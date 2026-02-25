Murió Jordan James Parke, el influencer conocido como el “Rey de los labios” que se quería parecer a Kim Kardashian

La muerte de Jordan James Parke, conocido como ‘Lip King’, reaviva el debate sobre los riesgos de la cirugía estética sin regulación (Instagram/@jordanjamesparke2)

Jordan James Parke, el influencer británico conocido por gastar miles de dólares en cirugías estéticas para parecerse a Kim Kardashian, fue hallado muerto el último miércoles 18 de febrero en Lincoln Plaza, Canary Wharf, Londres según confirmó la Policía Metropolitana local. Las autoridades investigan si su fallecimiento, calificado como “inexplicado”, está vinculado a un procedimiento cosmético realizado poco antes de su deceso.

Una muerte sospechosa

La Policía Metropolitana de Londres mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento (Instagram/@jordanjamesparke2)

El miércoles 18 de febrero, los servicios de emergencia acudieron a Lincoln Plaza, en Canary Wharf, tras recibir una llamada sobre un hombre inconsciente. Jordan James Parke, de 34 años, fue declarado muerto en el lugar por los paramédicos. Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres, la muerte está siendo tratada como “inexplicada” mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La policía investiga si Parke, célebre por su obsesión con la cirugía estética y por su aparición en el programa estadounidense Botched, “puede haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético” poco antes de morir, una línea de investigación que cobra fuerza debido a su historial en la industria de la belleza y a las circunstancias en que fue hallado sin vida.

Investigación policial en curso

James Parke gastó miles de dólares en cerca de 50 procedimientos estéticos inspirados en la familia Kardashian (Instagram/@jordanjamesparke2)

Dos días después de la muerte, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, según confirmaron las autoridades londinenses. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza mientras la investigación sigue su curso y se aguardan los resultados del examen post mortem.

En un comunicado, la Policía Metropolitana detalló: “Oficiales están revisando información que sugiere que la víctima pudo haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de su muerte. Esta es una línea de investigación inicial en esta etapa”.

Según detalló The Sun, las autoridades insisten en que, por ahora, el fallecimiento de Parke permanece como un caso “inexplicado” y no descartan nuevas detenciones o imputaciones a medida que avance la investigación.

Un historial marcado por la polémica y el riesgo

La biografía de Jordan James Parke está atravesada por su transformación física y su fascinación por la cultura de las celebridades. Parke, originario de Dudley, West Midlands, se sometió a su primera intervención estética a los 19 años, inspirado en la familia Kardashian. Gastó miles de dólares en cerca de 50 procedimientos, entre ellos cirugías de párpados, lifting de labios, implantes de mentón y múltiples liposucciones.

“La cirugía plástica es como el sexo. No puedes hacerlo solo una vez. Si el cirujano es bueno, sigues repitiendo con el mismo”, llegó a afirmar Parke en declaraciones a The Mirror en 2016.

La familia de Jordan James Parke pidió respeto tras su muerte, resaltando el impacto emocional por su partida (Instagram/@jordanjamesparke2)

Su notoriedad creció tras participar en dos ocasiones en el reality estadounidense Botched, donde relató cómo su búsqueda de la perfección estética le llevó incluso a perder movilidad facial y sufrir filtraciones en sus labios.

Parke se definía como “Plastic Surgery Advocate”, aunque no poseía título de cirujano. En redes sociales, mostraba su ostentoso estilo de vida y ofrecía tratamientos de adelgazamiento y blanqueamiento dental, lo que incrementó el escrutinio público sobre su clínica, Studio 23, ubicada en Gloucestershire.

La polémica lo rodeó de forma permanente. En septiembre de 2024, Parke fue arrestado junto a otro sospechoso tras la muerte de Alice Baker, una mujer, madre de cinco hijos, que falleció después de someterse a un procedimiento de levantamiento de glúteos brasileño no quirúrgico, conocido como ‘liquid BBL’, en el centro de Parke.

Este procedimiento, que utiliza rellenos dérmicos para dar volumen a los glúteos, fue señalado como la causa del deceso, el primero de su tipo registrado en el Reino Unido. Por este caso, Parke permanecía en libertad bajo fianza al momento de su muerte, sin haber sido formalmente acusado.

Impacto y debate

“Nuestro hermoso, divertido y asombroso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia, estamos entumecidos, en shock y con el corazón roto”, escribió en sus redes, a modo de despedida, su hermana. A pesar de las controversias y críticas, su familia ha pedido respeto y resaltó el vacío irremplazable que deja su partida.

El caso reaviva el debate sobre los riesgos asociados a los tratamientos estéticos realizados por personas sin titulación médica y la falta de regulación en procedimientos cada vez más populares.