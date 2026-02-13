Mundo

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

La alianza incluye medidas para incrementar las compras taiwanesas de gas, petróleo y tecnología norteamericana, con el objetivo de mejorar la resiliencia comercial y asegurar la provisión de insumos clave

El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una conferencia de prensa sobre la "Asociación para la Prosperidad Económica Taiwán-EEUU", el 3 de febrero de 2026 (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP)

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo comercial que reduce los aranceles sobre los productos de la isla, en una iniciativa anunciada originalmente en enero. El pacto, formalizado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), contempla la disminución de gravámenes para muchas exportaciones taiwanesas del 20% al 15% y busca fomentar la inversión de Taiwán en productos estadounidenses.

Según Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, el tratado eliminará barreras arancelarias y no arancelarias para las exportaciones estadounidenses a Taipéi y “fortalecerá significativamente la resiliencia de nuestras cadenas de suministro, especialmente en sectores de alta tecnología”.

El viceprimer ministro taiwanés, Cheng Li-chiun, consideró que el pacto coloca a su país en “condiciones justas para competir” con otras economía y aseguró que ahora se cierra la brecha que existía respecto a los tratados de libre comercio (TLC) de sus rivales.

En una rueda de prensa en Washington, Cheng señaló que Taiwán logra así una “ventaja relativa”.

El acuerdo —que aún debe ser ratificado por el legislativo taiwanés— prevé que Taiwán incremente sus compras de bienes estadounidenses hasta 2029, incluyendo USD 44.400 millones en gas natural licuado y petróleo crudo, 15.200 millones en aeronaves civiles y motores, y 25.200 millones en equipos eléctricos, redes eléctricas y otros productos.

El USTR indicó que la administración del presidente Donald Trump reducirá sus aranceles a los productos taiwaneses en la medida en que Taipéi cumpla sus compromisos para avanzar hacia una relación comercial más sólida y recíproca.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mensaje a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática en la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Washington (Doug Mills/The New York Times vía AP)

El acuerdo llega luego de que 37 legisladores republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes enviaran una carta instando a fortalecer la disuasión frente a una posible agresión de la República Popular China hacia Taiwán e hicieron hincapié en la necesidad de aprobar el presupuesto para defensa.

Los legisladores advirtieron que el líder chino, Xi Jinping, está empleando todos los recursos nacionales para intentar controlar Taiwán, recurriendo a “acciones ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas” para minar la voluntad de resistencia de la isla, y señalaron que Xi sigue dispuesto a usar la fuerza militar para alcanzar su objetivo.

La misiva, dirigida a los líderes de los partidos de oposición de Taiwán —el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP)—, así como al presidente parlamentario del KMT y al líder del grupo parlamentario del gobernante Partido Democrático Progresista (DPP), subrayó que Estados Unidos debe abordar los retrasos en la entrega de armas a Taiwán, pero también pidió a la isla “acompañar” el esfuerzo defensivo.

Los legisladores reconocieron los avances de Taiwán en el fortalecimiento de sus capacidades militares, aunque advirtieron que estos serían insuficientes sin un aumento significativo del gasto en defensa, alineado con el presupuesto especial propuesto por el presidente Lai.

Banderas de Taiwán y Estados
Banderas de Taiwán y Estados Unidos (REUTERS/Tyrone Siu)

Consultado sobre la carta, el portavoz del KMT, Niu Hsu-ting, afirmó que el partido responderá adecuadamente, pero reiteró que no harán concesiones en la supervisión del presupuesto nacional.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, expresó su confianza en que el parlamento —actualmente bajo control opositor— aprobará el plan de gasto en defensa de 40 mil millones de dólares propuesto por su gobierno. “En una sociedad democrática, cada partido político es, en última instancia, responsable ante el pueblo”, declaró Lai en una entrevista exclusiva con la agencia AFP el martes pasado y agregó: “Por eso confío en que este presupuesto obtendrá su apoyo”.

(Con información de AFP)

