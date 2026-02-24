Mundo

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló su sentencia a cadena perpetua por insurrección

“Pretendemos revelar los errores en los hechos y la incomprensión de los principios legales en la decisión del primer juicio”, argumentaron los abogados del ex mandatario, también condeno a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia

El expresidente surcoreano Yoon Suk
El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, durante su juicio por la insurrección (REUTERS)

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol apeló la sentencia condenatoria por insurrección relacionada con la declaración de ley marcial en 2024, según informaron el martes sus abogados.

Yoon recibió cadena perpetua tras ser hallado culpable de liderar un levantamiento al intentar “paralizar” la Asamblea Nacional mediante la imposición del régimen de excepción.

En un comunicado, el equipo legal de Yoon expresó: “Pretendemos revelar los errores en los hechos y la incomprensión de los principios legales en la decisión del primer juicio. Creemos tener la responsabilidad de registrar claramente el problema de esta sentencia, no solo en los registros de la corte, sino también ante el juicio de la historia en el futuro”.

El fallo se dictó en la misma sala del Tribunal de Distrito de Seúl donde en 1996 fue condenado a muerte el ex mandatario Chun Doo-hwan por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la represión militar en Gwangju en 1980.

La fiscalía especial había solicitado la pena capital para Yoon, pero el tribunal tuvo en cuenta como atenuantes el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, sus décadas de servicio público y su edad (65 años). Corea del Sur mantiene una moratoria sobre la pena de muerte desde 1997.

El ex presidente Yoon Suk
El ex presidente Yoon Suk Yeol defendió su propósito cuando declaró la ley marcial y pidió disculpas tras la sentencia (Europa Press)

Tras el fallo, el ex mandatario ofreció disculpas por las “dificultades” ocasionadas por la declaración de ley em 2024, un día. “Pido disculpas profundamente a la gente por la frustración y las dificultades que les he causado, debido a mis propias deficiencias, a pesar de mi determinación de salvar a la nación”, expresó Yoon en una declaración difundida por su abogado.

En el comunicado, Yoon afirmó: “Mis respetados ciudadanos, mi juicio y decisión de declarar la ley marcial fue únicamente por el bien del país y el pueblo. No ha habido ningún cambio en su sinceridad y propósito”.

El ex mandatario también se refirió y criticó el proceso judicial: “En una situación en la que no se puede garantizar la independencia del poder judicial y es difícil esperar un juicio basado en la ley y la conciencia, dudo profundamente del sentido de una batalla legal mediante una apelación”. Sin embargo, utilizó la herramienta en la Justicia.

Yoon instó a sus seguidores a no permitir que se “socave la democracia” y a centrar sus esfuerzos “en la vida de la gente”. “Yo, Yoon Seok-yeol, tomaré un momento para recuperar el aliento durante el juicio en la plaza y asumiré toda la responsabilidad. Sin embargo, creo que nuestros grandes ciudadanos volverán a establecer la justicia bajo la bandera de la democracia liberal”.

Una pantalla de televisión muestra
Una pantalla de televisión muestra una imagen del expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol durante un noticiero, en la estación de tren de Seúl, Corea del Sur, el 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon anunció por televisión la suspensión del mando civil y el inicio de un mando militar. Su decisión fue argumentada en las amenazas de influencia del régimen norcoreano y la presencia de “fuerzas antiestatales”.

La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los legisladores consiguieron acceder a la sede del Parlamento para realizar una votación de emergencia que revocó la medida. Yoon fue destituido en abril de 2025 y el actual presidente, Lee Jae-myung, asumió la jefatura del Estado tras resultar electo en junio en unas elecciones anticipadas.

Además de la cadena perpetua, el ex presidente surcoreano recibió en enero una condena de cinco años de prisión por obstrucción de la justicia, en uno de los cuatro procesos judiciales vinculados a la declaración de ley marcial que enfrenta en los tribunales.

(Con información de AFP)

