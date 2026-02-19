El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar

Un hombre vomitó durante una conferencia a los medios en la que participaba el presidente de Taiwán

Un acto protocolar del Año Nuevo Lunar en Taiwán se convirtió en una situación inesperada el pasado miércoles cuando Lin Pei-huo, director del histórico Templo del Dios de la Guerra de Tainan, vomitó sobre el presidente Lai Ching-te durante una ceremonia oficial. El incidente ocurrió mientras el mandatario distribuía sobres rojos con dinero simbólico, una tradición anual que realizan líderes políticos taiwaneses durante las celebraciones del nuevo año en el calendario lunar.

Lin Pei-huo, quien estaba de pie junto al presidente en la línea de dignatarios locales, comenzó a mostrar signos visibles de malestar mientras la candidata a alcalde Chen Ting-fei pronunciaba un discurso ante los fieles congregados. Imágenes del evento difundidas por medios taiwaneses capturaron el momento en que el director del templo parpadeaba repetidamente, apretaba los puños y giraba la cabeza, evidentemente luchando contra las náuseas.

Segundos después, Lin levantó una mano hacia su boca pero no pudo contener el vómito, que salió con fuerza. Aunque logró cubrir parte con la palma, algo del contenido cayó sobre el hombro y el brazo izquierdo del presidente. El anciano dirigente se tambaleó hacia atrás, apoyándose en una mesa cercana mientras funcionarios acudían en su ayuda.

El hombre se retira del lugar luego de vomitar.

Lai Ching-te, que ejerció como médico antes de ingresar a la política, se retiró inicialmente unos pasos pero luego se acercó para asistir a Lin. Según reportes de medios locales, el presidente ayudó a dirigir las medidas de primeros auxilios en el lugar mientras el evento hacía una pausa breve. Posteriormente, Lai se dirigió a la multitud reunida en el templo para explicar que varios miembros de la familia de Lin habían contraído norovirus recientemente y que el director del templo probablemente también había sido afectado.

Lin Pei-huo se disculpó públicamente ante los asistentes. “Lo siento mucho, no pude evitarlo”, declaró antes de que el evento se reanudara. El presidente completó su participación en la ceremonia aún vistiendo el suéter manchado, siendo posteriormente filmado mientras repartía folletos a los fieles.

El lugar, conocido como el único templo en Taiwán dedicado al Dios de la Guerra que gozó de reconocimiento oficial durante la dinastía Qing, es uno de los lugares de culto más antiguos de la isla. Construido alrededor de 1665 durante el Reino de Tungning, el templo venera a Guan Gong, general de la dinastía Han tardía que fue deificado como símbolo de rectitud y lealtad. En 1727, durante el reinado Qing, el templo recibió el estatus de “Ritos Sacrificiales”, una designación imperial que lo convirtió en el centro religioso marcial más importante de Taiwán y le otorgó la responsabilidad de coordinar ceremonias oficiales de primavera y otoño.

La gente hace cola para ofrecer oraciones en el Templo Donglong en la víspera del Año Nuevo Lunar, dando la bienvenida al Año del Caballo, en Donggang, condado de Pingtung, Taiwán, 16 de febrero de 2026 REUTERS/Tsai Hsin-Han

El incidente coincide con un brote significativo de norovirus en Taiwán durante las festividades del Año Nuevo Lunar. Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán divulgados el jueves, más de 7.500 personas buscaron atención médica por diarrea durante los primeros tres días de las celebraciones, con casi el 90% de los brotes grupales causados por norovirus. El virus, conocido como “virus del vómito invernal”, es altamente contagioso y causa típicamente vómitos y diarrea que duran entre 24 y 72 horas.

La tradición de que líderes políticos distribuyan sobres rojos durante el Año Nuevo Lunar está profundamente arraigada en la cultura taiwanesa. Estos sobres, llamados hongbao, contienen pequeñas cantidades de dinero y se entregan en templos, mercados y eventos comunitarios como gesto de buenos deseos para el año entrante. El Año Nuevo Lunar de 2026, que marca el inicio del Año del Caballo, comenzó el 17 de febrero y es la festividad más importante del calendario taiwanés, con celebraciones que se extienden por varios días e incluyen visitas a templos, reuniones familiares y el intercambio de sobres rojos entre parientes.