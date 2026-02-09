Mundo

Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras la victoria de Sanae Takaichi en Japón

La jornada bursátil en Asia mostró avances debido a la expectativa de nuevas políticas de estímulo por parte del gobierno y el optimismo de los inversores internacionales generado por factores recientes en Estados Unidos

Los mercados asiáticos alcanzaron máximos
Los mercados asiáticos alcanzaron máximos históricos tras la victoria de Sanae Takaichi en Japón (REUTERS/ARCHIVO)

Los mercados asiáticos subían el lunes, en un momento en que la contundente victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, despertó el interés por más políticas reflacionistas, mientras que los inversores se sintieron aliviados por el repunte de la última hora de las acciones de los fabricantes de chips estadounidenses.

Las compras de oportunidad en valores muy castigados, como la plata, también contribuyeron a reforzar el optimismo, al igual que las apuestas por una mayor flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU.

Ahora se considera muy probable que se produzca una bajada de tipos en junio, y se espera que los datos económicos de esta semana sobre el empleo, la inflación y el gasto refuercen los argumentos a favor de las medidas de estímulo.

Un artículo de Bloomberg News, según el cual China había instalado a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense, lastró un poco más al dólar y empujó ligeramente alza los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La primera ministra de Japón
La primera ministra de Japón prometió “construir una economía fuerte” tras arrasar en las elecciones parlamentarias (REUTERS)

En cuanto a las bolsas, el Nikkei .N225 de Japón encabezaba los avances con un alza del 3,9%, alcanzando máximos históricos, ya que la mayoría decisiva del Gobierno allana el camino hacia un mayor gasto y recortes fiscales.

“La victoria da a Takaichi una mayoría estable, lo que le permite tomar decisivas en materia de estímulo fiscal, inteligencia artificial, semiconductores, seguridad energética y medidas estratégicas”, dijo Marc Jocum, estratega de inversiones de Global X ETFs Australia.

"Japón se ha considerado durante mucho tiempo una inversión contraria, pero ahora es una historia de reformas con un impulso significativo“, añadió. “La estabilidad política, la mejora de la rentabilidad del capital, el despliegue de capital nacional y las valoraciones razonables apuntan en la misma dirección”.

Sin embargo, la perspectiva de un mayor endeudamiento empujó los rendimientos de los bonos del Estado japonés a dos años hasta su nivel más alto desde 1996, con un 1,3% JP2YTN=JBTC .

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón, .MIAPJ0000PUS subía un 2,4%, mientras que el índice tecnológico de Corea del Sur .KS11 avanzaba un 4,1%.

Las acciones líderes chinas .CSI300 subían un 1,6%, antes de las cifras de inflación que se publicarán el miércoles y que se espera que muestren un retroceso en los precios de los alimentos y una deflación continuada en los precios al productor.

Los mercados asiáticos registran alzas
Los mercados asiáticos registran alzas impulsadas por políticas reflacionistas y el repunte en fabricantes de chips estadounidenses (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En cuanto a Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 STXEc1 se fortalecían un 0,3%, al igual que los futuros del DAX FDXc1 , mientras que los futuros del FTSE FFIc1 avanzaban un 0,4%.

Los futuros del S&P 500 ESc1 y los futuros del Nasdaq NQc1 subían un 0,1%, tras repuntar más de un 2% el viernes y romper así una racha de fuertes pérdidas.

Persistía la preocupación sobre si las enormes cantidades que se están gastando en IA darán algún día sus frutos y qué empresas se beneficiarán o fracasarán en última instancia. Solo los cuatro gigantes tecnológicos más grandes de EEUU tienen previsto gastar 650.000 millones de dólares en inversiones este año.

“Los inversores están rotando sensatantemente de los que gastan en IA a los que se benefician de ella, de los servicios a la fabricación, del excepcionalismo estadounidense al reequilibrio global”, escribieron los analistas de BofA en una nota. "Estamos largos en la economía real y cortos en Wall Street“.

(Reuters)

