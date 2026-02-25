El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

El ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi durante una reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi (AP)

El régimen de Irán dijo este martes que un acuerdo nuclear con Estados Unidos está “al alcance” y pidió que la diplomacia tenga prioridad en las negociaciones que comenzarán esta semana en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que un pacto “justo y equitativo” podría concretarse si ambas partes anteponen el diálogo.

“Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un pacto sin precedentes que atienda preocupaciones mutuas y logre beneficios compartidos. El acuerdo está al alcance, pero solo si se da espacio a la diplomacia”, afirmó Abbas en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Abbas subrayó que Teherán mantiene una política invariable sobre el uso de la energía nuclear.

“Jamás desarrollaremos armas nucleares bajo ninguna circunstancia; pero tampoco los iraníes renunciarán a su derecho de aprovechar la tecnología nuclear pacífica para el bienestar de nuestro pueblo”, indicó el ministro, quien enfatizó que Irán defenderá en la mesa de negociaciones los mismos principios que han guiado su política nacional.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, pidió soluciones diplomáticas a Estados Unidos

Las declaraciones del jefe de la diplomacia iraní llegan en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, donde delegaciones de Washington y Teherán intentarán destrabar el estancamiento que frustró el acuerdo el año pasado.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, reiteró la disposición de Irán a “tomar todas las medidas necesarias” para alcanzar un pacto en el menor plazo posible.

“Haremos todo lo necesario para que esto suceda. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe”, aseguró Takht-Ravanchi.

En esta nueva etapa, el régimen iraní evalúa enviar al extranjero la mitad de su uranio altamente enriquecido, diluir el resto y participar en la creación de un consorcio regional para el enriquecimiento, a cambio de que Estados Unidos reconozca su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y elimine las sanciones económicas que afectan al país.

“Un ataque o una agresión contra Irán recibirá la respuesta prevista en nuestros planes de defensa. Un ataque estadounidense sería una verdadera apuesta”, advirtió Takht-Ravanchi, aunque insistió en que la prioridad es resolver las diferencias por medios pacíficos.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi (REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo)

Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que la primera opción del presidente Donald Trump es la diplomacia, pero advirtió que “está dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario”.

Trump ha reiterado en los últimos días que solo aceptará un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y que no dudará en actuar militarmente si considera que Teherán busca una bomba atómica.

“El presidente evaluará todas las alternativas para proteger los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en la región”, agregó Leavitt en una rueda de prensa.

Funcionarios estadounidenses informaron que la próxima sesión de negociaciones se celebrará este jueves en Ginebra, con la presencia de enviados especiales de ambas partes y bajo la supervisión de observadores internacionales. Entre las principales exigencias de Washington figura la renuncia de Irán al enriquecimiento de uranio en territorio nacional, un punto considerado inaceptable por Teherán, que reclama el derecho soberano a desarrollar tecnología nuclear para fines civiles.

El contexto de las conversaciones está marcado por el despliegue de una fuerza naval estadounidense cerca de las costas iraníes y la advertencia de Trump de que dará a Irán entre 10 y 15 días para lograr un acuerdo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que la primera opción del presidente Donald Trump es la diplomacia, pero advirtió que “está dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario” (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto informar a los principales líderes del Congreso sobre el avance de las negociaciones y la estrategia de Washington en caso de que el diálogo fracase.

La comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones, conscientes de que el resultado de esta nueva ronda será determinante para el futuro de la relación bilateral y la estabilidad en Medio Oriente. Tanto Washington como Teherán reconocen la oportunidad única de resolver el conflicto por la vía diplomática, en un contexto de alta tensión regional y con la presión de actores externos como la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que han instado a ambas partes a avanzar hacia un acuerdo sostenible.

(Con información de AFP y Reuters)