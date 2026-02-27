El Departamento de Defensa de EEUU rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

La decisión de realizar una revisión exhaustiva de las academias militares estadounidenses busca restaurar su enfoque en el pensamiento estratégico y la formación de líderes para el combate, según el secretario de Defensa Pete Hegseth. Esta medida se anunció en medio de un contexto más amplio de críticas a varias universidades de prestigio, a las que el Departamento de Defensa acusa de priorizar valores ajenos a la misión militar. Según informó el medio que proporciona esta información, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha roto relaciones académicas con instituciones como Yale, Brown, MIT y Princeton, repitiendo una iniciativa previa aplicada a la Universidad de Harvard a comienzos de febrero.

En declaraciones recogidas en un video difundido en redes sociales, Hegseth afirmó que el nuevo rumbo responde a la percepción de que algunos programas de posgrado promueven ideologías consideradas incompatibles con los valores y la misión del Ejército estadounidense. Según publicó la fuente, Hegseth expresó que los militares no serán enviados a cursos que, en su opinión, debiliten los principios fundacionales del servicio militar. Con estas palabras: "Esto no es educación, es adoctrinamiento. Es un ataque calculado y dirigido al núcleo de nuestra fuerza de combate, y es una traición que ya no toleraremos", el secretario enfatizó la gravedad de lo que califica como interferencia ideológica en la formación castrense.

El funcionario agregó que las universidades señaladas deberían centrarse en capacitar a los futuros miembros de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional, en lugar de fomentar el activismo social. Según detalló el medio, Hegseth se refirió a estas instituciones como "criaderos 'woke' de adoctrinamiento tóxico", negando su validación como centros de investigación intelectual para las necesidades del Ejército. Justificó la decisión subrayando la importancia de preparar a los efectivos estadounidenses para ser “los líderes y combatientes más letales y efectivos que el mundo haya conocido”.

El medio consignó que esta postura se alinea con políticas impulsadas previamente desde la Casa Blanca. Poco tiempo después de asumir, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para reestructurar las Fuerzas Armadas. Entre estas medidas se incluyó la prohibición de la participación de militares transgénero y la reincorporación, con pago retroactivo, de personal que fue dado de baja por rechazar vacunarse contra la COVID-19. Además, la Administración Trump suprimió programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que atentan contra la meritocracia e incentivan la discriminación racial y sexual.

De acuerdo con el medio, Hegseth también manifestó preocupación por supuestos vínculos de los programas de Harvard con el Partido Comunista chino y por un ambiente propicio a la tolerancia hacia organizaciones como el Movimiento de Resistencia Islámica y la permisividad ante actos hostiles contra judíos en el campus. Estas declaraciones acompañaron la decisión de poner fin a la cooperación con Harvard en materia de investigación.

En septiembre de 2025, el mismo secretario de Defensa ya había promovido reglas más severas sobre el aspecto y la conducta en el Ejército estadounidense. Entre los cambios propuestos mencionó restringir el uso de barbas largas, eliminar el sobrepeso entre el personal militar y frenar lo que describió como “delirios de género”.

La cobertura de estos acontecimientos en el medio también citó el informe reciente de Amnistía Internacional, que advierte sobre el aumento de comportamientos autoritarios en Estados Unidos. Según reportó el medio, Amnistía Internacional considera que estas tendencias debilitan las garantías de derechos humanos, no solo en el país norteamericano sino a nivel mundial, destacando retrocesos en la protección contra la discriminación.

La ruptura de los lazos académicos con las universidades de élite y la revisión de las escuelas militares se suman a un ciclo de decisiones respaldadas por la actual cúpula de Defensa, cuyo objetivo declarado es reforzar la disciplina, la eficacia y la orientación estratégica en el seno de las Fuerzas Armadas. Los hechos expuestos reflejan un cambio en la relación entre el Ejército y el sector universitario, así como en las políticas internas respecto a la gestión de la diversidad y la formación profesional de los militares.