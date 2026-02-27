La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

Benjamín Vicuña se suma la serie de cortos de La llama que llama. (Flow)

Personal relanzó este viernes 27 de febrero de 2026 La Llama que Llama como miniserie de ocho episodios en formato de microcontenido exclusivo para Flow, con la participación de Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm como creadores originales y Francisco Colombatti en la dirección.

La estrategia de la compañía consistió en adaptar el formato clásico a hábitos de consumo actuales, segmentando el estreno: los primeros cuatro episodios llegaron el 27 de febrero, seguidos por dos capítulos el 5 de marzo y los últimos dos el 12 de marzo. Con duraciones de entre cuatro y seis minutos, la producción reincorpora las voces y personajes originales y suma por primera vez a celebridades argentinas, entre ellas Benjamín Vicuña en calidad de invitado.

Veinticinco años después de su impacto inicial —cuando la campaña de Telecom redefinió el humor televisivo de los años noventa—, Personal reposiciona esta propiedad intelectual como plataforma de engagement cultural y generación de valor nostálgico. El relanzamiento recibió declaración de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy por su aporte a la memoria publicitaria y la incorporación de paisajes norteños en la narrativa.

La ingeniería detrás del regreso: actualización de formato y targeting digital

La miniserie se propuso revitalizar a los títeres jujeños mediante una narrativa que conserva el humor absurdo e irónico, ahora adaptado a los códigos contemporáneos. La ficción incorpora referencias a plataformas digitales como Instagram, ironías sobre el lenguaje inclusivo y evolución en la puesta en escena, abandonando la cámara fija en favor de recursos audiovisuales más dinámicos.

Este bloque resume el núcleo de la renovada apuesta: la combinación de fórmulas clásicas y elementos pensados para captar la atención de audiencias jóvenes y multiformato. Además, la temporada ofrecerá microcontenidos a modo de guiño para los seguidores históricos, replicando la estructura de los 26 comerciales originales lanzados entre 1998 y 2001.

Producción, método y permanencia de la técnica titiritera

La serie fue desarrollada en coproducción con Landia, manteniendo una línea de trabajo tradicional. El proceso técnico incluyó cinco días de grabación de voces originales y una semana de rodaje con titiriteros, priorizando la precisión gestual y la interacción física en tiempos de producción digital y animación 3D. “El trabajo es arduo. Son horas de rodaje en las que no se debe ver ninguna parte de tu cuerpo. Te piden que te estires tanto que terminás convirtiéndote en el verdadero cuello de una llama”, detallaron los titiriteros en la presentación.

Por primera vez, los personajes de La Llama que Llama se desprenden del teléfono fijo y operan diálogos a través de smartphones, ampliando el rango escénico: en la narrativa viajan a diferentes regiones de la Argentina, lo que para Anselmo y Wilhelm permite federalizar el personaje.

Las consecuencias del revival: osicionamiento, memoria y alcance nacional

La Llama que Llama fue declarada de Interés Cultural por las autoridades de Jujuy no sólo por su capacidad para perdurar en la memoria colectiva, sino también por la integración de paisajes norteños en la nueva temporada. El fenómeno, que nació con intenciones de fortalecer el negocio de la telefonía fija, encontró una nueva oportunidad de monetización y branding afectivo en el ecosistema de Flow.

Con su estreno, Personal busca fortalecer su catálogo digital, penetrar segmentos jóvenes y consolidar una propuesta diferenciadora en el streaming argentino. La combinación de protagonismo de marca, incorporación de figuras reconocidas y capacidad de adaptación intergeneracional posiciona a La Llama que Llama como uno de los experimentos de contenido nostálgico más robustos de la agenda 2026.