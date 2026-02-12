La presidenta de Bulgaria designó a Andrey Gyurov como primer ministro interino

Andrey Gyurov, vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria.

La presidenta búlgara, Iliana Yotova, tomó medidas el jueves para calmar la inestabilidad política crónica del país al nombrar a un alto funcionario del banco central como primer ministro interino hasta las elecciones nacionales de abril.

Andrey Gyurov, vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, encabezará un gobierno interino cuya principal tarea será organizar unas elecciones libres y justas en un país que celebra sus octavas elecciones en cinco años.

La incertidumbre política que ha afectado a los estados miembros de la UE y la OTAN durante este período ha erosionado la confianza pública en las instituciones, ha creado una apertura para grupos populistas y nacionalistas y allanado el camino para la influencia híbrida rusa.

La presidenta Yotova, quien anunció el nombramiento, afirmó que espera que Gyurov proponga a los miembros de su gabinete en un plazo de siete días. Posteriormente, deberá aprobar la propuesta y fijar la fecha de las elecciones, que previamente había indicado para el 19 de abril.

Gyurov, de 50 años, es licenciado en Economía por la Universidad Estatal Truman de Misuri y doctor por la Universidad de Viena de Austria. Tras ocupar altos cargos en el mundo académico y en instituciones financieras europeas, fue nombrado vicegobernador del banco central de Sofía en 2023. Anteriormente, también fue legislador y presidente del grupo reformista “Continuamos el Cambio” en el Parlamento.

A finales de 2025, estallaron protestas a nivel nacional, provocadas por la indignación pública ante la corrupción, la injusticia y la percepción de influencia oligárquica, lo que obligó a la dimisión de la coalición gobernante liderada por el partido de centroderecha GERB. Varios intentos posteriores de formar un nuevo gobierno dentro del actual parlamento fragmentado han fracasado.

Según Mario Bikarski, analista senior de Europa del Este y Central en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, el nombramiento de Gyurov sugiere que el presidente buscó una figura que no esté afiliada al GERB o al DPS, los dos principales partidos objeto de las protestas callejeras en diciembre.

“El nombramiento fortalecerá a la oposición de cara a las próximas elecciones anticipadas y también disipará dudas sobre las prioridades políticas de la presidencia”, añadió Bikarski en comentarios enviados por correo electrónico.

Bulgaria se unió a la zona de países que utilizan el euro a principios de este año. La elección de un representante del banco central como primer ministro sugiere que se ha buscado la estabilidad macroeconómica en medio de la continua adopción de la moneda única, afirmó Bikarski.

Sin embargo, argumentó que es poco probable que las próximas elecciones resuelvan la prolongada crisis política.

Las elecciones probablemente darán como resultado tres bloques parlamentarios de tamaño similar, con los partidos más pequeños en riesgo de quedar por debajo del umbral parlamentario (4% de los votos). Sin embargo, es poco probable que la consolidación electoral restablezca la estabilidad, ya que los tres bloques políticos tendrán dificultades para conseguir la mayoría, añadió.

