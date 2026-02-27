Agencias

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

Madrid, 27 feb (EFE).- Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid, expresó este viernes que el club piensa en que Antoine Griezmann ayude al equipo ante el Oviedo, el próximo martes contra el Barcelona y así sucesivamente hasta “el final de temporada”, por lo que consideró que “todo lo demás son especulaciones”.

El atacante francés tiene una oferta del Orlando City de la liga estadounidense para unirse a él antes del próximo 26 de marzo, cuando termina el mercado de fichajes en la MLS.

“Yo creo que ese tema produce especulaciones periodísticas. Antoine tiene esta temporada y otro año más con nosotros, está focalizado en lo que nos viene, su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, por lo que nosotros respecta, pensar que nos ayude mañana, el martes, con la Champions y el final de temporada. Y nada más. Todo lo demás son especulaciones”, aseguró en declaraciones a ‘Movistar’.

