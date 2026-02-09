El régimen chino acelera la integración de DeepSeek en tareas militares y policiales

Un cartel de DeepSeek AI destaca en la fachada de un edificio en Beijing, donde la oficina de la start-up tecnológica se encuentra desde febrero de 2025 (Reuters)

En las últimas semanas DeepSeek volvió a ser noticia y no precisamente por su innovación. El presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, John Moolenaar, denunció en una carta dirigida al secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick que Nvidia colaboró con la empresa de inteligencia artificial china DeepSeek en su desarrollo de modelos que fueron luego utilizados por el ejército chino.

La carta recabó información proporcionada por Nvidia, en la que se detalla el nivel de apoyo técnico que facilitó a la empresa de IA controlada por el régimen de Xi Jinping. El documento sostiene que personal especializado de la compañía estadounidense impulsó avances clave mediante un “codiseño optimizado de algoritmos, marcos y hardware”.

Entre los datos destacados que recoge la misiva de Moolenaar, se señala el desempeño de la última generación de IA china: “DeepSeek-V3 requiere solo 2.788 millones de horas de GPU H800 para su entrenamiento completo”, lo que representa un uso significativamente menor de recursos que el habitualmente necesario para desarrolladores estadounidenses que trabajan en modelos similares.

Pero la preocupación radica en el uso que el régimen de Beijing hace de la herramienta y en su expansión.

La integración de DeepSeek en las estructuras militares y represivas de China está perfilando un nuevo paradigma en la convergencia entre modernización tecnológica y autosuficiencia nacional, según un extenso análisis del think tank estadounidense Jamestown Foundation.

DeepSeek y el uso represivo

El uso de DeepSeek por parte de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad pública encarna una apuesta estratégica del régimen de Xi por sistemas que combinan eficiencia operativa, reducción de dependencia externa y proyección de influencia sobre estándares internacionales.

Hacia finales de 2025, la inserción de DeepSeek en el sector público y privado chino ya evidenciaba su alineamiento con los intereses estatales, de acuerdo con China Briefing. Los ensayos piloto del sistema en ámbitos de seguridad pública y defensa permiten ver una transición acelerada hacia una gestión de seguridad nacional cimentada en análisis automatizados y toma de decisiones en tiempo real.

El desarrollo de tecnologías vinculadas a DeepSeek se ha confiado principalmente a empresas privadas controladas por Beijing y el PCC. Entre ellas se destaca Shanxi 100 Trust Information Technology, que obtuvo uno de los contratos más relevantes del Ejército Popular de Liberación (EPL). Esta firma, ubicada en una región minera del norte de China, sobresale por ser la única compañía privada integrada en el esquema de “innovación aplicada en tecnologías de la información” diseñado por la Asociación China para la Estandarización de la Electrónica.

Según información recopilada por China News y Sohu News en agosto de 2023, 100 Trust goza de autorización para participar en proyectos clasificados, lo que le permite competir directamente con empresas estatales en licitaciones militares. Su infraestructura informática utiliza principalmente procesadores Huawei Kunpeng y chips de inteligencia artificial Ascend. Entre sus contratos de mayor volumen figuran acuerdos con entidades estatales del sector financiero vinculados a hardware de fabricación nacional, según Zhiliao Bidding Information.

Fotografía del 28 de enero de 2025 de una persona sosteniendo un teléfono móvil con la aplicación china DeepSeek, en Ginebra (Suiza) (EFE)

El análisis de Jamestown Foundation indica que una parte importante de los ingresos de 100 Trust proviene de contratos de defensa valorados en decenas de millones de renminbis, todos centrados en el suministro de hardware de IA para el Ejército y organismos como la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), responsable, entre otras instalaciones, del Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan. Este patrón revela tanto la magnitud de la demanda de tecnología nacional en defensa como limitaciones de los proveedores tradicionales para cubrirla.

El EPL impulsa la adopción de DeepSeek dentro de su ambición de cimentar la siguiente fase de la “guerra inteligentizada” sobre infraestructura de IA nacional y de bajo costo.

Analistas de instituciones como la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT) describen DeepSeek no como un producto estático, sino como una arquitectura dinámica, donde un núcleo de razonamiento escala se complementa con módulos adaptados a distintos dominios. Según informes de la NUDT, la arquitectura optimizada de DeepSeek reduce el consumo energético en un 40 % respecto a sistemas equivalentes, como GPT-4, manteniendo la precisión en la inferencia.

