Ghana denunció la muerte de 55 ciudadanos reclutados con engaños para combatir en Ucrania

Estas organizaciones ilegales operan en varios países africanos y el fenómeno afecta a cientos de víctimas de la región

Redes de tráfico de personas
Redes de tráfico de personas reclutan africanos para combatir en Ucrania (Europa Press)

Al menos 55 ciudadanos de Ghana han perdido la vida tras ser captados por redes de tráfico de personas y enviados a combatir en la guerra de Ucrania bajo falsas promesas de empleo en Rusia.

Así lo confirmó el ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, tras una visita oficial a Kiev, donde abordó la situación con su homólogo ucraniano.

Samuel Okudzeto Ablakwa denunció la
Samuel Okudzeto Ablakwa denunció la muerte de decenas de sus compatriotas enviados a la guerra (Reuters)

La cifra proviene de datos proporcionados por autoridades ucranianas y recogidos en un comunicado del propio Ablakwa, quien también informó que, desde 2022, 272 ghaneses han sido reclutados para participar en el conflicto, de los cuales dos permanecen como prisioneros de guerra. El reclutamiento se atribuye a redes internacionales de tráfico de personas que operan en varios países africanos.

El ministro de Exteriores ghanés calificó la situación de sus compatriotas como “deprimente y aterradora”, inquietud compartida por las autoridades de Ucrania, que cifran en 1.780 los africanos de 36 países incorporados a las filas del ejército ruso. Ablakwa expresó su agradecimiento al gobierno ucraniano por la colaboración y hospitalidad brindadas en Kiev.

Más de mil kenianos han
Más de mil kenianos han sido reclutados para combatir en Ucrania (CNN)

El problema trasciende a Ghana. El proyecto de monitoreo All Eyes on Wagner identificó que la captación de africanos para el ejército ruso es una estrategia deliberada y organizada para reforzar tropas, aprovechando vulnerabilidades socioeconómicas persistentes en el continente.

Testimonios de prisioneros de guerra de Kenia, Togo, Camerún y Nigeria revelan que muchos fueron atraídos con promesas de empleos civiles en Rusia, pero al llegar fueron obligados a firmar contratos militares y enviados rápidamente al frente, sin preparación adecuada.

Cuatro kenianos repatriados relataron que en los campamentos de entrenamiento y en el frente se encontraron con decenas de africanos.

El reclutamiento ilegal aprovecha la
El reclutamiento ilegal aprovecha la vulnerabilidad socioeconómica en África (Reuters)

La situación ha generado respuestas en otras naciones africanas. En Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa agradeció al mandatario ruso Vladimir Putin por la repatriación de ciudadanos sudafricanos que también fueron captados bajo engaño.

Cyril Ramaphosa agradeció a Vladimir
Cyril Ramaphosa agradeció a Vladimir Putin la repatriación de ciudadanos sudafricanos engañados (Reuters)

A su vez, 11 hombres regresaron esta semana y otros cuatro la anterior, mientras el gobierno sudafricano ha iniciado una investigación sobre el mecanismo de captación.

Además, familiares de los afectados han señalado a figuras públicas, como la hija del expresidente Jacob Zuma, por su presunta implicación en el proceso, y su renuncia a un escaño parlamentario ha incrementado las sospechas en la opinión pública.

En Kenia, un informe de inteligencia indica que más de mil kenianos han sido reclutados para combatir en Ucrania y 27 han sido rescatados tras quedar varados en territorio ruso.

El ministro de Exteriores keniano, Musalia Mudavadi, anunció que viajará a Rusia en marzo para abordar el asunto con las autoridades rusas.

Musalia Mudavadi anunció un viaje
Musalia Mudavadi anunció un viaje a Rusia para abordar la situación de los kenianos reclutados (Reuters)

Bajo este contexto, Rusia ha negado la existencia de un sistema de captación ilegal de ciudadanos africanos para el frente ucraniano.

(Con información de Europa Press, AP, Reuters y AFP)

