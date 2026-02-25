Zelensky anunció que los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky / Zuma Press

Los negociadores ucranianos se reunirán el jueves con representantes estadounidenses para discutir la reconstrucción del país tras la guerra, incluido un “paquete de prosperidad”, según anunció el miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Zelensky dijo a los periodistas en un chat de WhatsApp con los medios de comunicación que los equipos también discutirían los preparativos para una reunión trilateral en la que participaría Rusia, y añadió que Kiev esperaba que esta tuviera lugar a principios de marzo.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y jefe del equipo negociador ucraniano, se reunirá en Ginebra con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, según informó Zelensky.

“En primer lugar, será una reunión bilateral con la parte estadounidense. La primera cuestión es el paquete de prosperidad, que es el paquete para la recuperación de Ucrania, y discutirán los detalles”, dijo Zelensky.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos (Ryan Carter/Tribunal Presidencial de los EAU/Folleto vía REUTERS/Archivo)

La reconstrucción de Ucrania tras la destrucción causada por los ataques aéreos rusos y los combates en el frente se ha convertido en un elemento importante en las conversaciones más amplias sobre cómo poner fin a la guerra, que esta semana ha cumplido cuatro años.

Ucrania espera atraer alrededor de 800.000 millones de dólares de fondos públicos y privados durante los próximos 10 años para reconstruir el país.

La última evaluación del Banco Mundial, publicada el lunes, reveló que la reconstrucción de la economía ucraniana costará unos 588.000 millones de dólares. La evaluación se basa en datos del 24 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

Los responsables ucranianos están promocionando a Ucrania como futuro miembro de la Unión Europea y como un destino lucrativo para las inversiones, pero cualquier financiación depende de un alto el fuego y un acuerdo de paz que siguen siendo difíciles de alcanzar.

Los negociadores ucranianos y rusos se reunieron este mes para celebrar su tercera reunión mediada por EEUU en lo que va de año, pero no lograron alcanzar ningún avance en los puntos clave, incluido el territorio.

Zelensky también dijo que los equipos negociadores de Ucrania y EEUU discutirían los detalles del intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia.

Zelensky prevé que la próxima reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses para buscar un final negociado de la guerra tenga lugar a principios del mes de marzo.

“Será a nuestro modo de ver a principios de marzo”, dijo el propio Zelensky en un mensaje de voz enviado al grupo de periodistas que cubren la actualidad ucraniana, que en un principio esperaba que la próxima ronda de contactos tuviera lugar este mismo mes.

(Con información de Reuters)