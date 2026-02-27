El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, afirmó que las fuerzas paquistaníes han causado 297 muertes y más de 450 heridos entre combatientes talibanes e insurgentes tras una serie de bombardeos recientes, así como la destrucción de 89 puestos de control y 135 vehículos blindados en 29 puntos dentro de Afganistán. Según lo consignó el medio original, estas operaciones militares tuvieron lugar tras intensos enfrentamientos en áreas fronterizas, involucrando ataques aéreos sobre un amplio territorio afgano, incluida Kabul.

En contraste, las autoridades talibanes afganas han presentado un balance diferente sobre el impacto de estos ataques. De acuerdo con lo informado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, al menos 19 civiles han muerto y 26 han resultado heridos en los ataques atribuidos al Ejército de Pakistán en las provincias de Jost y Paktika. El reporte de los talibán destaca que entre las víctimas mortales y los heridos se encuentran principalmente mujeres y niños. Fitrat publicó en redes sociales palabras dedicadas a quienes, según sus datos, perdieron la vida, señalando: "Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos".

El medio detalla que la disparidad entre los datos proporcionados por ambas partes es considerable. Mientras Afganistán enfatiza las bajas civiles, Pakistán hace hincapié en los supuestos éxitos militares contra combatientes talibanes y describe las acciones como reacciones a los combates transfronterizos. El recuento proporcionado por el ministro de Información paquistaní también agrega que, en estas operaciones, el ejército habría capturado 18 puestos de control y se habrían producido al menos doce bajas militares del lado paquistaní, una cifra que difiere significativamente del balance que dan las autoridades afganas.

Según publicó el medio, los enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán han escalado en intensidad desde la madrugada del día señalado, con episodios de violencia que afectan a una población mayoritariamente no beligerante en las zonas atacadas. Los ataques aéreos se registraron en Jost y Paktika, dos provincias afganas limítrofes con Pakistán que suelen ser escenario de tensiones por la presencia de grupos armados en la región.

El Ejército de Pakistán sostiene que la ofensiva responde a actividades de insurgentes que, según acusa, cruzan la frontera desde Afganistán para cometer ataques en territorio paquistaní. Según la información facilitada al medio, Pakistán afirma que su campaña militar busca desmantelar redes de militantes y reducir las operaciones de grupos a los que considera responsables de la inestabilidad en la zona. Las operaciones han incluido bombardeos aéreos y el uso de armamento pesado, lo que, de acuerdo con las cifras oficiales paquistaníes, ha resultado en la neutralización de cientos de insurgentes.

A pesar de la narrativa paquistaní sobre la efectividad de estas acciones militares, las autoridades talibanes rechazan la justificación enérgicamente. Hamdulá Fitrat, representante de los talibán citado en el medio, sostiene que las víctimas han sido en su mayoría personas ajenas a los combates, y recalca la presencia de numerosos niños y mujeres entre los afectados. La divergencia en el recuento y la naturaleza de las bajas reflejan las tensiones políticas y la falta de entendimiento entre ambos países sobre la administración de los territorios fronterizos y la identificación de objetivos en estos episodios armados.

La cifra de doce soldados paquistaníes muertos, aportada por el ministro de Información Ataulá Tarar según consignó el medio, contiene una diferencia significativa con los reportes afganos anteriores sobre bajas del ejército de Pakistán. Ambos lados han publicado balances de pérdidas humanas y materiales que subrayan aspectos diferentes del conflicto, con Pakistán cifrando objetivos militares alcanzados y Afganistán denunciando el impacto sobre la población civil.

Los combates han generado inquietud por el posible agravamiento de la crisis humanitaria en las zonas fronterizas. Numerosos residentes han visto dañadas sus viviendas e infraestructuras locales, mientras la comunicación entre ambos gobiernos no ha logrado establecer una narrativa común ni reducir las hostilidades. Tanto los datos ofrecidos por autoridades paquistaníes como los proporcionados por los representantes talibanes, según sigue detallando el medio original, evidencian la falta de consenso y el elevado impacto humano y material que dejan los episodios recientes de violencia en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.