Mundo

Las tensiones entre el hijo del último sha de Irán y los disidentes kurdos muestran grietas en la oposición iraní

En los últimos días han surgido tensiones públicas entre el hijo exiliado del último sha de Irán y una coalición de grupos disidentes kurdos de Irán

Guardar
Reza Pahlavi vive exiliado desde
Reza Pahlavi vive exiliado desde hace casi cinco décadas tras la caída de la monarquía en Irán (Reuters)

Tensiones públicas han surgido en los últimos días entre el hijo exiliado del último sha de Irán y una coalición de grupos kurdos disidentes iraníes. Estas fricciones han revelado divisiones dentro de la oposición iraní tras las protestas masivas contra el gobierno, la represión violenta y mientras el país enfrenta la posibilidad de una guerra si fracasan las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo nuclear.

Las movilizaciones congregaron a multitudes
Las movilizaciones congregaron a multitudes en decenas de ciudades iraníes (Reuters)

El domingo, cinco grupos kurdos anunciaron la formación de la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní. En un comunicado, la coalición declaró que su objetivo es “luchar por el derrocamiento de la República Islámica de Irán, lograr el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación y establecer una entidad nacional y democrática basada en la voluntad política de la nación kurda en el Kurdistán iraní”.

El comunicado fue condenado por el príncipe heredero Reza Pahlavi, quien lleva casi 50 años en el exilio y ahora busca posicionarse para un eventual regreso si cae la teocracia chiita en Irán.

Reza Pahlavi ha criticado abiertamente
Reza Pahlavi ha criticado abiertamente a los grupos separatistas kurdos desde sus redes sociales (Reuters)

A pesar de compartir el interés por la caída de los actuales gobernantes del país, existe poca simpatía entre Pahlavi y los kurdos. Durante el gobierno del padre de Pahlavi, el sha Mohammad Reza Pahlavi, los kurdos fueron marginados y reprimidos. Pahlavi y sus seguidores, por su parte, han acusado a los grupos kurdos de querer dividir Irán.

Cruce de acusaciones entre Pahlavi y los grupos kurdos

Tras el anuncio de la alianza kurda, Pahlavi escribió en X: “En los últimos días, varios grupos separatistas, algunos de los cuales tienen antecedentes de colaboración tanto con Jomeini como con Saddam, han realizado afirmaciones infundadas y despreciables contra la integridad territorial y la unidad nacional de Irán”.

Se refería al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al exdictador iraquí Saddam Hussein. Agregó que “la integridad territorial de Irán es la línea roja definitiva”.

Ruhollah Jomeini lideró la Revolución
Ruhollah Jomeini lideró la Revolución Islámica que derrocó al sha en 1979 (EFE)

La coalición kurda calificó los comentarios de Pahlavi como “histéricos y odiosos” y afirmó que la dinastía de su familia era conocida por la “masacre de civiles y la supresión de las libertades democráticas del pueblo iraní, especialmente de las naciones oprimidas de este país”.

“¿Por qué piensan que quienes sufren la dictadura de la República Islámica están dispuestos a someterse a él y a otros similares como parte de la alternativa para el futuro de Irán?”, expresó el comunicado.

Tras la Revolución Islámica de Irán en 1979, la naciente teocracia combatió a los insurgentes kurdos. Las fuerzas iraníes destruyeron pueblos y aldeas kurdas en enfrentamientos que dejaron miles de muertos durante varios meses.

Los kurdos iraníes han sido
Los kurdos iraníes han sido históricamente marginados por distintos gobiernos

“Hemos sufrido limpieza étnica, persecución y dictadura tanto bajo el régimen Pahlavi como bajo la República Islámica”, declaró Karim Parwizi, alto funcionario del Partido Democrático del Kurdistán de Irán, uno de los grupos que forman la nueva alianza.

Parwizi habló con Associated Press en un campamento que alberga a miembros de su grupo en el norte de Irak el jueves.

Al referirse a Pahlavi, dijo que, si la teocracia cae, “existe la amenaza de que el fascismo regrese a Irán, y estamos pensando en cómo evitar que eso ocurra”.

La alianza kurda mantiene indefinidos sus planes

Algunos grupos kurdos mantienen alas
Algunos grupos kurdos mantienen alas armadas con base en el norte de Irak (Europa Press)

Varios grupos disidentes o separatistas kurdos iraníes, algunos con alas armadas, han encontrado refugio seguro durante años en la región kurda semiautónoma del norte de Irak.

Al menos uno de ellos, el Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), ha reivindicado públicamente ataques contra la Guardia Revolucionaria de Irán en represalia por la violenta represión de las protestas el mes pasado en Teherán.

