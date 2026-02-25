El primer ministro de India, Narendra Modi, inició su segunda visita oficial a Israel

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asisten a una ceremonia de bienvenida a la llegada de Modi al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Shir Torem

El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó a Israel el miércoles para una visita de dos días destinada a profundizar los lazos con un socio comercial y de defensa clave, un viaje que ha generado críticas en el país.

Es la segunda visita de Modi a Israel como primer ministro.

Tiene previsto reunirse con su homólogo Benjamin Netanyahu y con el presidente Isaac Herzog.

“Nuestras naciones comparten una asociación estratégica sólida y multifacética”, dijo Modi en una declaración antes de salir de Nueva Delhi, y agregó que se dirigirá a la Knesset, el parlamento de Israel, más tarde el jueves.

“Los lazos se han fortalecido significativamente en los últimos años”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, desembarca de un avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Shir Torem

Nueva Delhi ha ampliado constantemente la cooperación con Israel en los sectores de defensa, agricultura, tecnología y ciberseguridad, al tiempo que equilibra sus intereses diplomáticos en Oriente Medio.

El lunes se iniciaron en Nueva Delhi las conversaciones para un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre India e Israel, dijo el gobierno de India en un comunicado, señalando que el comercio de mercancías alcanzó los 3.620 millones de dólares en 2024-2025.

Modi dijo que mantendría conversaciones con Netanyahu para “discutir formas de fortalecer la cooperación”.

Las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países se establecieron en 1992. Los lazos se profundizaron después de que el líder nacionalista hindú Modi asumiera el cargo en 2014.

Modi visitó Israel por primera vez como primer ministro en 2017, antes de que Netanyahu hiciera una visita recíproca a la India el año siguiente.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asisten a una ceremonia de bienvenida a la llegada de Modi al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Shir Torem

Ambos líderes de derecha se han llamado mutuamente “amigos”.

En septiembre de 2023, se dieron a conocer en Nueva Delhi grandes planes para un Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, que conectaría ferrocarriles, puertos, electricidad, redes de datos y oleoductos, incluso a través de Arabia Saudita e Israel.

Esos planes se vieron frustrados por el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que respondió con una guerra devastadora en la Franja de Gaza.

‘Conmoción y horror’

“Lo que ocurrió el 7 de octubre fue recibido en la India con conmoción y horror, y es por eso que el apoyo a Israel fue rápido, instantáneo y enorme”, dijo Ashok Malik, director de la firma de asesoría estratégica The Asia Group, con sede en Nueva Delhi.

Los vínculos entre India e Israel, que Modi está “impulsando con esta visita”, no surgen únicamente de una alineación estratégica en cuestiones como el terrorismo, añadió.

El primer ministro indio, Narendra Modi (izq.), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), firman el libro de visitas en el Cementerio del Ejército Indio de la Primera Guerra Mundial para honrar a los soldados indios caídos, en la ciudad costera israelí de Haifa, el 6 de julio de 2017. REUTERS/Jack Guez/Pool/File Photo

“Israel tiene mucho que aportar en materia de innovación tecnológica, incluyendo agricultura, tecnología, alianzas económicas y, por supuesto, defensa... Esto es completamente independiente de la cuestión palestina”, afirmó Malik.

Meses después de su visita a Israel en 2017, Modi viajó a Ramallah, sede de la Autoridad Palestina.

Sin embargo, su visita actual ha suscitado críticas en su país.

Priyanka Gandhi, figura destacada del partido del Congreso y hermana del líder de la oposición Rahul, publicó el miércoles en las redes sociales que esperaba que Modi mencionara el asesinato de “miles de hombres, mujeres y niños inocentes en Gaza” cuando se dirigiera al parlamento de Israel.

India, la nación más poblada del mundo con 1.400 millones de habitantes, es mayoritariamente hindú, pero se estima que 220 millones de indios son musulmanes.

El logotipo del Grupo Adani se ve en la fachada de su sede corporativa en las afueras de Ahmedabad, India, el 21 de noviembre de 2024. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo/Foto de archivo/Foto de archivo

Uno de los conglomerados más grandes de la India, Adani Group, opera el puerto israelí de Haifa, mientras que la tecnología de drones militares israelíes jugó un papel fundamental durante el enfrentamiento de mayo de 2025 entre la India y Pakistán.

Al mismo tiempo, India mantiene fuertes relaciones con los países del Golfo y Teherán, incluido el desarrollo del puerto iraní de Chabahar, una puerta de entrada comercial a Afganistán, donde Nueva Delhi ha construido una relación con las autoridades talibanes.

(con información de AFP)