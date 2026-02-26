Mundo

El invierno más brutal en Ucrania: bombardeos y frío extremo lleva a la población a una situación límite

En tan solo tres meses, más de 250 mil personas recibieron asistencia en puntos de ayuda y campamentos. A su vez, se reportaron 24 emergencias de gran magnitud en distintas regiones del país

Este invierno, la condiciones fueron
Este invierno, la condiciones fueron mucho más extremas que en los años anteriores

Esta semana se cumplieron cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania. Así, el pueblo vivió sus últimos tres inviernos completos en medio de un conflicto bélico, pero este último fue distinto y más brutal. Las temperaturas llegaron a registrar niveles cercanos a los -24 grados centígrados en algunas zonas y, antes de la llegada de una helada, Rusia utilizaba el frío como arma de guerra y bombardeaba puntos estratégicos de la infraestructura que permitían a la sociedad civil subsistir. El invierno calendario en el territorio ucraniano termina este 28 de febrero. Estos son los números que deja el invierno y así fue cómo resistieron los ciudadanos a la avanzada.

En un diálogo con Infobae, el director del Departamento de Protección Civil y Actividades Preventivas del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS, por sus siglas en ucraniano), Víktor Vitovétskyi, explicó que desde el 1° de diciembre hasta los últimos días de febrero se registraron “24 situaciones de emergencia a gran escala”. Las regiones más afectadas fueron Kyiv, Odesa, Járkiv, Dnipropetrovsk y Donetsk, pero alcanza a muchas más ciudades.

El Servicio de Emergencia de
El Servicio de Emergencia de Ucrania está encargado de garantizar los insumos básicos para la subsistencia de la población

El número parecería no ser relevante en un país con más de 38 millones de habitantes, pero la perspectiva cambia drásticamente cuando se conoce que la legislación ucraniana entiende por “situación de emergencia” a acontecimientos puntuales en donde falla el suministro eléctrico o de gas y afecta a más de 50 mil personas por varios días. “Puede referirse al abastecimiento de agua u otros criterios, pero para que un hecho sea clasificado como situación de emergencia, debe generar realmente problemas graves para el sostenimiento básico de la población”, sumó el funcionario.

El escenario se vuelve aún más complicado cuando miles de ciudadanos no solo deben soportar noche tras noche los bombardeos, sino también hacer frente a temperaturas bajo cero. Sobre la temporada invernal, el titular del área de Protección Civil de la DSNS explicó que “la agresión del enemigo se ha superpuesto a condiciones climáticas desfavorables”.

Las carpas donde se refugian
Las carpas donde se refugian los ciudadanos del frío brutal

“En los dos inviernos anteriores los valores térmicos fueron relativamente más favorables, actualmente son muy adversos para el sostenimiento de la vida de la población, lo que añade una doble dificultad a la gestión y eliminación de las situaciones de emergencia”, reiteró Vitovétskyi.

De hecho, para las autoridades ucranianas existe una relación directa entre los ataques a gran escala y las proyecciones meteorológicas. “Podemos observar que Rusia lleva a cabo sus ataques precisamente en períodos de descenso significativo de las temperaturas, y actualmente tenemos daños considerables en la infraestructura energética en 11 regiones del país”, indicó.

Con respecto a esto, el director precisó que el principal bombardeo se registró el 9 de enero. “Desde entonces, la situación, por así decirlo, solo se fue complicando debido a los ataques repetidos”, evaluó. Los demás llegaron el 20, 24 y 29 de enero, mientras que el último a gran escala se reportó el 12 de este mes.

Actualmente, hay daños considerables en
Actualmente, hay daños considerables en la infraestructura energética en 11 ciudades dle país

Desde la perspectiva de Vitovétskyi, “uno de los factores clave es obligar a Ucrania a aceptar condiciones desfavorables e inaceptables, por así decirlo, para un alto el fuego”.

Rescates, carpas y reparación de la red eléctrica

Además de dedicarse a la reparación de la red de suministro, con el objetivo de garantizar las condiciones básicas para la vida de la población, en tal solo un mes y medio, el Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania brindó asistencia a más de 250 mil personas. De hecho, solo en Kiev se instalaron 211 puntos de asistencia, en los que se montaron carpas móviles: algunas se conformaron solamente como punto de carga, asesoramiento y comida; otras, “eran verdaderos campamentos de carpas compuestos por seis grandes módulos, por ejemplo, donde podía permanecer un gran número de personas”.

Algunas carpas brindan un lugar
Algunas carpas brindan un lugar para que los ciudadanos pueden refugiarse; otras se convierten en verdaderos campamentos

En estos lugares, no solo colaboran los agentes de defensa civil, por el contrario, cuentan con la ayuda de organizaciones benéficas, como la Cruz Roja Ucraniana y World Central Kitchen, y voluntarios.

Sin embargo, el trabajo de la agencia de asistencia es mucho más amplio puesto que hace frente a cualquier tipo de emergencias: desde rescatar personas de entre los escombros hasta aplacar los incendios que comienzan a raíz de diferentes circunstancias.

Los rescatistas trabajan salvando víctimas
Los rescatistas trabajan salvando víctimas de los bombardeos de entre los escombros

En números, desde el 1° de enero de 2026 al 20 de febrero, lograron rescatar 2.968 de alguna situación de emergencia. Con respecto a los incendios, desde el inicio del año a la misma fecha, se registraron 5.500 siniestros de estas características.

Mientras tanto, desde el inicio de la guerra a gran escala y hasta el 1° de febrero de este año, se han registrado 59.037 bombardeos, como resultado de los cuales 102.592 personas resultaron heridas. El número de muertos, por otro lado, ya supera los 37 mil.

Personal del servicio de emergencias
Personal del servicio de emergencias de Ucrania combate un devastador incendio industrial con espuma y agua, una de las consecuencias de la avanzada rusa. (Servicio del Estado de Emergencia de Ucrania)

A la espera de un acuerdo de paz concreto y que contemple las peticiones de Ucrania, el pueblo sigue siendo víctima de la brutalidad del Kremlin, que utilizó las bajas temperaturas como una herramienta más de guerra.

El régimen chino utiliza ChatGPT

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung,

EEUU e Irán se reúnen

Rubio afirmó que Irán se

Rusia lanzó un ataque con
Jhayco reconoce autoría de la

Verdeliss desafía todos los límites

Los primeros en ver 'Vengadores:

