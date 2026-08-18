Arrancan pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: estos beneficiarios son los que reciben su pago los últimos días de agosto

Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se depositan bimestralmente (Foto: gobierno de México)

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Un grupo de beneficiarios de Becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirá en los próximos días los recursos pendientes. El calendario de depósitos para estos estudiantes está definido entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, periodo en el que se prevé la regularización de pagos a quienes cuentan ya con la nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

Un grupo de beneficiarios de Becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirá en los próximos días los recursos pendientes (Gobierno de México)

La medida abarca a quienes recientemente obtuvieron este instrumento bancario y aún tienen pagos atrasados de su beca. En esos casos, los depósitos no llegarán al mismo tiempo para todos, pues la dispersión de recursos será escalonada durante la semana.

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Dentro del grupo de beneficiarios se encuentran quienes participan en la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de nivel superior.

Fechas y modalidades de los pagos

El proceso de dispersión contempla solo a quienes cumplen estas dos condiciones: haber recibido recientemente la tarjeta del Banco del Bienestar y tener pagos pendientes de cualquiera de los programas mencionados. La entrega de recursos se realizará de forma directa, sin necesidad de intermediarios, y el único canal será la tarjeta bancaria oficial.

La dispersión gradual significa que no todos verán reflejado el pago el mismo día, por lo que la recomendación es mantenerse atentos y consultar el saldo a lo largo de toda la semana. No es necesario realizar un trámite adicional, solo verificar el saldo en el canal oficial durante los días previstos.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Beneficiarios que reciben su pago los últimos días de agosto

Beca Rita Cetina de primaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Rita Cetina de secundaria (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Benito Juárez de educación media superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior (depósitos atrasados o que acaban de recibir la tarjeta)

¿Qué deben hacer los beneficiarios y cómo verificar el pago?

Cabe mencionar que en algunos casos, el depósito podría corresponder a más de un pago acumulado, lo que explica la variabilidad en los montos que cada derechohabiente recibirá. La recomendación de las autoridades es no dejar de consultar los movimientos bancarios hasta el cierre del viernes 28 de agosto.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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