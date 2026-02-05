Mundo

Una maestra fue premiada con un millón de dólares por su labor educativa y social

La profesora y activista india Rouble Nagi recibió el Premio Global a la Enseñanza en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Impulsó más de 800 iniciativas pedagógicas destinadas a comunidades marginadas

La profesora india Rouble Nagi
La profesora india Rouble Nagi recibe el Premio Global a la Enseñanza (AP/Altaf Qadri)

La profesora y activista india Rouble Nagi fue reconocida con el Premio Global a la Enseñanza, uno de los galardones más prestigiosos del sector educativo, dotado con un millón de dólares, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La premiación destacó el trabajo de Nagi al frente de la Fundación de Arte Rouble Nagi, una organización que ha abierto más de 800 centros educativos en diferentes regiones de India. El objetivo central de esta labor es facilitar el acceso a la educación formal para niños que nunca han asistido a la escuela y proporcionar apoyo académico a quienes ya están escolarizados.

El enfoque de Nagi va más allá de las aulas tradicionales. La activista ha desarrollado un método innovador basado en el arte, pintando murales educativos en vecindarios marginales. Estos murales sirven como herramientas pedagógicas para enseñar habilidades de lectura, escritura, matemáticas, ciencias e historia, acercando el conocimiento a comunidades que enfrentan barreras estructurales para acceder al sistema educativo. Nagi anunció su intención de invertir el millón de dólares recibido en la construcción de un instituto destinado a ofrecer formación profesional gratuita, ampliando así el impacto social de su trabajo.

Rouble Nagi lidera una fundación
Rouble Nagi lidera una fundación que ha abierto más de 800 centros educativos para facilitar el acceso a la educación formal de niños desfavorecidos en India (AP/Altaf Qadri)

El Premio Global a la Enseñanza es concedido por la Fundación Varkey, creada por el empresario Sunny Varkey. Varkey es también el fundador de la empresa GEMS Education, considerada uno de los mayores operadores de escuelas privadas del mundo, con presencia en Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El valor estimado de la compañía asciende a miles de millones, y su modelo educativo ha ido en paralelo al crecimiento de Dubái, donde solo las escuelas privadas imparten clases a los hijos de trabajadores extranjeros que impulsan la economía local.

Desde su instauración en 2015, el Premio Global a la Enseñanza ha reconocido la labor de diez educadores de distintos continentes. El listado de galardonados incluye a un profesor de una aldea remota en Kenia, célebre por donar la mayor parte de sus ingresos a los más necesitados; una maestra palestina que enseña a sus estudiantes la cultura de la no violencia; y un educador canadiense que daba clase a estudiantes inuit en una aldea remota del ártico.

El Premio Global a la
El Premio Global a la Enseñanza es otorgado por la Fundación Varkey, impulsada por el empresario Sunny Varkey, fundador de GEMS Education, líder mundial en escuelas privadas (REUTERS/ARCHIVO)

En la edición previa, el reconocimiento recayó en el educador saudí Mansour al-Mansour, conocido por sus programas de apoyo a comunidades desfavorecidas en Arabia Saudita. Al-Mansour, quien imparte clases en la Escuela Príncipe Saud bin Jalawi en al-Ahsa y se desempeña también como escritor, implementó una iniciativa para garantizar el acceso al mantenimiento de aire acondicionado durante los meses más calurosos, un servicio esencial para la población vulnerable. Además, colabora activamente con huérfanos y manifestó su deseo de utilizar los recursos del premio para construir una escuela destinada a este grupo. Tras recibir el galardón de manos del príncipe heredero de Dubái, jeque Hamad bin Mohammed Al Maktoum, al-Mansour explicó que su motivación principal es combatir el rezago educativo de los huérfanos, quienes suelen recibir ayuda material, pero no siempre acceden a una educación adecuada.

El éxito de GEMS Education y la expansión de la Fundación Varkey reflejan el crecimiento de los sistemas educativos privados en regiones como Dubái, donde la demanda de servicios internacionales sigue en aumento. El Premio Global a la Enseñanza se ha consolidado como una referencia internacional para la innovación y el compromiso social en la educación.

