Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asiste a una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Palacio Mariinsky en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

Cuatro años después de que los tanques rusos cruzaran la frontera ucraniana en la madrugada del 24 de febrero de 2022, los líderes de los ocho países que integran el llamado grupo nórdico-báltico (NB8) viajaron a Kiev para reafirmar su respaldo a Ucrania en uno de los momentos más complejos del conflicto. La declaración conjunta que suscribieron junto al presidente Volodímir Zelensky no solo rindió homenaje a las víctimas de la guerra, sino que fijó condiciones estrictas para cualquier salida negociada: sin legitimación de las conquistas territoriales rusas y con garantías de seguridad jurídicamente vinculantes para Kiev.

El comunicado, firmado por Estonia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, condenó sin ambigüedades “la guerra de agresión de Rusia” y exigió a Moscú “poner fin a su invasión ilegal y acordar un alto el fuego de manera inmediata”, según el texto difundido por las cancillerías participantes. La declaración llega en un contexto de negociaciones diplomáticas impulsadas por la administración de Donald Trump, cuyas rondas celebradas en Estambul, Abu Dabi y Ginebra no lograron avances concretos a lo largo de 2025.

La posición del bloque NB8 resulta especialmente significativa en este momento porque sus miembros están entre los que más presión ejercen para que Europa no ceda ante las exigencias territoriales rusas. El comunicado fue explícito al respecto: cualquier acuerdo futuro “debe estar firmemente arraigado en el Derecho Internacional”, no puede “recompensar la agresión” ni “legitimar el cambio de fronteras mediante el uso de la fuerza”, y tampoco puede “dejar a Ucrania vulnerable ante amenazas militares renovadas”. La formulación apunta directamente a rechazar cualquier fórmula que suponga el reconocimiento tácito de la ocupación rusa de regiones como Donetsk, Lugansk, Kherson o Zaporiyia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es recibida por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, a su llegada a Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026 Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

El acto en Kiev tuvo un formato que subraya el compromiso político de estos gobiernos. Varios de sus líderes viajaron en tren desde la frontera polaca, en un gesto que ya se ha convertido en tradición entre los aliados europeos que visitan la capital ucraniana. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el noruego Jonas Gahr Støre, entre otros, participaron además en la reunión de la denominada Coalición de los Dispuestos, presidida conjuntamente por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. El grupo, que reúne a unos 35 países, trabaja en la definición de garantías de seguridad europeas para un eventual escenario de alto el fuego.

La declaración del NB8 menciona expresamente el apoyo a esa coalición y anuncia que los ocho gobiernos mantendrán “la máxima presión sobre Rusia”, incluyendo el endurecimiento de sanciones y la persecución activa de la llamada “flota en la sombra”, el entramado de buques que Moscú utiliza para eludir las restricciones al comercio de crudo. Además, se comprometieron a continuar proporcionando asistencia militar a Ucrania y a contribuir a los esfuerzos de reconstrucción, cuyo coste se estima en más de 558.000 millones de dólares para la próxima década, según una evaluación conjunta del gobierno ucraniano, la Unión Europea, el Banco Mundial y la ONU.

ARCHIVO - Un policía ucraniano se refugia frente a un edificio en llamas alcanzado por un ataque aéreo ruso en Avdiivka, Ucrania, el viernes 17 de marzo de 2023 (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

Uno de los puntos centrales de la declaración concierne al futuro estatuto internacional de Ucrania. Los ocho países reafirmaron que apoyarán su “camino irreversible” hacia la adhesión plena a la Unión Europea y a la OTAN, y subrayaron que “una Ucrania fuerte, independiente y democrática es vital para la seguridad y estabilidad de la zona euroatlántica”. Esta posición contrasta con las reticencias expresadas por Washington sobre la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica, que constituye uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Moscú, que exige garantías formales de que Ucrania no ingresará al bloque militar occidental.

El balance humano que se cierne sobre este aniversario es devastador. La ONU contabilizó cerca de 15.000 civiles muertos y más de 40.600 heridos en territorio ucraniano hasta finales de 2025, y advirtió que las cifras reales son “probablemente considerablemente más altas” debido a la imposibilidad de acceder a zonas bajo ocupación. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos estimó que Rusia sufrió hasta 325.000 soldados muertos, mientras que Ucrania registró entre 100.000 y 140.000 bajas mortales en sus filas. Cerca de seis millones de ucranianos permanecen refugiados fuera de su país, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

En el frente militar, la guerra se ha convertido en un conflicto de desgaste sin victorias decisivas. Las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 19,4% del territorio ucraniano, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), aunque en 2025 solo lograron ganar el 0,79% adicional del territorio, una progresión lenta y costosa que no ha alterado sustancialmente la línea del frente en el Donbás. El aniversario coincidió, con una ironía amarga, con el anuncio de Moscú de la toma de otra localidad en la región de Zaporiyia, un recordatorio de que la guerra continúa.