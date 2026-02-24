Cuatro años de guerra en Ucrania: lo que dicen los números de un conflicto que no termina

Una mujer llora en el funeral de un soldado ucraniano en Chernígov. Zelenski afirmó que 55.000 militares ucranianos murieron en la guerra (AP Photo/Evgeniy Maloletka, Archivo)

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.

El conflicto entra este martes en su quinto año y no parece que vaya a terminar pronto.

Estados Unidos ha mediado en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de la campaña de paz que lleva un año impulsando la administración Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, ha frustrado los avances.

Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.

A continuación, se ofrece una visión general del conflicto, en cifras, desde la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022.

1,8 millones

El cuerpo de un soldado ruso yace cerca del frente en Donetsk, junio de 2023. Rusia habría sufrido hasta 325.000 muertos en combate, según el CSIS (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

El límite superior del número estimado de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos, según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos.

Se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el informe, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.

El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.

Funeral por seis soldados ucranianos no identificados en Lviv, diciembre de 2025. La ONU contabilizó casi 15.000 civiles muertos; las bajas militares ucranianas llegarían a 140.000 (REUTERS/Stringer)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.

Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.

14.999

Es el recuento de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU sobre las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia, aunque afirma que probablemente se trate de una estimación a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.

La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU.

El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.

19,4%

Porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.

Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.

13%

Porcentaje de caída de la ayuda militar extranjera a Kiev el año pasado en comparación con la media anual entre 2022 y 2024, según el Instituto Kiel de Alemania, que realiza un seguimiento de la ayuda a Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó de enviar armas estadounidenses pagadas por Estados Unidos a Ucrania después de asumir el cargo hace poco más de un año. Los países europeos, en un esfuerzo por compensar la diferencia, aumentaron su ayuda militar el año pasado en un 67% en comparación con el periodo 2022-2024, según un informe publicado este mes por el instituto.

La ayuda humanitaria y financiera extranjera a Ucrania se redujo un 5 % el año pasado en comparación con la media de los tres años anteriores, según el informe.

5.9 millones

El número de civiles ucranianos que han abandonado su país.

Unos 5.3 millones de esas personas han encontrado refugio en Europa, según un informe publicado este mes por la oficina de la ONU en Ucrania.

Además, alrededor de 3.7 millones de ucranianos que se vieron obligados a abandonar sus hogares se han trasladado a otras partes del país, según informó la ONU en diciembre.

Evacuados esperan un tren en Pokrovsk, Donetsk, junio de 2022. Casi 5,9 millones de ucranianos abandonaron el país y otros 3,7 millones se desplazaron internamente. (REUTERS/Gleb Garanich)

La población de Ucrania antes de la guerra era de más de 40 millones de personas.

2.851

Rescatistas trabajan en una maternidad atacada por un dron ruso en Zaporizhzhia, febrero de 2026. Rusia realizó 2.347 ataques contra instalaciones de salud en cuatro años, según la OMS. (REUTERS/Stringer)

El número de ataques rusos que afectaron la prestación de atención médica en Ucrania, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra abarca el período comprendido entre la invasión a gran escala y el 11 de febrero.

Los ataques incluyen 2.347 ataques contra instalaciones de atención médica, así como aquellos que dañaron vehículos y almacenes de suministros médicos.

(Con información de AP)