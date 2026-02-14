Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

Donald Trump y Volodimir Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelensky, a cerrar un pacto con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes de verano. En declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump afirmó: “Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelensky tendrá que ponerse en marcha”. El mandatario insistió en que el dirigente ucraniano “tiene que actuar o de lo contrario, perderá una gran oportunidad”.

El llamado de Trump se produce pocos días antes de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022. El presidente estadounidense reiteró que, en su opinión, “hay que celebrar elecciones antes del verano” en Ucrania. Los comicios, previstos originalmente entre marzo y abril de 2024, permanecen suspendidos por la vigencia de la ley marcial desde 2022, sin que se haya fijado una nueva fecha. Diversos medios, entre ellos Financial Times, han señalado que Washington presionaría para que Zelensky convoque elecciones en los próximos meses, aunque el presidente ucraniano ha descartado cualquier proceso electoral mientras no se logre un alto el fuego y garantías de seguridad.

Las declaraciones de Trump tienen lugar en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, programada en Ginebra para los días 17 y 18 de febrero, tras una cita anterior en Abu Dabi que no arrojó avances sustanciales. Hasta el momento, solo las conversaciones mantenidas en Estambul permitieron alcanzar un acuerdo para el intercambio de miles de soldados caídos en combate por ambas partes.

En paralelo, se prevé que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantenga un encuentro con Zelensky durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra esta semana en Alemania. La agenda oficial todavía no ha confirmado la fecha del encuentro, pero se enmarca en los esfuerzos de la administración estadounidense por impulsar una solución negociada al conflicto.

Líderes europeos se reunieron con Zelensky

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en el marco de la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

La reunión de este viernes entre líderes europeos y el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky buscó coordinar posiciones ante las negociaciones con Rusia para un posible alto el fuego y definir los próximos pasos diplomáticos y de seguridad. Participaron el canciller alemán Friedrich Merz, los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk; Reino Unido, Keir Starmer; Dinamarca, Mette Frederiksen; Suecia, Ulf Kristersson, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Poco antes del encuentro, se confirmó que la tercera ronda de conversaciones entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se celebrará los días 17 y 18 de este mes en Ginebra, bajo mediación de Washington. Hasta la fecha, las dos primeras rondas, realizadas en los Emiratos Árabes Unidos durante este año, solo han permitido concretar un intercambio de prisioneros, el primero de 2026.

El principal obstáculo para avanzar hacia la paz, según las partes, es la demanda rusa de control total sobre el Donbás, incluyendo territorios de Donetsk que todavía no controla, así como el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo ocupación rusa. También permanece sin definir la supervisión internacional de un eventual alto el fuego y la implementación de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y Europa.

En el contexto de estas negociaciones, Rusia anunció que reducirá el nivel de su delegación para la próxima cita en Ginebra, designando de nuevo a Vladimir Medinski, asesor cultural del presidente Vladimir Putin, como jefe de su equipo negociador, en reemplazo del almirante Ígor Kostiukov, jefe de la inteligencia militar rusa (GRU), quien encabezó las rondas previas en Abu Dabi.

Antes de la reunión multilateral, Merz sostuvo un encuentro bilateral con Zelensky en Múnich. Durante su intervención inaugural en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Merz declaró: “Rusia debe poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania”. En la ronda de preguntas, insistió: “Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a Rusia a un punto en el que simplemente ya no le aporte ningún beneficio continuar esta guerra”.

El canciller subrayó que el conflicto supera en duración a la Segunda Guerra Mundial y calificó la situación como “sencillamente espantosa”, reiterando que corresponde al gobierno ruso cesar las hostilidades. Merz sostuvo que Estados Unidos, Europa y Ucrania tienen la responsabilidad de alcanzar ese objetivo mediante todas las herramientas disponibles: “militarmente, políticamente, económicamente y diplomáticamente, todo lo que sea necesario”.

Finalmente, Merz consideró que el diálogo con Moscú solo será viable si las autoridades rusas muestran una verdadera disposición a negociar un alto el fuego y, posteriormente, el fin de la guerra.

(Con información de EFE y Europa Press)