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Cosby Jr., hijo

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose