Estados Unidos

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.REUTERS/Bernadett Szabo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se dirige el miércoles al país caribeño de San Cristóbal y Nieves para mantener conversaciones con líderes regionales que, al igual que otros dirigentes en todo el mundo, se sienten inquietos ante las políticas del gobierno de Trump.

Después de que el presidente Donald Trump ordenara el mes pasado una operación militar para sacar del poder y detener al entonces dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, intensificara sus tácticas agresivas para combatir el tráfico de drogas y aumentara la presión sobre Cuba, Rubio asistirá a una cumbre de la Comunidad del Caribe, o CARICOM.

Rubio salió de Washington, donde hay cada vez más rumores por la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán, inmediatamente después de que el presidente concluyera su maratónico discurso.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado la noche del martes, Trump calificó la captura de Maduro como “una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos. Y también abre un brillante nuevo comienzo para el pueblo de Venezuela”.

Los líderes del bloque de 15 países se reúnen para debatir asuntos apremiantes en una región a la que Trump ha apuntado con una encarnación del siglo XXI de la Doctrina Monroe, destinada a garantizar el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) sacan al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de un helicóptero, mientras Nicolás Maduro se dirige al Tribunal de Estados Unidos Daniel Patrick de Manhattan para una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray

El mandatario afirmó que su gobierno está “restaurando la seguridad y el predominio estadounidenses en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”.

Los líderes de la CARICOM se han quejado de diversas medidas del gobierno, como las exigencias para que los países acepten a personas deportadas de terceros países procedentes de Estados Unidos, rechacen misiones médicas cubanas y enfríen las relaciones con China.

Godwin Friday, primer ministro recién elegido de San Vicente y las Granadinas, hizo eco de los temores de muchos líderes europeos cuando señaló que el Caribe enfrenta desafíos “desde dentro y desde fuera. Las reglas y prácticas internacionales a las que nos hemos acostumbrado a lo largo de los años han cambiado de maneras preocupantes”.

Los líderes caribeños señalan un orden global cambiante

Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves y presidente de la CARICOM, manifestó el martes, durante la ceremonia de apertura, que la región “se encuentra en una hora decisiva”.

“El orden global está cambiando”, expresó. “Las cadenas de suministro siguen siendo inciertas, los mercados energéticos fluctúan y los impactos climáticos se intensifican”.

Al igual que otros líderes, Drew habló de la cambiante geopolítica y sostuvo que la situación humanitaria en Cuba debe abordarse y tomarse en serio, algo que también subrayó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

“Debe quedar claro que una crisis prolongada en Cuba no se mantendrá confinada en Cuba”, advirtió. “Afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe”.

Holness indicó que Jamaica “se mantiene firmemente a favor de la democracia” y que su país también “apoya un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad”.

El ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, dijo a The Associated Press el martes, antes de la cumbre, que no sabe si se abordarán temas específicos en las conversaciones con Rubio, pero que espera un debate completo sobre la naturaleza de la relación con Estados Unidos.

“Se trata de respeto mutuo y de un orden basado en reglas”, afirmó. “Esas son algunas de las cosas que esperaríamos de la reunión, y también estamos disponibles para cualquier diálogo privado con el señor Rubio”.

El Departamento de Estado no ha dicho con qué funcionarios se reunirá Rubio el miércoles, pero sí que tiene la intención de hablar sobre maneras de promover la seguridad y la estabilidad regionales, el comercio y el crecimiento económico en reuniones de grupo y bilaterales.

El logo de la CARICOM

También se espera que los líderes caribeños hablen de otros asuntos como la seguridad, las indemnizaciones, el cambio climático y el financiamiento, así como de una economía de mercado único.

La política de EEUU en el Caribe

La visita de Rubio se produce más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Maduro y lo llevara a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Maduro se declaró inocente, protest ante su captura y dijo que era el presidente de su país.

Desde principios de septiembre, Estados Unidos también ha abatido al menos a 151 personas en ataques dirigidos contra pequeñas embarcaciones que presuntamente transportaban drogas. En el ataque más reciente, ocurrido el lunes, tres personas murieron en el mar Caribe. Estados Unidos no ha aportado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaban drogas.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, ya había elogiado anteriormente los ataques. El martes no fue la excepción, ya que agradeció a Trump, a Rubio y a las fuerzas armadas de Estados Unidos “por mantenerse firmes contra el narcotráfico” y por su cooperación en asuntos de seguridad nacional.

“El crimen es tan grave que no puedo depender solo de mis fuerzas armadas, de mis servicios de protección”, expresó.

También se espera que la situación de Cuba domine las conversaciones en la cumbre de la CARICOM.

El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, dijo el lunes a la AP que el embargo petrolero de Estados Unidos impide que la ayuda humanitaria llegue a quienes aún luchan por recuperarse del huracán Melissa, que azotó el este de Cuba a finales de octubre como una tormenta de categoría 3.

Señaló además que el bloqueo energético y la escasez de combustible afectan a toda la cadena logística relacionada con el trabajo en cualquier lugar de Cuba.

(Con información AP)

