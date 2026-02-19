La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

El presidente surcoreano destituido, Yoon Suk Yeol, reacciona afuera del centro de detención de Seúl (REUTERS/Kim Hong-ji/Archivo)

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado a cadena perpetua por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. El juez Jee Kui-youn declaró a Yoon culpable de insurrección, al considerar probado que movilizó fuerzas militares y policiales para intentar tomar ilegalmente la Asamblea Nacional, arrestar a políticos y establecer un poder sin control durante un periodo “considerable”.

El fiscal especial había solicitado la pena de muerte tras argumentar que las acciones de Yoon representaron una amenaza para la democracia y merecían el castigo más severo. Sin embargo, el tribunal impuso la prisión perpetua, en línea con lo esperado por la mayoría de los analistas, ya que el intento de toma de poder no causó víctimas fatales.

“La declaración de la ley marcial tuvo como resultado enormes costos sociales, y es difícil encontrar algún indicio de que el acusado haya expresado remordimiento por ello. Lo sentenciamos a prisión perpetua”, declaró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl. Es probable que Yoon apele el veredicto.

Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre la pena capital, sin ejecuciones desde 1997, en medio de crecientes llamados a su abolición.

El tribunal también sentenció a varios ex oficiales militares y policiales implicados en la aplicación del decreto de ley marcial. Entre los condenados se destacó el dictamen de 30 años de prisión para el ex ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, por su papel central en la planificación y movilización militar.

La gente ve un reportaje sobre el juicio de sentencia del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, por su caso de insurrección, derivado de su breve declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, en Seúl, Corea del Sur, el 19 de febrero de 2026 (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Yoon justificó la ley marcial como una medida necesaria para impedir que la mayoría legislativa liberal, a la que calificó de “antiestatal”, obstaculizara su agenda. El decreto duró cerca de seis horas, hasta que un quórum de legisladores logró romper el cerco militar y votó unánimemente su levantamiento.

El tribunal consideró como factores atenuantes para la reciente sentencia de Yoon Suk Yeol el fracaso de la mayoría de sus planes, la ausencia de antecedentes penales, su larga trayectoria como servidor público y su edad, ya que tiene 65 años. Estos elementos influyeron en la decisión de imponer cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.

El ex presidente fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 y destituido formalmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional. El ex mandatario permanece bajo arresto desde julio, enfrentando varios procesos penales, siendo el cargo por rebelión el más grave.

El mes pasado, Yoon fue condenado a cinco años de prisión por resistirse al arresto, falsificar la proclamación de la ley marcial y eludir una reunión de gabinete obligatoria antes de declarar la medida.

El Tribunal Central de Seúl también condenó a miembros de su gabinete, entre ellos el ex primer ministro Han Duck-soo, sentenciado a 23 años de prisión por intentar legitimar el decreto, falsificar documentos y mentir bajo juramento. Han apeló la condena.

Manifestantes a favor y en contra de Yoon Suk-yeol se congregaron este jueves en las inmediaciones del tribunal que emitió un veredicto sobre su intento fallido de imponer la ley marcial a finales de 2024. El ex mandatario enfrentó una posible sentencia de muerte ante el tribunal.

El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol (Jeon Heon-kyun/Reuters/Archivo)

Simpatizantes de Yoon iniciaron una sentada frente al complejo judicial desde la víspera, mientras organizaciones conservadoras anunciaron concentraciones de más de 4.000 personas durante la jornada, según informó la agencia Yonhap.

El grupo progresista Acción de las Velas, contrario al ex mandatario, también convocó a una manifestación en la estación de Seocho y frente a la Fiscalía Central de Seúl, junto al tribunal.

La Policía Metropolitana de Seúl estima la participación de unas 5.000 personas en la protesta. Las fuerzas de seguridad desplegaron 16 unidades móviles, con más de mil agentes, y levantaron barricadas con decenas de autobuses alrededor del complejo judicial.

(Con información de The Associated Press)