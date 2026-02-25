Mundo

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán nunca desarrollará armas atómicas y que mantiene su derecho a este tipo de tecnología con fines pacíficos

Guardar
El ministro iraní de Exteriores
El ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi durante una reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi (AP)

El régimen de Irán dijo este martes que un acuerdo nuclear con Estados Unidos está “al alcance” y pidió que la diplomacia tenga prioridad en las negociaciones que comenzarán esta semana en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que un pacto “justo y equitativo” podría concretarse si ambas partes anteponen el diálogo.

Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un pacto sin precedentes que atienda preocupaciones mutuas y logre beneficios compartidos. El acuerdo está al alcance, pero solo si se da espacio a la diplomacia”, afirmó Abbas en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Abbas subrayó que Teherán mantiene una política invariable sobre el uso de la energía nuclear.

“Jamás desarrollaremos armas nucleares bajo ninguna circunstancia; pero tampoco los iraníes renunciarán a su derecho de aprovechar la tecnología nuclear pacífica para el bienestar de nuestro pueblo”, indicó el ministro, quien enfatizó que Irán defenderá en la mesa de negociaciones los mismos principios que han guiado su política nacional.

El canciller iraní, Abbas Araghchi,
El canciller iraní, Abbas Araghchi, pidió soluciones diplomáticas a Estados Unidos

Las declaraciones del jefe de la diplomacia iraní llegan en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, donde delegaciones de Washington y Teherán intentarán destrabar el estancamiento que frustró el acuerdo el año pasado.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, reiteró la disposición de Irán a “tomar todas las medidas necesarias” para alcanzar un pacto en el menor plazo posible.

“Haremos todo lo necesario para que esto suceda. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe”, aseguró Takht-Ravanchi.

En esta nueva etapa, el régimen iraní evalúa enviar al extranjero la mitad de su uranio altamente enriquecido, diluir el resto y participar en la creación de un consorcio regional para el enriquecimiento, a cambio de que Estados Unidos reconozca su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y elimine las sanciones económicas que afectan al país.

Un ataque o una agresión contra Irán recibirá la respuesta prevista en nuestros planes de defensa. Un ataque estadounidense sería una verdadera apuesta”, advirtió Takht-Ravanchi, aunque insistió en que la prioridad es resolver las diferencias por medios pacíficos.

El viceministro de Asuntos Exteriores
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi (REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo)

Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que la primera opción del presidente Donald Trump es la diplomacia, pero advirtió que “está dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario”.

Trump ha reiterado en los últimos días que solo aceptará un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y que no dudará en actuar militarmente si considera que Teherán busca una bomba atómica.

“El presidente evaluará todas las alternativas para proteger los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en la región”, agregó Leavitt en una rueda de prensa.

Funcionarios estadounidenses informaron que la próxima sesión de negociaciones se celebrará este jueves en Ginebra, con la presencia de enviados especiales de ambas partes y bajo la supervisión de observadores internacionales. Entre las principales exigencias de Washington figura la renuncia de Irán al enriquecimiento de uranio en territorio nacional, un punto considerado inaceptable por Teherán, que reclama el derecho soberano a desarrollar tecnología nuclear para fines civiles.

El contexto de las conversaciones está marcado por el despliegue de una fuerza naval estadounidense cerca de las costas iraníes y la advertencia de Trump de que dará a Irán entre 10 y 15 días para lograr un acuerdo.

La secretaria de prensa de
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que la primera opción del presidente Donald Trump es la diplomacia, pero advirtió que “está dispuesto a utilizar la fuerza letal si es necesario” (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto informar a los principales líderes del Congreso sobre el avance de las negociaciones y la estrategia de Washington en caso de que el diálogo fracase.

La comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones, conscientes de que el resultado de esta nueva ronda será determinante para el futuro de la relación bilateral y la estabilidad en Medio Oriente. Tanto Washington como Teherán reconocen la oportunidad única de resolver el conflicto por la vía diplomática, en un contexto de alta tensión regional y con la presión de actores externos como la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que han instado a ambas partes a avanzar hacia un acuerdo sostenible.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosArma nuclearPrograma nuclear iraníÚltimas Noticias AméricaAbbas AraghchiDonald TrumpTeheránWashingtonGinebraAcuerdo nuclearMajid Takht-Ravanchimedio oriente

Últimas Noticias

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Estonia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia se reunieron con Zelenski en Kiev y reiteraron que cualquier acuerdo de paz debe respetar el derecho internacional y no puede legitimar los territorios tomados por la fuerza

Los países nórdicos y bálticos

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

La ayuda anunciada contempla equipamiento militar, apoyo energético y un mayor control sobre buques y empresas vinculadas al financiamiento de la guerra

Canadá anunció un paquete de

Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia

La reciente conmemoración de los cuatro años de la invasión rusa sirvió de contexto para fortalecer el respaldo internacional a Ucrania

Zelensky espera avanzar en otro

La Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego inmediato y total en Ucrania

El texto recibió el apoyo de 107 países, con 51 abstenciones y 12 votos en contra, incluyendo a Rusia

La Asamblea General de la

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

El régimen iraní reconoce el derecho a manifestarse pero marca “líneas rojas”, mientras organismos de derechos humanos alertan de que los arrestos, la tortura y las ejecuciones continúan tras la represión de enero

Irán amenazó a los estudiantes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El santo niño de Atocha,

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Consumo de energía se dispara en enero y revela qué sectores están moviendo la economía en 2026

Un niño de 9 años fue mordido por una yarará y tuvo que ser hospitalizado en Córdoba

Un camionero perdió el control del vehículo y se estrelló contra una pared del Paseo del Bajo

CDMX refuerza la seguridad en el Zócalo para el concierto de Shakira

INFOBAE AMÉRICA
Los países nórdicos y bálticos

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia

Panamá superó los 822 contagios de dengue

La Asamblea General de la ONU exigió un alto el fuego inmediato y total en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Metallica será reconocida por la

Metallica será reconocida por la Cruz Roja Americana por la mayor campaña solidaria del rock

La hija de David Bowie recordó que fue llevada lejos de su casa meses antes de que el cantante muriera

Al estilo Bridgerton: así fue la fiesta temática de Millie Bobby Brown por sus 22 años

¿Marvel encontró a su nuevo Wolverine? La respuesta de Daniel Radcliffe tras la ola de rumores

“Heated Rivalry”: la casa donde se filmó el final de la primera temporada abre sus puertas al público