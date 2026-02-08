Mundo

Los espectáculos del medio tiempo del Super Bowl que despertaron polémica en su historia

El escenario más grande del fútbol americano ha sido testigo de presentaciones musicales que, por su carga simbólica o controversial, dieron mucho de qué hablar, según The New York Times

La magnitud y espectacularidad del
La magnitud y espectacularidad del montaje del Super Bowl como evento global

El Super Bowl se ha consolidado como uno de los mayores escenarios de la cultura pop, pero también como un foco de controversias que trascienden el ámbito deportivo.

Los espectáculos de medio tiempo, seguidos por millones en todo el mundo, han generado debates intensos sobre política, sociedad y cultura, según The New York Times.

A lo largo de casi seis décadas, el espectáculo de medio tiempo ha pasado de ser un intervalo musical sencillo a un espacio que refleja transformaciones sociales en Estados Unidos. La inclusión progresiva de artistas de diferentes géneros es reflejo de la evolución social y de la búsqueda de una mayor representatividad.

Algunas presentaciones han sido escenario de momentos que aún resuenan en la memoria colectiva.

“Nipplegate”: Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

Las consecuencias mediáticas y sociales
Las consecuencias mediáticas y sociales tras el incidente de Janet Jackson

El episodio conocido como Nipplegate supuso un punto de inflexión en la historia del Super Bowl. Durante el espectáculo de 2004, Janet Jackson y Justin Timberlake compartieron el escenario con invitados como Nelly, Diddy y Kid Rock.

En el momento más recordado, Timberlake retiró parte del vestuario de Jackson, dejando al descubierto su pecho durante un instante. Este fallo originó una protesta nacional y el término se incorporó al vocabulario cotidiano estadounidense.

Jackson no acudió a los Grammy de ese año y la controversia afectó la imagen de ambos artistas, avivando debates sobre censura, decoro y las exigencias hacia las mujeres en el mundo musical.

M.I.A. y el gesto obsceno (2012)

La puesta en escena de
La puesta en escena de Madonna como referente del pop

Durante la actuación de Madonna en 2012, en Indianápolis, M.I.A. participó junto a Nicki Minaj y, al final de su intervención, realizó un gesto obsceno mostrando el dedo medio a la cámara, según la reconstrucción de The New York Times.

La NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) reclamó a M.I.A. un pago de $ 16,6 millones por su “gesto ofensivo”, un caso que finalmente concluyó con un acuerdo confidencial.

Beyoncé y la iconografía de las Panteras Negras (2016)

La puesta en escena y
La puesta en escena y el vestuario como homenaje al movimiento por los derechos civiles

En 2016, Beyoncé empleó el espectáculo de medio tiempo para lanzar un mensaje político al incorporar iconografía de las Panteras Negras. Vestida de negro, junto a un grupo de bailarinas con boinas, levantó el puño recordando al movimiento por los derechos civiles, como describe The New York Times.

Esta actuación provocó protestas entre sectores conservadores y motivó la creación del llamado “boicot a Beyoncé”, presente tanto en redes sociales como en mercadería vinculada a la gira de la artista.

Beyoncé se consolidó como referencia en la reivindicación de causas sociales.

Eminem y el homenaje a Kaepernick (2022)

La protesta de Eminem como
La protesta de Eminem como homenaje a Colin Kaepernick durante el show

En 2022, el debate social volvió a escena cuando Eminem se arrodilló en el escenario del Super Bowl, en señal de protesta y homenaje a Colin Kaepernick, quien años antes había iniciado esta forma de protesta contra la brutalidad policial.

Eminem fue el único artista de tez blanca en una presentación liderada por Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent y Kendrick Lamar.

La NFL reconoció que estaba “al corriente” del gesto, y la Comisión Federal de Comunicaciones recibió un nivel bajo de quejas, según The New York Times.

El hecho reavivó el debate sobre la institucionalización de las protestas y la presencia de discursos reivindicativos en eventos de gran visibilidad.

Bad Bunny y el debate sobre el idioma (2026)

La anticipación y expectativas por
La anticipación y expectativas por la primera actuación íntegramente en español encabezada por Bad Bunny

Para 2026, la organización del Super Bowl anunció a Bad Bunny como cabeza de cartel en la primera presentación íntegramente en español.

El grupo conservador Turning Point USA anunció un concierto alternativo en protesta por la elección del idioma. La controversia previa a la presentación puso en el centro la discusión sobre inclusión cultural y el papel de la lengua en los eventos internacionales de mayor audiencia.

