El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Un miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias hace guardia junto a niños que miran a través de una valla anticiclón mientras las familias iraquíes en el campamento de Al-Hol se preparan para su viaje de regreso a Irak, en Siria, el 29 de marzo de 2025. REUTERS/Orhan Qereman

Menos de mil familias permanecen en el campamento al-Hol, en el noreste de Siria, tras la toma de control por parte de fuerzas del gobierno de Ahmed al-Sharaa, según informó Jihan Hanna, exdirectora del recinto y actual coordinadora con agencias internacionales. Miles de personas huyeron el mes pasado, en medio de la retirada de las kurdas Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y el avance gubernamental sobre la zona, que incluyó la ocupación de varias cárceles de combatientes del Estado Islámico.

El campamento, ubicado cerca de la frontera con Irak, fue uno de los principales centros de detención para familiares de presuntos militantes del Estado Islámico tras la campaña respaldada por Estados Unidos contra el grupo yihadista en Siria. El ejército estadounidense confirmó recientemente la transferencia de 5.700 detenidos adultos a Irak, en una operación coordinada tras el cambio de control en la región.

Según datos obtenidos por Reuters el 19 de enero, un día antes de la entrada de las fuerzas gubernamentales, al-Hol albergaba a 6.639 familias, equivalentes a 23.407 personas, en su mayoría sirios e iraquíes, además de 6.280 extranjeros de más de cuarenta nacionalidades. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) observó en las últimas semanas una “disminución significativa” en el número de residentes, aunque el acceso al campamento fue restringido por motivos de seguridad y no dispone de cifras exactas de la población actual.

Las autoridades sirias han comenzado a trasladar a los últimos residentes nacionales a un campamento próximo a Alepo, mientras la mayoría de extranjeros habría huido o abandonado el lugar durante el vacío de seguridad generado por la retirada de la SDF. Fuentes de seguridad indicaron que un sector del campamento, conocido como “el anexo” y considerado el más peligroso, quedó completamente vacío tras los incidentes. Se reportó que algunas personas escaparon con ayuda de familiares o grupos armados, dispersándose dentro y fuera de Siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que “miles huyeron de al-Hol”, algunos por su cuenta durante la retirada kurda y otros con la ayuda de fuerzas progubernamentales. Unidades de seguridad, en coordinación con socios internacionales, han iniciado operaciones de seguimiento y búsqueda de los fugitivos, especialmente de aquellos considerados de alto riesgo.

Miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno sirio hacen guardia mientras un grupo de detenidos se reúne en el campamento de al-Hol después de que el gobierno tomó el control del mismo tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en Hasaka, Siria, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

En el Líbano, fuentes de seguridad informaron que más de una docena de ciudadanos libaneses que cruzaron ilegalmente desde Siria tras huir de al-Hol fueron interrogados por el ejército local. Paralelamente, el gobierno sirio anunció el traslado de cientos de personas, principalmente mujeres y niños, a un nuevo campamento cercano a Akhtarin, en el norte de Alepo, con apoyo de grupos civiles como la Unidad de Apoyo a la Estabilización (SSU).

La reubicación, que según Mounzir Salal, líder de la SSU, podría completarse en una semana, forma parte del plan para cerrar definitivamente al-Hol y comenzar la reintegración de los antiguos residentes. La ACNUR subrayó la importancia de identificar a los extranjeros que abandonan el campamento para facilitar su repatriación o procesamiento legal según corresponda.

Desde 2019, tras la derrota territorial del Estado Islámico, al-Hol se consolidó como un entorno de alta peligrosidad, donde la influencia ideológica del grupo persistió y la vida cotidiana se caracterizó por la ausencia de legalidad, según testimonios de residentes y observadores internacionales.

(Con información de Reuters y DPA)