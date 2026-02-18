España se suma a la ola regulatoria contra las grandes plataformas: cómo buscan otros países proteger a los menores en redes sociales

España impulsa una investigación judicial contra plataformas como X, Meta y TikTok por el auge de contenidos ilícitos generados con inteligencia artificial

España irrumpió en el debate internacional sobre el acceso de menores de edad a redes sociales. El presidente Pedro Sánchez anunció nuevas medidas y la apertura de una investigación judicial a plataformas como X, Meta y TikTok por la difusión de contenidos ilícitos generados con inteligencia artificial. La iniciativa española se suma a una ola regulatoria global que busca proteger a los jóvenes y salvaguardar la salud mental ante los riesgos de la tecnología. En Infobae en Vivo Al Amanecer analizaron la medida.

El Gobierno español solicitó a la justicia investigar a estas plataformas por el auge de la pornografía infantil creada con inteligencia artificial, lo que generó alarma entre autoridades y familias. El periodista Alberto López Marín recordó en Infobae en Vivo que Sánchez anunció la medida el 4 de febrero y la presentó como una respuesta urgente por su “impacto en muchos jóvenes en España”. El mandatario también reclama que los “tecn oligarcas”, propietarios de estas empresas, sean responsables de los contenidos que circulan en sus redes.

En paralelo, España avanza hacia un mayor control sobre las plataformas digitales. La ley de servicios digitales de la Unión Europea exige la creación de organismos nacionales de supervisión, aunque no todos los países han implementado esa regulación. López Marín advirtió que establecer controles realmente eficaces es complejo, ya que los jóvenes suelen encontrar formas de sortearlos y el alcance global de internet añade obstáculos adicionales.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El nuevo marco legal en España busca responsabilizar a los dueños de las grandes plataformas digitales sobre el contenido difundido en sus servicios (Freepik)

Casos en otros países

Según precisó Luciana Rubinska en Infobae en Vivo, el caso español refleja una corriente regulatoria que cruza fronteras. En Australia, se prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años y se establecieron multas para las empresas que no verifiquen la edad de sus usuarios. Francia fija el límite en 15 años, mientras que Portugal exige control parental para menores de 16. España sigue una tendencia restrictiva similar, aunque su marco legal y los métodos de fiscalización todavía están en desarrollo.

La regulación enfrenta desafíos tecnológicos, legales y éticos. El carácter mundial de las plataformas y la facilidad con que se pueden eludir los controles limitan la capacidad de actuar de cada país, según López Marín en Infobae Al Amanecer. Además de las dificultades técnicas, el crecimiento de la desinformación, la publicidad encubierta y la proliferación de contenidos violentos o sexuales profundizan el debate sobre la responsabilidad tanto de las plataformas como del Estado.

El fenómeno de la adicción digital afecta también a los adultos. Según López Marín, asociaciones de padres y expertos detectan que el apego al teléfono móvil se convirtió en un comportamiento cotidiano y transversal, que modifica hábitos y rutinas en toda la sociedad.

El debate sobre el rol del Estado y el papel de las familias se replica en América Latina, especialmente en Argentina, como remarcó Rubinska. Las discusiones sobre permitir o prohibir el acceso de los menores a determinadas aplicaciones, y el alcance de la intervención gubernamental, siguen dividiendo tanto a la opinión pública como al escenario político.

El Gobierno español solicita medidas urgentes para proteger a menores de la exposición a pornografía infantil en redes sociales digitales (Freepik)

Las nuevas regulaciones y los controles parentales propuestos en Europa evidencian el esfuerzo por encontrar fórmulas que salvaguarden a los menores sin renunciar al derecho a la información ni frenar el desarrollo tecnológico. La búsqueda de medidas efectivas continúa, y la educación digital junto a la transmisión de valores desde el ámbito familiar ganan importancia como herramientas complementarias.

Para muchos especialistas, el uso abusivo de las redes sociales ya se enfrenta en numerosos países como una forma de adicción tecnológica con graves consecuencias para el bienestar emocional y la salud mental de las nuevas generaciones.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.