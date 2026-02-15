Mundo

Detuvieron al ex ministro de Energía ucraniano implicado en un escándalo de corrupción cuando intentaba huir del país

Herman Galushchenko está imputado junto al ex socio de Zelensky de facilitar sobornos por 100 millones de dólares en el mayor escándalo de corrupción de Ucrania desde el inicio de la guerra

Herman Galushchenko en Viena, diciembre
Herman Galushchenko en Viena, diciembre 2024. Detenido el domingo al intentar huir del país acusado en el caso de sobornos Midas. (REUTERS/Lisa Leutner/archivo)

El ex ministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko fue detenido el domingo mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera del país, informó la Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU), en el marco del mayor escándalo de corrupción destapado en Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia.

“Hoy, mientras cruzaba la frontera estatal, los detectives de la NABU han detenido al ex ministro de Energía como parte del caso ‘Midas’”, afirmó la agencia en un comunicado publicado en sus redes sociales, en referencia al gigantesco escándalo que sacudió al país el año pasado.

Galushchenko, quien también ocupó el cargo de ministro de Justicia, fue imputado a finales del año pasado junto con otros ex funcionarios públicos y el empresario Timur Mindich, ex socio del presidente Volodimir Zelensky. Se los acusa de haber facilitado una trama que cobró sobornos por valor de 100 millones de dólares a contratistas de Energoatom, la empresa de energía atómica nacional.

Timur Mindich, copropietario de la
Timur Mindich, copropietario de la productora de televisión Kvartal 95. Exsocio de Zelenski acusado de liderar la trama de sobornos y refugiado en Israel. (archivo)

Según los investigadores, Galushchenko habría permitido desde su puesto de ministro de Energía que la supuesta organización liderada por Míndich desviara fondos mediante un plan de sobornos para obtener “beneficios personales”. El escándalo desató la ira de la población en un momento en que el país enfrentaba cortes de electricidad generalizados causados por los ataques rusos contra la infraestructura energética.

Míndich y algunos de sus presuntos cómplices lograron huir del país antes de que la NABU hiciera pública su investigación y realizara registros en propiedades de los implicados. Según informó recientemente el medio de Kiev Ukrainska Pravda, el abogado de Míndich se reunió en Israel, donde se refugió el empresario, con el abogado de Andrí Yermak.

Yermak, quien era el jefe de la oficina presidencial ucraniana, se convirtió en una figura central del escándalo cuando la NABU registró su despacho a finales de noviembre. Zelensky prescindió de inmediato de quien hasta entonces era su mano derecha y la persona con más poder en Ucrania después del presidente. Yermak, quien no ha sido imputado hasta ahora, ha desaparecido de la vida pública desde su cese.

Zelenski y Yermak en Madrid,
Zelenski y Yermak en Madrid, noviembre 2025. Semanas después, la NABU registró el despacho de Yermak y Zelensky prescindió de él. (REUTERS/Violeta Santos Moura/archivo)

Galushchenko fue uno de varios ministros que dimitieron en noviembre de 2024 cuando el escándalo salió a la luz. La NABU informó que se están llevando a cabo las primeras diligencias de investigación “de conformidad con los requisitos de la ley y las sanciones judiciales”, y prometió proporcionar más detalles próximamente.

Las revelaciones del “caso Midas” obligaron a Zelensky a hacer importantes cambios tanto en el Gobierno como en su oficina presidencial, en un momento crítico para el país que sigue enfrentando la invasión rusa.

Ucrania lleva mucho tiempo plagada de corrupción, y la lucha contra los sobornos se considera un requisito clave para su candidatura de adhesión a la Unión Europea.