Centenares de manifestantes murieron durante
Centenares de manifestantes murieron durante la represión de las protestas en Irán (AP)

Parwizi aclaró que la nueva alianza aún no ha decidido lanzar operaciones armadas dentro de Irán, y sostuvo que sus alas armadas cumplen fines defensivos. Negó que el objetivo de la alianza sea crear un estado kurdo independiente: “Cada grupo étnico debe tener su tierra, pero no hemos pedido esto ni hemos solicitado dividir Irán”, indicó. “Necesitamos trabajar con otros grupos étnicos para asegurarnos de que todos tengamos un lugar en la nueva Irán”.

Es difícil medir el apoyo a Pahlavi dentro de Irán, pero algunas de las mayores protestas en años estallaron a principios de enero tras su llamado a manifestarse, y en videos recientes de protestas estudiantiles pueden oírse consignas a su favor.

Muchos ciudadanos piden desde sus ventanas al regreso de Reza Pahlaví

Mehrzad Boroujerdi, experto en Irán y vicerrector de la Missouri University of Science and Technology, afirmó que el enfrentamiento abierto entre Pahlavi y los grupos kurdos representa un retroceso en los intentos de formar una oposición iraní unificada. “Con su abierta denuncia a estos grupos kurdos, creo que (Pahlavi) se está perjudicando a sí mismo, porque los kurdos serán parte integral de cualquier oposición seria”, dijo.

Los intentos de Reza Pahlavi
Los intentos de Reza Pahlavi de ganar apoyo internacional han enfrentado escepticismo en Washington (Reuters)

Boroujerdi señaló que la percepción de que Pahlavi no logra captar a todos los grupos opositores de Irán ya ha perjudicado sus intentos de conseguir apoyo en Washington. “El presidente (Donald) Trump, por ejemplo, no estuvo dispuesto a reunirse personalmente con él ni a validar su campaña debido a la preocupación de que, si no puede unificar a la oposición ahora, antes del colapso del régimen, ¿cómo lo hará después?”, explicó.

Trump evitó reunirse con Reza
Trump evitó reunirse con Reza Pahlavi pese a los pedidos de la oposición iraní (Europa Press)

Los grupos kurdos mantienen sus propios contactos y gestiones en Washington. Parwizi aseguró que han estado en comunicación con el Departamento de Estado de EE. UU. y con miembros del Congreso para buscar apoyo político, pero negó recibir financiación estadounidense.

(AP)

Temas Relacionados

Reza PahlaviIránKurdosmedio oriente

Últimas Noticias

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones a Ucrania y reforzó el respaldo internacional en medio de la guerra

La medida busca garantizar la estabilidad financiera del país y fortalecer el respaldo de sus aliados

El FMI aprobó un préstamo

Ghana denunció la muerte de 55 ciudadanos reclutados con engaños para combatir en Ucrania

Estas organizaciones ilegales operan en varios países africanos y el fenómeno afecta a cientos de víctimas de la región

Ghana denunció la muerte de

El inesperado poder de la ceniza del Etna: cómo transforma la tierra y multiplica el potencial de los cultivos

Este residuo proveniente de las erupciones del volcán se ha convertido en un recurso estratégico al promover prácticas agrícolas innovadoras orientadas a la sostenibilidad y el desarrollo rural

El inesperado poder de la

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

El presidente de Estados Unidos confirmó que su administración está negociando con las autoridades de la dictadura comunista

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Bomberos rescatan 400 libros raros tras un deslizamiento de tierra en Sicilia

Una maniobra de emergencia permitió preservar parte del patrimonio cultural ubicado en la Biblioteca de Niscemi, mientras especialistas advierten que numerosos volúmenes continúan en riesgo

Bomberos rescatan 400 libros raros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ciclovías en Edomex podrían ser

Ciclovías en Edomex podrían ser obligatorias, esta es la propuesta

Los argentinos compraron más de USD 29.000 millones desde la salida del cepo cambiario

Colectivo señala a marzo como el mes más peligroso para defensoras de México y Mesoamérica, denuncian más de 5 mil agresiones

Niño de 11 años fue herido por compañero en la cabeza con arma de balines en primaria en Nuevo León

Asesinan a madre buscadora en Mazatlán, fue atacada con arma punzocortante

INFOBAE AMÉRICA
El español José Francisco Molina,

El español José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras

VÍDEO: Trump especula con una "adquisición amistosa" de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

Pakistán eleva a casi 300 los talibán y "terroristas" muertos en sus ataques en Afganistán

Terelu Campos apoya la faceta de escritora de Alejandra y marca distancia con Laura Matamoros

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

ENTRETENIMIENTO

“Destrozaron el libro”: el día

“Destrozaron el libro”: el día que el hijo de J.R.R. Tolkien apuntó contra Peter Jackson por El señor de los anillos

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

Netflix ganó perdiendo: la paradoja de la mayor guerra de ofertas en la historia de Hollywood