Este avance adquiere relevancia en contextos donde los sistemas deben operar al borde del campo de datos, como en plataformas autónomas que quedan desconectadas por interferencias electrónicas. DeepSeek emplea un sistema de “poda de atención” que permite centrarse en la información más relevante bajo presión táctica, lo que acelera su desempeño y posibilita su uso en plataformas compactas —por ejemplo, drones—, ya que su volumen representa aproximadamente una octava parte del de GPT-4.

El aporte de DeepSeek resulta fundamental para aplicaciones como vehículos aéreos no tripulados, embarcaciones autónomas y nodos avanzados de control de fuego. Un informe de la NUDT subraya que su integración es especialmente útil en “guerra electrónica”. El sistema puede combinar datos de radar, satélite y drones para entregar a los comandantes un panorama electromagnético en tiempo real y recomendaciones tácticas accionables, permitiendo respuestas en plazos drásticamente reducidos frente a alternativas previas.

La adopción de DeepSeek cuenta con el respaldo de entidades clave como el Instituto de Investigación de Diseño Aeronáutico de Chengdu y grupos ligados a la NUDT, así como con el aval de ingenieros responsables del desarrollo de cazas emblemáticos del EPL, quienes elogian su potencial para nuevos métodos de investigación aeronáutica. Este apoyo fortalece la posición de DeepSeek en los debates internos sobre su despliegue en operaciones.

No obstante, los especialistas también advierten sobre limitaciones y riesgos. Una publicación de la Academia de Artillería y Defensa Aérea del Ejército resalta que la escala de algunos modelos como el R1 impide su uso en plataformas autónomas pequeñas. Las variantes más portables, como la V3, presentan carencias en profundidad de razonamiento y pueden producir salidas tácticas inestables, como asignaciones de objetivos demasiado agresivas. Además, evaluaciones descubren fluctuaciones en la latencia, menor reproducibilidad bajo estrés de red y pruebas con pequeñas muestras que debilitan la solidez estadística.

La naturaleza de código abierto de parte del ecosistema DeepSeek plantea inquietudes adicionales: exposición de código, manipulación hostil y posibles fugas de datos. ¿Se toma nota de esto en América Latina al momento de regulaciones?

Otros riesgos incluyen la formación de cadenas de decisión opacas que puedan deteriorar la supervisión humana en operaciones letales. Por ello, los defensores de un empleo más amplio proponen un sistema de seguridad de tres capas que incluya verificación federada, rastreo por marcas de agua y autenticación multifactor.

Las capacidades de DeepSeek también están facilitando una transformación en la seguridad pública y la policía china. Según China Briefing del 6 de diciembre de 2024 y trabajos recientes de Li, los sistemas multimodales de esta IA incrementan la eficacia de la vigilancia en video, reconociendo en tiempo real rostros, vehículos y comportamientos de multitudes.

La policía está piloteando la integración de DeepSeek para fusionar datos de casos, redactar informes de incidentes y apoyar la toma de decisiones sobre el terreno. Sin embargo, la mayoría de estos usos permanece todavía en fase experimental, con un papel secundario en las tareas operativas diarias.

En la literatura especializada, DeepSeek se menciona como un elemento clave hacia una represión policial basada en inteligencia, mediante la integración de información sobre flujos de tráfico, actividades en línea y datos demográficos para detectar puntos calientes de seguridad emergentes.

Un artículo de la Revista de la Academia de Policía de Guangzhou lo define como una herramienta institucionalizada en el marco de seguridad nacional del Partido Comunista, orientada a fortalecer el control y la estabilidad por medio de analítica de datos.

Aunque existen reservas sobre la seguridad de los datos, sesgos algorítmicos y falta de transparencia, la tendencia dominante implica una localización e integración crecientes de DeepSeek en los sistemas de seguridad y aplicación de la ley en China.

Para Beijing, estos sistemas se convierten en palancas de un ecosistema nacional dinámico y en vehículos para influir en estándares internacionales. El despliegue de DeepSeek en los sistemas militares y de seguridad del Partido-Estado plantea un reto de escala internacional: sin normas, garantías ni mecanismos de contención, estos modelos represivos de IA refuerzan el surgimiento de un Estado de seguridad articulado en torno a la “soberanía tecnológica”.

Los gobiernos de América Latina -tendientes a deslumbrarse fácil con promesas hechas desde China- tienen la oportunidad de regular este tipo de herramientas controladas por regímenes autoritarios que podrían utilizar los datos de millones de usuarios para beneficio propio.

Italia, Canadá, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, entre otros, ya hicieron públicas sus preocupaciones sobre la adopción de DeepSeek prohibiendo su utilización en oficinas públicas. ¿Será tiempo que en la región se adopten medidas similares?

