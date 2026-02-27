Mundo

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones a Ucrania y reforzó el respaldo internacional en medio de la guerra

La medida busca garantizar la estabilidad financiera del país y fortalecer el respaldo de sus aliados

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones para Ucrania (EFE)

El Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de USD 8.100 millones para Ucrania. La decisión del Directorio Ejecutivo del organismo dispuso la creación de un nuevo programa de apoyo por cuatro años, que prevé el desembolso inmediato del primer tramo, de USD 1.500 millones destinados a cubrir el déficit presupuestario y asegurar la continuidad de los pagos estatales.

Este programa se convierte en el eje central del esquema de financiamiento internacional para Ucrania, que atraviesa el quinto año de guerra tras la invasión rusa.

A su vez, la Unión Europea contempla otorgar un crédito de 90.000 millones de euros, (106.000 millones de dólares) cuya recepción depende de la aprobación definitiva y enfrenta la oposición de Hungría. El Ejecutivo ucraniano espera recibir el primer tramo de este crédito europeo en abril.

El déficit presupuestario de Ucrania depende de la asistencia internacional (Europa Press)

El paquete de asistencia internacional que Ucrania busca reunir alcanza los USD 136.500 millones para los próximos cuatro años. Este apoyo es indispensable para cubrir el déficit presupuestario previsto y sostener tanto los programas sociales como los gastos de defensa.

Se estima que al menos 60.000 millones de euros del crédito europeo se destinarán a defensa y 30.000 millones al déficit del presupuesto estatal.

Al menos 60.000 millones de euros del crédito europeo a Ucrania serán destinados a defensa (Europa Press)

El contexto financiero de Ucrania es crítico. Las autoridades advirtieron que el país podría enfrentar una escasez grave de fondos si no se concretan los apoyos internacionales.

El gobierno descarta la posibilidad de una crisis financiera tras la obtención del respaldo del FMI y confía en que la señal enviada motive a la Unión Europea a destrabar el préstamo pendiente.

El acuerdo contempla la introducción del Impuesto al Valor Agregado para pequeños empresarios, aunque el gobierno consiguió elevar el umbral de facturación antes de que se aplique el impuesto, tras negociaciones con asociaciones empresariales. La ley correspondiente deberá aprobarse antes de 2027.

Entre las medidas que podrían afectar a la población, se prevé un aumento en las tarifas de gas. Hasta ahora, el Estado había subsidiado el precio para los hogares, pero la necesidad de importar gas debido a los daños a la infraestructura energética obliga a revisar esta política.

Los ataques rusos siguen dañando la infraestructura energética de Ucrania (Reuters)

Los datos económicos recientes muestran que la economía de Ucrania creció un 2,2 % en 2025, después del 3,2 % en 2024, aunque la recuperación se desaceleró, mientras que la inflación se ubicó en 8 % en 2025. El FMI proyecta un crecimiento de entre 1,8 % y 2,5 % en 2026, con una inflación estimada de 6,1 %, la mitad de la registrada el año anterior.

Entre los respaldos internacionales figuran Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Japón y otros miembros de la Unión Europea. Además, el Grupo de Acreedores de Ucrania acordó mantener la moratoria sobre la deuda bilateral oficial y definir un tratamiento definitivo una vez que la situación de incertidumbre se resuelva.

La situación en la frontera sigue siendo tensa. Durante los últimos días, drones rusos violaron el espacio aéreo de Rumanía, miembro de la Unión Europea y la OTAN, y misiles ucranianos impactaron la ciudad rusa de Belgorod, causando daños en instalaciones energéticas.

Misiles ucranianos impactaron la ciudad rusa de Belgorod en los últimos días (Reuters)

Frente a la persistencia del conflicto y las dificultades económicas, el gobierno de Ucrania anunció un aumento del 12,1 % en las pensiones de 10 millones de ciudadanos para compensar el impacto de la inflación.

Ghana denunció la muerte de

El inesperado poder de la

Donald Trump: "Quizás tengamos una

Bomberos rescatan 400 libros raros

Irán no permite el acceso
Ciclovías en Edomex podrían ser

El español José Francisco Molina,

"Destrozaron el libro": el día

