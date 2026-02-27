Alivio para conductores: oficialmente se reduce $500 a la gasolina y así quedaron los precios por ciudades

En términos prácticos, la rebaja representa un alivio moderado frente a los niveles que había alcanzado la gasolina en los últimos meses, cuando el precio superó en varias ciudades los $16.000 por galón - crédito Colprensa/Banco de la República/Presidencia de Colombia

El Gobierno confirmó que a partir del 1 de marzo de 2026 el precio del galón de gasolina bajará $500 en todo el país. La decisión impactará directamente el bolsillo de millones de conductores y modifica el promedio nacional del combustible.

Con el ajuste, el promedio en las 13 principales ciudades pasará de $15.557 a $15.057 por galón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la rebaja oficializada, estos serán los nuevos valores en las principales ciudades:

Villavicencio: $15.591

Cali: $15.502

Bogotá: $15.491

Manizales: $15.466

Pereira: $15.439

Medellín: $15.412

Ibagué: $15.407

Montería: $15.333

Bucaramanga: $15.248

Barranquilla: $15.126

Cartagena: $15.083

Cúcuta: $13.400

Pasto: $13.247

Aunque la reducción es igual para todo el país —$500 por galón—, el valor que finalmente pagan los conductores sigue siendo distinto según la ciudad. Esto se explica por variables como los costos de transporte del combustible desde las plantas mayoristas, la cercanía a los centros de abastecimiento, la estructura tributaria local y otros componentes logísticos que influyen en la formación del precio final al público. Por eso, mientras algunas capitales continúan por encima de los $15.400 por galón, otras se mantienen por debajo de los $14.000.

En términos prácticos, la rebaja representa un alivio moderado frente a los niveles que había alcanzado la gasolina en los últimos meses, cuando el precio superó en varias ciudades los $16.000 por galón. Para un conductor particular que tanquea en promedio 10 galones, el ahorro sería de aproximadamente $5.000 por carga. Si se trata de vehículos con mayor consumo, como camionetas o carros de trabajo, el impacto acumulado podría ser más significativo a lo largo del mes.

En el caso del transporte público, empresas de logística y pequeños empresarios que dependen del combustible para su operación diaria, cualquier ajuste en el precio incide directamente en sus costos. Sin embargo, expertos advierten que, aunque la rebaja es positiva, no necesariamente se traducirá de inmediato en reducciones en tarifas de transporte o en el precio de bienes y servicios, ya que estos dependen de múltiples factores adicionales.

El anuncio se produce en medio de un proceso de ajustes graduales en la política de combustibles que el Gobierno ha venido implementando en los últimos años. La decisión también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del esquema de precios y el impacto de las variables internacionales, como la cotización del petróleo y la tasa de cambio. En un mercado altamente sensible a los movimientos globales, el comportamiento futuro del precio de la gasolina seguirá dependiendo tanto de decisiones internas como de factores externos.

Noticia en desarrollo...